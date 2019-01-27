فنزويلا: هل يستطيع غوايدو كسب الجيش لصالحه؟

قال رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو البالغ من العمر 35 عاما "عند الساعة 14.00 من الأربعاء وفي كل مكان في فنزويلا سننزل إلى الشوارع (...) لمطالبة القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب". ودعا إلى "تعبئة كبرى في جميع أنحاء فنزويلا والعالم السبت لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي والإنذار".

وأمهلت ست دول أوروبية (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) الرئيس مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، وإلا ستعترف بغوايدو رئيساً. وتنتهي هذه المهلة الأحد.

أما الاتحاد الأوروبي فقد لوح بتهديد غير واضح، مؤكدا أنه "سيتخذ إجراءات" إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات "في الأيام المقبلة"، بما في ذلك في ما يتعلق "بالاعتراف بقيادة البلاد".

وقال خوان غوايدو "سنحتفل (السبت) بهذا الدعم غير المسبوق في جميع أنحاء العالم لقضيتنا، وكذلك بالاستناد إلى أنه سيكون الموعد والوشيك لانتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إنهاء اغتصاب السلطة وتشكيل حكومة انتقالية والدعوة إلى انتخابات حرة".

وحتى الآن لا يبدي مادورو أي مرونة في موقفه. وقد صرح لشبكة "سي ان ان-ترك" أن "لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا".

مشاهدة الفيديو 02:16 بث مباشر الآن 02:16 دقيقة شارك مادورو يؤجل طرده للديبلوماسيين الأمريكيين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3CHxi غوايدو يكثف ضغوطه لإجراء انتخابات جديدة في فنزويلا

ويسعى خوان غوايدو إلى إضعاف ولاء الجيش الأساسي لبقاء نيكولاس مادورو في الحكم منذ 2013، متشجعا بالدعم الدولي الذي حصل عليه. وقد عرض العفو عن الموظفين والعسكريين الذين يوافقون على دعمه، في قانون قام أنصاره بتوزيعه الأحد على مراكز الشرطة والجيش في البلاد.

وقبل ذلك، أعلن الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا السبت أنه لم يعد يعترف بمادورو رئيسا شرعيا، داعيا "الأخوة العسكريين" إلى أن يحذوا حذوه.

وبعد أسبوع من التظاهرات التي قتل خلالها 29 شخصا واعتقل أكثر من 350 آخرين، قال غوايدو من جهته "أيها الجندي الفنزويلي، أعطيك أمرا: لا تقمع التظاهرات السلمية (...) لا تطلق النار على الشعب".

ودعا البابا فرنسيس الأحد إلى "حل عادل وسلمي لتجاوز الأزمة مع احترام حقوق الإنسان". وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طلب خلال اجتماع للأمم المتحدة مخصص للأزمة الفنزويلية الجمعة كل الدول إلى "الوقوف إلى جانب قوى الحرية".

من جهته، حذر جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الأحد من أن "أي عنف أو ترهيب" ضد المعارضة أو الطاقم الدبلوماسي الأميركي في المكان سيقابل "برد قوي".

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لائحة الداعمين الدوليين لغوايدو تطول يوما بعد يوم. فبعد اسرائيل، أعلنت استراليا الأحد اعترافها به رئيسا بالوكالة "حتى تنظيم انتخابات". لكن كراكاس تحتفظ بأصدقاء لها في الخارج وخصوصا روسيا التي طالبت "بإنهاء (...) تدخل وقح وغير مخفي في شؤون دولة ذات سيادة". ومع روسيا، هناك الصين وكوريا الشمالية وتركيا ونيكاراغوا وكوبا خصوصا.

ويتهم مادورو واشنطن بالعمل في الكواليس لما يعتبره انقلابا وأعلن قطع العلاقات مع الولايات المتحدة. لكنه يريد الإبقاء على حد أدنى من العلاقات مع البلد الذي يشتري منه ثلث انتاج بلاده من النفط سنويا ويتفاوض لفتح "مكتبا لرعاية المصالح" لكل بلد في البلد الآخر، كما أعلن مع انتهاء مهلة ال72 ساعة التي أعطاها للدبلوماسيين الأميركيين لمغادرة البلاد.

ح.ز/ (أ.ف.ب)