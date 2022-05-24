 فنان مصري يحول ″الخردة″ إلى تحف فنية | DW الأخبار | DW | 19.10.2022

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DW الأخبار

فنان مصري يحول "الخردة" إلى تحف فنية

فنان مصري يعمل على تحويل الخردة المعدنية وغيرها إلى تحف فنية عملاقة مستمدة من التراث الفرعوني المصري ويراعي فيها أن تكون صديقة للبيئة.

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