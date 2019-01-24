فنزويلا برئيسين.. مادورو يعتمد على الجيش وغوايدو على الدعم الدولي

يعتمد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو على دعم الجيش في مواجهة الدعم الدولي لرئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه أمس الأربعاء (23 كانون الثاني/يناير 2019) "رئيساً" بالوكالة واعترفت به فوراً واشنطن وحلفاؤها في المنطقة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي "نأمل في أن يكون الحوار ممكنا لتجنب تصعيد يؤدي إلى نزاع سيكون كارثيا على سكان البلاد والمنطقة".

واستمرت التظاهرات والاحتجاجات خلال الليل في أحياء شعبية في كراكاس بعد يومين من تظاهرات دامية نظمتها المعارضة وأنصار الرئيس الاشتراكي وشهدت أعمال عنف. وأحصت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان 16 قتيلاً الأربعاء. وقال المرصد الفنزويلي للنزاع الاجتماعي لوكالة فرانس برس إن 13 شخصا قتلوا خلال يومين من الاضطرابات منذ الثلاثاء، فيما لا تزال تظاهرات 2017 التي قتل خلالها 125 شخصاً ماثلة في الأذهان في البلد الغني بالنفط الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة.

من جانبه، أكد الجيش الأربعاء دعمه الثابت لمادورو ورفضه إعلان خوان غوايدو نفسه رئيساً. وقال وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز "إن الجيش يدافع عن دستورنا وهو ضامن السيادة الوطنية".

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم ليس بالعجيب: قناع واق من الغاز يحمل االمحتجون الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا. وتقع بانتظام مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن.

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم حماية محكمة؟ في كل يوم تقريبا تحصل مواجهات في الشوارع مع الشرطة وقوى الأمن. ويحمي بعض المتظاهرين أنفسهم بأقنعة واقية من الغاز يصنعونها بأنفسهم.

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم قناع الغضب الأقنعة لا تُستخدم فقط للحماية من الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فقط، وإنما يعبر بها المتظاهرون عن غضبهم أيضا.

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم رسالة الحرية تنشط المعارضة باحتجاجاتها منذ شهور من أجل سحب الثقة من الرئيس مادورو، وتطالب بتنظيم انتخابات جديدة. فيما يتهم الرئيس الاشتراكي المعارضين بتدبير مخططات انقلابية ضده.

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم الرعب في الشوارع أدى استخدام العنف خلال الاحتجاجات إلى وفاة أكثر من 50 شخصا حتى الآن. وحتى خلال تأبين الضحايا تقع أعمال عنف.

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم مستقبل قاتم؟ بإجراءات حمائية ضد الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ينزل الكثير من المتظاهرين إلى الشارع ـ ويبدعون في ترتيب وتشكيل مظهرهم الخارجي.

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم البلاستيك لحماية الأعين! المهم هو أن تكون العيون والوجه محميا، كما هو فعل هذا المتظاهر الذي حول عبوة ماء بلاستيكية إلى قناع للوقاية من الغاز.

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم في هيئة شبح بهذا القناع الواقي من الغاز الذي يرمز إلى الموت يقف هذا المتظاهر أمام عربة أضرم المحتجون النار فيها.

فنزويلا- المحتجون يبدعون في صناعة أقنعتهم المتظاهرون لا يريدون التنازل منذ شهور ينزل المحتجون إلى الشوارع وتقع بينهم وبين قوى الأمن، ولا نهاية تلوح في الأفق.



وقالت الحكومة إن وزير الدفاع وكبار القادة العسكريين في المناطق سيعلنون "دعمهم للرئيس الدستوري" و"للحفاظ على سيادة" البلاد. وتعتمد الحكومة أيضاً على المحكمة العليا التي يتوقع أن تجتمع اليوم الخميس. وقبل وقت قصير من إعلان غوايدو، أعلنت أعلى سلطة قضائية في البلد التي تضم قضاة يعدون مؤيدين للنظام، أنها أمرت بإجراء تحقيق جنائي بحق أعضاء البرلمان المتهمين بمصادرة صلاحيات الرئيس.

جاء ذلك بعدما وعد النواب الثلاثاء "بالعفو" عن عسكريين قالوا إنهم يرفضون الاعتراف بسلطة مادورو في تحد للمحكمة العليا التي أبطلت كل قرارتهم.

والأربعاء، في ذكرى سقوط ديكتاتورية ماركوس بيريز خيمينيس في 1958، أعلن غوايدو البالغ من العمر 35 عاما أمام حشد من أنصاره "أقسم أن أتولى رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا لإنهاء مصادرة (السلطة وتشكيل) حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة". ولم تمض دقائق على إعلان غوايدو، حتى أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بياناً اعتبر فيه مادورو رئيسا "غير شرعي" وأن الجمعية الوطنية برئاسة غوايدو هي "الهيئة الشرعية الوحيدة لحكومة انتخبها الشعب الفنزويلي وفق الأصول".

ولم يحذ الاتحاد الأوروبي حذو واشنطن مكتفياً بالدعوة إلى انتخابات حرة، فيما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"شجاعة" الفنزويليين معتبرا انهم "يسيرون من أجل الحرية".

ورأت مدريد أن الانتخابات هي "الحلّ الوحيد الممكن" للخروج من الأزمة. وأجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس مكالمة هاتفية مع غوايدو مشددا على ضرورة إجراء "انتخابات حرّة". وأعرب سانشيز لغوايدو عن تقديره "للشجاعة التي أثبتها في هذا الوضع"، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسباني.

ودافع سانشيز عن "شرعية الجمعية الوطنية الفنزويلية وشرح لغوايدو البيان المشترك للاتحاد الأوروبي". وكتب غوايدو في تغريدة أنه عرض مع سانشيز "نضال" فنزويلا "للحصول على حكومة انتقالية وانتخابات حرة". وأشار إلى أن سانشيز أكد دعمه الكامل بشأن هذه النقاط.

أما موسكو، فأكدت الخميس دعمها للرئيس "الشرعي" مادورو ودانت "اغتصاب السلطة" في فنزويلا محذرة من "التدخل الأجنبي" في فنزويلا، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "التدخل الأجنبي المدمر خصوصا في الوضع الحالي البالغ التوتر، غير مقبول (...) إنه طريق مباشر إلى التعسف وحمام الدم".

ورد مادورو الغاضب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية "الإمبريالية"، وأمهل دبلوماسيها 72 ساعة لمغادرة البلاد. فردت الخارجية الأميركية بأنها لم تعد تعترف بمادورو رئيساً ما يفضي إلى أن أوامره لا تعني شيئا.

في المقابل، أكدت المكسيك وكوبا وقوفهما بقوة إلى جانب مادورو الذي لا يزال يحظى بدعم جيش فنزويلا. ووصفت كوبا ما يجري بأنه "محاولة انقلاب"، فيما اتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمادورو ليؤكد دعمه له.

يذكر أن مادورو تولى الحكم في 10 كانون الثاني/يناير الحالي لولاية ثانية رفضتها المعارضة ولم تعترف بها واشنطن والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أميركا اللاتينية. وشكلت احتجاجات الأربعاء أول تعبئة حاشدة منذ العام 2017. وأعلن غوايدو أن المعارضة تستعد لتنظيم مسيرة ضخمة في الأسبوع الأول من شباط/فبراير.

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب)