فندق أدلون الأسطوري في برلين

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في الفندق الفاخر يلتقي التاريخ والنجوم. قائمة الضيوف البارزين الذين أقاموا في غرف قبالة بوابة براندنبورغ طويلة. ولكن ما هي الأسرار المخفية خلف جدران غرف فندق أدلون؟
قالت شرطة برلين إن حوض أسماك في برلين كان يأوي نحو 1500 سمكة استوائية، تحطم لينسكب منه مليون لتر من المياه ويتناثر الحطام في أحد المناطق المزدحمة بالعاصمة الألمانية. وأصيت شخصان. ولا يُعرف حتى الآن سبب الحادث.
ألغى الإعلامي جعفر عبد الكريم وفريقه تصوير حلقة من برنامجه "جعفر توك" في العاصمة العراقية بغداد بعد تلقي الفريق تهديدات وضغوط من قبل سلطات عراقية، ما أضطر الفريق إلى مغادرة العراق.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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