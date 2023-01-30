فنان عبر الذكاء الاصطناعي

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يقدم عدد من برامج الذكاء الاصطناعي صورًا رائعة. وقد تم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بمجموعات بيانات تحتوي أيضًا على صور لفنانين حقيقيين.
أثار برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد ChatGPT الكثير من الأسئلة حول مستقبل تلك التقنيات كما أثار الكثير من الجدل والمخاوف بشأن النواحي الأخلاقية لاستخداماته.. فما هو هذا البرنامج؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتسع قدراته؟
قامت خدمة للصحة العقلية المجانية باستخدام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الاستجابة للأشخاص الذين يسعون للحصول على الدعم النفسي. لكن التجربة أثارت جدلاً أخلاقياً حول الأمر كما أن الإجراء افتقر للشفافية.
ما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والاستفادة من تجربة سوريا، يحاول نشطاء وحقوقيون توثيق ما يقال إنها جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا. فكيف يحدث ذلك؟ وهل يمكن أن يؤدي هذا العمل لكشف وقوع الجرائم بالفعل؟
ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في محاربة جائحة كورونا بدءا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات. انطلاقا من ذلك قررت منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز عالمي للإنذار المبكر في ألمانيا للتحذير من الأوبئة في المستقبل.
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