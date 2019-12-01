 فنان يصمم عملة فلسطينية هدفها أكثر من توثيق الهوية | ثقافة ومجتمع | DW | 01.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

فنان يصمم عملة فلسطينية هدفها أكثر من توثيق الهوية

كان الجنيه الفلسطيني عملة فلسطين حتى عام 1948. غير أن هذه العملة اختفت وفُرض على الفلسطينيين عملات أخرى آخرها العملة الإسرائيلية. شاب غزاوي يصمم عملة فلسطينية جديدة لتحقيق ما هو أبعد من لفت الانتباه إلى قضيته العادلة.

Was wäre, wenn Palästina eine eigene Währung hätte? (DW/A. K. Hana)

الفنانون الفلسطينيون لديهم أفكار مختلفة لتوصيل قضيتهم الى عقول وقلوب الناس في كافة أنحاء العالم، ومن بينهم مصمم الجرافيك جهاد ناجي (29 عاماً) الذي يحمل فكراً سلمياً بالدفاع عن القضية الفلسطينية. جهاد يرى بأن قضيته عادلة وتستحق الوصول الى العالم، انطلاقا من ذلك صمم عملة فلسطينية من خلال محادثة استفزت مشاعره الوطنية مع صديق له في دولة أوروبية، وكانت بداية مشوار مشروعه توثيق الهوية الفلسطينية.

بداية المشوار 

يريد إياد ترجمة حسه الوطني من خلال مجال عمله في تصميم الجرافيك. تحدث مع صديق له يعمل صحافي في انجلترا أراد زيارة غزة لإنتاج وإخراج قصة عنها وسأله عن العملة الفلسطينية. "عندما سألني صديقي ماهي العملة الفلسطينية لكي يصرف الجنيه الإسترليني الى هذه العملة، كانت اجابتي أنه لا يوجد لدينا عملة وأن العملة المستخدمة هي العملة الاسرائيلية"، يقول جهاد مضيفا: "استغرب الصديق كثيراً ذلك.. وكان ردي بأننا دولة تحت احتلال نستخدم عملته."

Was wäre, wenn Palästina eine eigene Währung hätte? (DW/A. K. Hana)

التساؤلات التي كانت تشغل تفكير جهاد بالنسبة للعملة بدأ بترجمتها على أرض الواقع من خلال اتخاذه قرار تنفيذ أول خطوة من مشروع كبير يطمح به وهو توثيق الهوية الفلسطينية، ولكنه كان يبحث عن طريق من خلال عمله كمصمم ووجد بدايته مع تصميم عملة فلسطينية.

العودة إلى التاريخ

بدأ جهاد رحلة البحث عن معلومات مؤكدة عن الجنيه الفلسطيني الذي كان متداول فترة الانتداب البريطاني، ومن ثم البحث في العملة الاسرائيلية ووجود شخصيات مختلفة على كل فئة منها وكانت المعلومة تستغرق معه أيام عدة، حيث قال:" بدأت أبحث عن العملة الفلسطينية ووجدت بأنها اندثرت بعد عام 1948 وأصبحت فلسطين منقسمة حسب كل دولة تدير حكمها وهو الجنيه المصري لقطاع غزة والدينار الأردني لأراضي الضفة الغربية، ومن ثم تم ثبتت العملة الاسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية، وأكثر ما يثير فضول المواطن أو الزائر هي العملة بكافة تفاصيلها".

ويضيف قائلاً: أثار استغرابي وجود شخصيات على العملة الاسرائيلية وهذا أمر أعتقد أنه مستفز لأي شخص يتداول هذه العملة فسوف يستفسر عن هذه الشخصية ودورها وسبب اختيارها؟ ووجدتها شخصيات ثقافية في اسرائيل، هذه التساؤلات تساعد على انتشار قضية معينة بالبحث عنها مطولاً، وهذا ما بدأت بالعمل عليه اختيار الشخصيات الفلسطينية التي ستكون على الفئات السبعة للعملة الفلسطينية."

Was wäre, wenn Palästina eine eigene Währung hätte? (DW/J. Naji)

عملة بشخصيات ثقافية مؤثرة

اهتم جهاد بأن تكون الشخصيات التي توضع على فئات العملة من الشخصيات السياسية والثقافية السلمية التي حملت فكر سلمي في تاريخ فلسطين، وركز على فترتين في فلسطين المرحلة الحديثة والمعاصرة  قائلاً:" جمعت مئة شخصية  فلسطينية مؤثرة وبدأت أختار الأشخاص المؤثرين بشكل سلمي والذين حملوا رسالة ثقافية فنية، وكان من بينهم رمز القضية الفلسطينية ياسر عرفات وعبد القادر الحسيني ومن الشعراء فدوى طوقان ومحمود درويش وغسان كنفاني والرسام ناجي العلي والفنان ادوارد سعيد، هؤلاء شخصيات لهم رسائل وطنية سلمية مؤثرة تشمل القضية الفلسطينية وتمثلها بشكلها العادل في جميع المحافل الدولية".

