 فندق أدلون الأسطوري في برلين | يوروماكس | DW | 18.06.2023

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يوروماكس

فندق أدلون الأسطوري في برلين

في الفندق الفاخر يلتقي التاريخ والنجوم. قائمة الضيوف البارزين الذين أقاموا في غرف قبالة بوابة براندنبورغ طويلة. ولكن ما هي الأسرار المخفية خلف جدران غرف فندق أدلون؟

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