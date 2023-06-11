فندق أدلون الأسطوري في برلين

الشرطة: انفجار في خزان كبير في حوض للأحياء المائية وسط برلين

قالت شرطة برلين إن حوض أسماك في برلين كان يأوي نحو 1500 سمكة استوائية، تحطم لينسكب منه مليون لتر من المياه ويتناثر الحطام في أحد المناطق المزدحمة بالعاصمة الألمانية. وأصيت شخصان. ولا يُعرف حتى الآن سبب الحادث.