فنلندا: الشعب الأكثر سعادة في العالم

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معروف عن الشعب الفنلندي بأنه من أكثر شعوب العالم سعادة، لما يملك من مساحات طبيعية شاسعة، إلا أنه يتقاسم مع روسيا حدوداً بطول ألف كلم وهذا يثير القلق من الجار الشرقي. لكن الشعب الفنلندي لا يريد التخلي عن نمط حياته الذي يُشعره بالسعادة.
حذرت روسيا من توسيع أعضاء الناتو ليشمل السويد وخصوصا جارتها فنلندا. وهدد مسؤول روسي بـ "عواقب" ضمنها نشر أسلحة نووية في بحر البلطيق.
بعد تحذيرات روسية سابقة من عواقب "سياسية وعسكرية" حال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، هددت موسكو الآن بنشر أسلحة نووية في محيط بحر البلطيق حال تم الانضمام.
مع استمرار الحرب في أوكرانيا تضاعف دول الاتحاد الأوروبي جهودها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، حيث تسعى للاستغناء عنه بشكل كامل قبل حلول عام 2030. فما هي الخيارات المطروحة أمام دول التكتل؟
قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إنه لا يمكن الاستخفاف بتهديد روسيا بأنها قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية أو منخفضة القوة في أوكرانيا، لكن الوكالة لم تر الكثير من الأدلة العملية التي تعزز هذا القلق.
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