Was wäre, wenn Palästina eine eigene Währung hätte? (DW/J. Naji)

زوجة متفانية في الدعم

بعد أشهر طويلة من البحث وجمع الأفكار بدأ جهاد بتنفيذ تصميم العملة وكان الشخص الداعم له هو زوجته، حيث كانت تعلم بأن لديه حلم يتمثل بتوثيق الهوية الفلسطينية لهذا كانت الفكرة بالنسبة لها مقبولة جداً وتوقعت له النجاح، قضى فترة خمسة أشهر بتنفيذ التصميم وكانت زوجته حنين أبو سمهدانة الداعمة والمساعدة، حيث قالت ل DW: " أثق بما يطرحه جهاد لهذا أوافقه الرأي بسرعة وهو يثق في ذوقي باختيار الألوان وشكل التصاميم، وكنت دائما الى جانبه أدعمه بكل خطوة وتوقعت بأن تكون ردة  الفعل ايجابية لهذا يجب أن يستمر حتى أن يحقق هدفه..".

عائقان لا يستطيع المصمم التأثير عليهما

مشروع تصميم العملة الفلسطينية استغرق ثلاثة عشر شهراً بين البحث والتنفيذ، وخلال هذه الفترة واجهت جهاد العديد من المعيقات التي استطاع تجاوزها بفضل اصراره على تحقيق حلمه الا عائق واحد لا يعلم كيف يكسر حدته قائلاً: "انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وبشكل مفاجئ كان يفقدني عملي الذي تعبت عليه لساعات وهذا ما يجبرني على اعادته مرة أخرى وهذه كانت معاناة كبيرة بالنسبة لي، بالإضافة الى ذلك أعاني منعي من السفر من خلال معبر رفح البري بدون معرفة السبب. وهذا أكبر عائق سوف يحرمني من تحقيق حلمي في إقامة معارض لنماذج العملة في الخارج".

صديق يساعد في نشر الفكرة

العملة تمثل الدولة التي تنتمي لها وهذا ما يريد جهاد الوصول اليه من خلال معارض دولية للعملات، كما يريد استمرار العمل في مشروعه بكافة محطاته لتوثيق الهوية الفلسطينية، ويساعده صديقه الصحافي في نشر العملات في مدينته من أجل دعمه ونشر القضية الفلسطينية التي بدأ بالبحث عنها بعد أن عرف بعدم وجود عملة خاصة بها ويطمح الى استجابة الجهات الرسمية لمشروعه واعتماده من قبلها.

Was wäre, wenn Palästina eine eigene Währung hätte? (DW/J. Naji)

دور مواقع التواصل الاجتماعي

كان الأمر مختلف بالنسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد استفز التصميم مشاعرهم الوطنية وأخذوا يشاركوا صور فئات العملة على صفحاتهم متمنيين أن تصبح حقيقة ويتم استخدامها بدلاً من العملة الاسرائيلية، في هذا السياق يقول جهاد: " الناس لديهم الحس الوطني وينتظرون أي شيء يستفز مشاعرهم الوطنية وذلك تُرجم من خلال مشاركة فئات العملة عبر صفحاتهم، وهو بداية أمل كبيرة لنجاح الفكرة"، مضيفا: "عند نشرها في الخارج سوف تستفز الزائرين بوجود الشخصيات الفلسطينية المؤثرة عليها، ومن هنا سوف يتعرفوا على تاريخ القضية الفلسطينية من خلال فنهم وثقافتهم ".

رويدا عامر- غزة

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة رئيس الوزراء آنذاك، ارييل شارون، للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم، الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت اسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثارموجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط مثيرة الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حماس إسماعيل هنية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


 

مختارات

أوسلو بعد ربع قرن.. هل انطفأ الأمل حقاً؟

في أيلول/ سبتمبر 1993 احتفل الناس في إسرائيل والأراضي الفلسطينية مرحبين بأملٍ جديد يتحقق بحلول اتفاقية سلام دائم. لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فمضى ربع قرن وذبل الأمل. (13.09.2018)  

العرب وإسرائيل.. العداء تراجع والنزاع يُراوح مكانه!

أكبر ما ضمنته إسرائيل من جيرانها العرب هو تخليهم عن منطق المواجهة العسكرية واستعداد جلّهم للتعايش معها. لكن العرب لم يضمنوا إلى حد الآن موافقة إسرائيلية على قيام دولة فلسطينية بما ينهي النزاع الذي دخل عامه السبعين. (18.04.2018)  

في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين يخفي تاريخاً طويلاً من النزاعات والحروب بين الجانبين. في ما يلي نظرة عامة بالصور حول أبرز المحطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العقدين الماضيين. (27.03.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

25 عاما على اتفاقية أوسلو شاهد كيف تناولت الصحف العالمية هذه الذكرى.  

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار