فنان أوكراني بعد الفرار

زعماء أوروبيون يزورون كييف بالقطار وتلميحات إلى تسوية خارج الناتو

من أجل اظهار التضامن مع أوكرانيا قام رؤساء حكومات أوروبية بالسفر صوب العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف بالرغم من تعرضها للقصف الجوي من قبل القوات الروسية. وتعتبر الزيارة، التي استخدموا فيها القطار، هامة بالرغم من رمزيتها.