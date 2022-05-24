فنان مصري يحول "الخردة" إلى تحف فنية

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فنان مصري يعمل على تحويل الخردة المعدنية وغيرها إلى تحف فنية عملاقة مستمدة من التراث الفرعوني المصري ويراعي فيها أن تكون صديقة للبيئة.
توفي الفنان المصري هشام سليم، اليوم عن عمر ناهز الـ 64 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان. وفي مايو/أيار الماضي، أكد الفنان سليم، في تصريحات صحفية صحة أنباء إصابته بمرض السرطان وبدء تلقيه العلاج الكيماوي.
سافر جعفر عبد الكريم الى مصر، أرض الفراعنة. تعتبر مصر مهدا للحضارة حيث أهرامات الجيزة التي تعد من بين أقدم الصروح المعمارية الضخمة التي عرفتها البشرية.
توفي الفنان المصري سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاما وهو يعد أحد القلائل الذين برعوا في تقديم كافة أشكال الفنون من تمثيل وغناء واستعراض وتقديم برامج المنوعات. ونعى كثير من المشاهير الراحل واعتبروا موته خسارة فنية كبيرة.
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار تشمل طائرات ورادارات وقطع غيار، وذلك على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر وتعامل القاهرة مع المعارضين.
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