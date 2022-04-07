فنان يحول أدوات الحرب إلى تحف

هل تغير الطائرات المسيرة "بيرقدار" التركية مسار حرب أوكرانيا؟

يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