فنان مصري يحول "الخردة" إلى تحف فنية

وفاة الممثل المصري هشام سليم بعد صراع مع مرض السرطان

توفي الفنان المصري هشام سليم، اليوم عن عمر ناهز الـ 64 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان. وفي مايو/أيار الماضي، أكد الفنان سليم، في تصريحات صحفية صحة أنباء إصابته بمرض السرطان وبدء تلقيه العلاج الكيماوي.