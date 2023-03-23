فنزويلا: العودة من المنفى

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غادر ملايين الفنزويليين وطنهم في السنوات الأخيرة، معظمهم بسبب الصعوبات الاقتصادية. لكن كثيرين منهم يعودون، سواء كان ذلك بسبب عدم تمكنهم من الحصول على موطئ قدم في الخارج أو لأسباب عائلية.
حراك أوروبي حثيث في ملف الهجرة واللجوء يستدل عليه بالتقاطر نحو تونس والجدل داخل التكتل الأوروبي فيما يخص إصلاح نظام الهجرة. لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها حاور "مهاجر نيوز" خبير وباحث في سياسات الهجرة واللاجئين.
بعد توجه أصابع الاتهامات لبلاده بناء على شهادات لناجين وتصريحات لفرونتكس، حمّل رئيس الوزراء اليوناني المهربين مسؤولية غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل بلاده منتصف الشهر الجاري.
في سن الثامنة عشرة، حاول إيكه إننايبيو ترك بلده نيجيريا والهجرة إلى أوروبا. لكنه استسلم أمام المخاطر التي واجهته في موريتانيا.
أظهر استطلاع رأي جديد في ألمانيا أن تأييد الحزب اليميني الشعبوي، البديل من أجل ألمانيا (AfD)، قد سجل ارتفاعاً قياسياً في الآونة الأخيرة، وقال حوالي 65 بالمئة من المؤيدين أن موقف الحزب من موضوع الهجرة كان سبب اختيارهم له.
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