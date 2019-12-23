 فنان ياباني يبعث الحياة في مشاهد طريفة من ″توم وجيري″ | عالم المنوعات | DW | 28.12.2019

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فنان ياباني يبعث الحياة في مشاهد طريفة من "توم وجيري"

شغف فنان ياباني بمسلسل الرسوم المتحركة الشهير "توم وجيري" جعله يبدع في إعادة مشاهد طريفة فيه عن طريق تحويلها إلى أعمال فنية. الأعمال الفنية كانت مذهلة لدرجة أنه لا يمكن تمييزها عن مشاهد الأفلام الحقيقية.

تخليد مشاهد مثيرة من مسلسل الأطفال الشهير توم وجيري في أعمال فنية

تخليد مشاهد مثيرة من مسلسل الأطفال الشهير توم وجيري في أعمال فنية

مسلسل الرسوم المتحركة الأشهر ربما في العالم العربي "توم وجيري" يتبع في حلقاته محاولات القط "توم" الإمساك بالفأر "جيري"، والفوضى والدمار الذي يصاحب هذه المحاولات. نادراً ما ينجح توم في اصطياد جيري، وغالباً ما يعود سبب ذلك إلى ذكاء جيري وقدراته في التحرك والمكر وحظه الوافر. لكن غالباً ما يعاني البطلان توم وجيري من عملية الملاحقة. على سبيل المثال، يتعرض توم في إحدى الحلقات إلى كسر برأسه بعد أن أعادت مقلاة تشكيل رأسه ليصبح مدوراً مثلها.

لكن ما يسبب الألم لجيري هو تفوق الفأر جيري عليه. هذه المشاهد الخالدة في المسلسل كانت مصدر إلهام الفنان الياباني تاكو إينوه، الذي حول هذه المشاهد الطريفة إلى منحوتات صغيرة. ونشر الفنان في حسابه على "تويتر" بعضاً من تلك المجسمات:

يذكر أن مسلسل "توم وجيري" من تأليف ويليام هانا وجوزيف بابيرا، وبدأ إنتاجه عام 1940. صمم المؤلفان 114 حلقة لغاية عام 1958. وبعد النجاح الكبير للمسلسل وحصوله على سبع جوائز أوسكار لأفلام الرسوم المتحركة القصيرة، تطورت قصة المسلسل إلى أفلام سينمائية وعروض كوميدية بالإضافة إلى أفلام الرسوم المتحركة. 

ز.أ.ب/ ي.أ

  • Eine Szene aus dem Zeichentrickfilm Aladin und die Wunderlampe (picture-alliance/United Archives)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    علاء الدين والمصباح السحري 1992

    إلى جانب "الحورية الصغيرة" سنة 1989 و"الجميلة والوحش" سنة 1991، يندرج كذلك فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" ضمن قائمة الأفلام، التي ساهمت فيما يسمى بـ "نهضة ديزني". وقد تمت الإشادة كثيراً بهذا الفيلم المستوحى من التراث العربي، بفضل قيمته الترفيهية الكبيرة، كما أنه فاز بجائزتين للأوسكار.

  • Szene aus der Realverfilmung von Aladin und die Wunderlampe 2019 (imago/ZUMA Press)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    علاء الدين والمصباح السحري 2019

    قبل أيام، صدر فيلم "علاء الدين والمصباح السحري" في الولايات المتحدة الأمريكية. وتولى جاي ريتشي مهمة إخراج الفيلم، في حين أدى الممثل الشهير ويل سميت دور الجني الأزرق، أما دور البطولة فكان مناصفة بين الممثلة الكندية ناعومي سكوت والممثل مينا مسعود.

  • Neuverfilmung von Alice im Wunderland aus dem Jahr 2010 (Imago)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    أليس في بلاد العجائب 2010

    كان المخرج تيم بيرتون مسؤولا عن إعادة إنتاج فيلم "أليس في بلاد العجائب" سنة 2010. وتولى دور البطولة كل من جوني ديب وهيلينا بونهام. حقق الفيلم نجاحاً كبيرا، ما دفع شركة ديزني إلى إنتاج "أليس في بلاد المرآة" سنة 2016، وهو تتمة لفيلم "أليس في بلاد العجائب".

  • Filmstill aus Alice im Wunderland 1951 (Imago)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    أليس في بلاد العجائب 1951

    صُور فيلم "أليس في بلاد العجائب" أول مرة سنة 1951. وكان ذلك العمل الفني على شكل رسوم متحركة حينها، من إخراج لويس كارول.

  • Mogli und Panther Baghira streifen durch die Savanne. Das Dschungelbuch aus dem Jahr 2016 (Disney Enterprises, Inc)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    كتاب الأدغال (ماوكلي) 2016

    يعرف معظم المشاهدين "كتاب الأدغال" كرسوم متحركة فقط، بيد أنه في سنة 1994 تم إنتاج أول فيلم بمشاركة ممثلين حقيقيين. وفي سنة 2016، ظهرت نسخة جديدة من هذا الفيلم، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد.

