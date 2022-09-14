 فندق للحيوانات في أربيل بكردستان العراق | DW الأخبار | DW | 14.09.2022

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فندق للحيوانات في أربيل بكردستان العراق

افتتحت اللاجئة السورية أمل عمرو أول فندق للكلاب والقطط في مدينة أربيل بكردستان العراق ، فندق خدمات منوعة لهذه الحيوانات من ضمنها الرعاية الصحية والنفسية

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