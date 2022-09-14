فندق للحيوانات في أربيل بكردستان العراق

لاجئون أوكرانيون يرفضون ترك حيواناتهم الأليفة وسط المعارك

يصر كثير من اللاجئين الأوكرانيين على اصطحاب حيواناتهم الأليفة أثناء فرارهم من القتال الدائر في بلادهم. إذ وصلت العديد من الحيوانات الأليفة من قطط وكلاب وحتى دببة إلى ألمانيا، التي ترحب بتلك الحيوانات بإبرة ضد داء الكلب.