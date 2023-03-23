 فنزويلا: العودة من المنفى | عصر العولمة | DW | 08.07.2023

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عصر العولمة

فنزويلا: العودة من المنفى

غادر ملايين الفنزويليين وطنهم في السنوات الأخيرة، معظمهم بسبب الصعوبات الاقتصادية. لكن كثيرين منهم يعودون، سواء كان ذلك بسبب عدم تمكنهم من الحصول على موطئ قدم في الخارج أو لأسباب عائلية.

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