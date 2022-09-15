فنلندا: تزايد صعوبة التأشيرات للروس

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تعتبر فنلندا، لكثير من الروس، الباب الوحيد لدخول الاتحاد الأوروبي. لكن فنلندا تدرس تغيير سياسة التأشيرات الصديقة لروسيا والسماح لعدد أقل من الروس بدخول البلاد.
مرتدية ملابس بألوان العلم الأوكراني وبرفقة السيدة الأولى الأوكرانية جددت رئيسة المفوضية الأوروبية في "خطاب حال الاتحاد" دعم التكتل لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ما أوجه هذا الدعم؟
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر بـ"سحب كامل" القوات الروسية من أوكرانيا، وشدد خلال مكالمة هاتفية مع بوتين على "إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن".
دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة ثامنة من العقوبات ضد روسيا، فيما اشتد الجدل بشأن حظر دخول الروس لدول الاتحاد، وذلك تزامنا مع اتهام كييف لموسكو بقصف المدينة التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية.
أكدت كييف أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية شرق البلاد، وتمكنت من السيطرة على ما لا يقل عن عشرين موقعاً، متهمة القوات الروسية بقصف انتقامي للبنيات التحتية المدنية الأوكرانية.
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