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فندق ميتالورغ - النازحون المنسيون من أبخازيا

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤

أكثر من 30 عامًا مرت على الحرب بين جورجيا وأبخازيا. وقد وجد البعض ممن اضطر إلى مغادرة أبخازيا في ذلك الوقت، ملجأً في منتجع استشفاء سابق في جورجيا، فندق ميتالورغ. ولكن عليهم المغادرة الآن.

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كان ذلك أحد أكثر الصراعات دموية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. أرادت أبخازيا الانفصال عن جورجيا وطردت تقريبا جميع المنتمين للعرق الجورجي من المنطقة الصغيرة الواقعة على البحر الأسود. وانتقل الآلاف إلى تسكالتوبو، وهو منتجع سياحي مهجور معروف بمصحاته الفاخرة التي تعود إلى الحقبة السوفييتية. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، رحل معظم رجال هذه المنطقة تاركين وراءهم العديد من النساء والأطفال. المباني التي يعيشون فيها أصبحت في حالة سيئة. وفندق ميتالورغ ليس استثناءً. ولكن بالنسبة لنزلائه فهو وطنهم الثاني وهم يخشون تشريدهم مرة أخرى. ولا يزال الكثير منهم، وخاصةً كبار السن، يأملون في العودة إلى وطنهم الحقيقي أبخازيا يومًا ما.

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