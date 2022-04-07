فنان يحول أدوات الحرب إلى تحف

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اختار فنان سوري طريقة مختلفة للتعبير عن رفضه للحرب في سوريا والقتل بكافة أشكاله. عن طريق تحويل أدوات الحرب إلى تحف فنية
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟
تسببت الحرب في أوكرانيا في تشريد 10 ملايين شخص، حسبما أكدت الأمم المتحدة. وفيما وصف زيلينسكي الحصار الذي تضربه روسيا على ماريوبول بـ"جريمة الحرب"، أعلنت أنقرة أن موسكو وكييف حققتا تقدما في المفاوضات بينهما.
قرار مفاجئ اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد بإلغاء منصب المفتي والإطاحة بأبرز المؤيدين للنظام أحمد بدر الدين حسون. البعض يرى أن القرار جاء على خلفية حرب مكتومة بين حسون ووزارة الأوقاف فيما يرى آخرون أن للأمر خلفيات أخرى.
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