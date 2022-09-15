 فنلندا: تزايد صعوبة التأشيرات للروس | مراسلون حول العالم | DW | 16.09.2022

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مراسلون حول العالم

فنلندا: تزايد صعوبة التأشيرات للروس

تعتبر فنلندا، لكثير من الروس، الباب الوحيد لدخول الاتحاد الأوروبي. لكن فنلندا تدرس تغيير سياسة التأشيرات الصديقة لروسيا والسماح لعدد أقل من الروس بدخول البلاد.

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September 13, 2022, Nur-Sultan: Pope Francis during the welcome ceremony with Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev at the Presidential Palace in Nur-Sultan, Kazakhstan, 13 September 2022. The Pope is planned to meet with President Tokayev and hold a meeting with participants in the VII Congress of Leaders of World and Traditional Religions. .ANSA/VATICAN MEDIA. Nur-Sultan PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa110 20220913_zaf_a110_019 Copyright: xVaticanxMediax

بابا الفاتيكان في انتقاد ضمني لروسيا: الرب لا يؤيد الحرب 14.09.2022

HANDOUT - 29.11.1979, Ukraine, Isjum: Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten Foto ist Wolodymyr Selenskyj (M), Präsident der Ukraine, während seines Besuchs in Isjum in der Region Charkiw von Soldaten umgeben. Die ukrainischen Truppen setzten die sich zurückziehenden russischen Streitkräfte am 13.09.2022 unter Druck. Sie drangen tiefer in die besetzten Gebiete ein und schickten weitere Kreml-Truppen in die Flucht vor der Gegenoffensive, die dem militärischen Ansehen Moskaus einen empfindlichen Schlag versetzte. Foto: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

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(COMBO) This combination of file photos created on February 21, 2022 shows (L) German Chancellor Olaf Scholz addressing a press conference in Brussels on February 18, 2022 and (R) Russia's President Vladimir Putin attending a press conference in Moscow on February 18, 2022. - German Chancellor Olaf Scholz will speak with Russian President Vladimir Putin by telephone later on February 21, 2022 in a further effort to ease tensions over Ukraine, the German government spokesman said. (Photo by JOHANNA GERON and Sergei GUNEYEV / various sources / AFP)

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