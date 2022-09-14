فندق للحيوانات في أربيل بكردستان العراق

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افتتحت اللاجئة السورية أمل عمرو أول فندق للكلاب والقطط في مدينة أربيل بكردستان العراق ، فندق خدمات منوعة لهذه الحيوانات من ضمنها الرعاية الصحية والنفسية
يصر كثير من اللاجئين الأوكرانيين على اصطحاب حيواناتهم الأليفة أثناء فرارهم من القتال الدائر في بلادهم. إذ وصلت العديد من الحيوانات الأليفة من قطط وكلاب وحتى دببة إلى ألمانيا، التي ترحب بتلك الحيوانات بإبرة ضد داء الكلب.
تعيش أسر لاجئة شتاتاً أسريا أليماً، ولا يتعلق الأمر بالبالغين فقط، بل يتجاوز ذلك لفراق أطفال قاصرين عن أهاليهم. مهاجر نيوز يبحث تأثير العمل بقانون لم الشمل في حالة أسرة لاجئة تتمتع بحق الحماية الثانوية في ألمانيا.
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