 فنلندا: الشعب الأكثر سعادة في العالم | العولمة 3000 | DW | 16.04.2022

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العولمة 3000

فنلندا: الشعب الأكثر سعادة في العالم

معروف عن الشعب الفنلندي بأنه من أكثر شعوب العالم سعادة، لما يملك من مساحات طبيعية شاسعة، إلا أنه يتقاسم مع روسيا حدوداً بطول ألف كلم وهذا يثير القلق من الجار الشرقي. لكن الشعب الفنلندي لا يريد التخلي عن نمط حياته الذي يُشعره بالسعادة.

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