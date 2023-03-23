فنزويلا: العودة من المنفى

ألمانيا: كيف يستغل اليمين الشعبوي ملف الهجرة لكسب التأييد؟

أظهر استطلاع رأي جديد في ألمانيا أن تأييد الحزب اليميني الشعبوي، البديل من أجل ألمانيا (AfD)، قد سجل ارتفاعاً قياسياً في الآونة الأخيرة، وقال حوالي 65 بالمئة من المؤيدين أن موقف الحزب من موضوع الهجرة كان سبب اختيارهم له.