  • Mogli und sein Freund Balu, der Bär. Zeichentrickfilm von 1967 (picture alliance/United Archives/IFTN)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    كتاب الأدغال 1967

    صدر "كتاب الأدغال" (عبارة عن مجموعة قصصية) سنة 1894 لكاتبه البريطاني رديارد كيبلينج. ويحكي قصة الطفل اليتيم ماوكلي، الذي نشأ وسط الذئاب. وجنبا إلى جنب مع النمر "باغيرا" والدب "بالو" يتجول ماوكلي بسعادة كبير في أرجاء الغابة. أما فيلم "كتاب الأدغال" فقد حقق نجاحاً منقطع النظير في ألمانيا.

  • Lily James als Cinderella, die in einem Ballkelid eine Treppe hinabschreitet. (picture-alliance/AP Photo/Disney/J. Olley)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    سندريلا 2015

    أدت الممثلة ليلي جيمس دور البطولة في فيلم سندريلا سنة 2015. في حين أدت الممثلة كيت بلانشيت دور زوجة الأب الشريرة. ونال هذا الفيلم الإشادة بشكل كبير، كما أنه حافظ على سحر ساندريلا، التي اشتهرت جداً في نسخة الرسوم المتحركة.

  • In dem Zeichentrickfilm Cinderella von 1950 tanzt Cinderella mit ihrem Prinzen (Picture-alliance/Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    سندريلا 1950

    عند إصدار فيلم الرسوم المتحركة سندريلا سنة 1950، كانت الشركة المُنتجة ديزني على وشكل الإفلاس، بيد أن لحسن الحظ حقق هذا الفيلم نجاحاً باهراً.

  • Die Schöne und das Biest mit der Schauspielerin Emma Watson im der Neuverfilmung von 2017 (picture alliance/dpa/Disney)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    الجميلة والوحش 2017

    بلغت كلفة إنتاج فيلم "الجميلة والوحش" سنة 2017 حوالي 200 مليون يورو. وقد حقق هذا الفيلم، الذي أدت فيه الممثلة الشهيرة إيما واتسون دور البطولة إيرادات كبيرة للغاية ( تقريبا ًمليار يورو)، فضلاً عن تصدره عناوين وسائل الإعلام.

  • Zeichentrickfilm von Die Schöne und das Biest von 1991 (picture-alliance/United Archives)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    الجميلة والوحش 1991

    يستند فيلم الرسوم المتحركة "الجميلة والوحش"، والذي صدر سنة 1991 إلى قصة خرافية فرنسية. وكان "الجميلة والوحش" أول فيلم رسوم متحركة يتم ترشيحه للفوز بجائزة أوسكار، غير أنه لم ينجح في الفوز بهذا الجائزة المرموقة في عالم السينما.

  • Der König der Löwen steht in dem Zeichentrickfilm auf einem Felsen unter dem Nachthimmel, 1994 (picture alliance/United Archives/IFTN)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    الأسد الملك 1994

    يعد "الأسد الملك" من أشهر أفلام الرسوم المتحركة، التي تم إنتاجها على الإطلاق. وقريباً، ستطرح النسخة الواقعية لهذا الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أشرف جون فافرو على مهمة إخراج هذا الفيلم.

  • Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer stehen im Führerhaus der Lok Emma (2018) (Warner Bros., Ilze Kitshoff)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    جيم ولوك سائق القاطرة 2018

    ليست شركة "ديزني" الأمريكية هي الوحيدة، التي تصور الأفلام الكلاسيكية، ففي ألمانيا هناك أيضاً توجه مماثل، حيث يتم تحويل الكثير من كتب الأطفال إلى أفلام تُعرض في دور السينما على غرار فيلم "جيم كنوبف ولوكاس سائق القاطرة".

  • Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer in der Farbversion der Augsburger Puppenkiste. (1976) (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

    رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

    جيم وسائق القاطرة 1976

    كان لدى مسرح الدمى المشهور "دي أوغسبورغه بوبن كيسته" مواد أقل بكثير من أجل القيام بدور التمثيل على أكمل وجه. ويعود أول تصوير إلى سنة 1961 باللونين الأبيض والأسود، إذ حققت مغامرة سائق القاطرة لوكاس وصديقه نجاحا باهراً، لدرجة أنه جرت إعادة تصوير الفيلم بعد 15 سنة من عرضه الأول، لكن هذه المرة بالألوان. إعداد: إليزابيث غرينيه/ر.م


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رسوم متحركة شهيرة تتحول إلى أفلام سينمائية ناجحة

من ساندريلا إلى علاء الدين ومصباحه السحري، مرورا بماوكلي وأليس في بلاد العجائب، وغيرها. كلها أعمال نجحت كأفلام سينمائية وكبرامج رسوم متحركة. نتعرف معكم على أبرز هذه الأفلام في جولة مصورة. (26.05.2019)  

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