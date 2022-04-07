 فنان يحول أدوات الحرب إلى تحف | DW الأخبار | DW | 07.04.2022

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DW الأخبار

فنان يحول أدوات الحرب إلى تحف

اختار فنان سوري طريقة مختلفة للتعبير عن رفضه للحرب في سوريا والقتل بكافة أشكاله. عن طريق تحويل أدوات الحرب إلى تحف فنية

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