فنان أوكراني بعد الفرار

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يعتبر الموسيقار فالنتين سيلفرستروف أحد أهم المؤلفين الموسيقيين المعاصرين في أوكرانيا. وفي أوائل مارس هرب مع عائلته من كييف إلى برلين. وبدأ على الفور بإقامة حفلات خيرية داعمة لأوكرانيا.
كثفت روسيا هجماتها في أوكرانيا معلنة للمرة الأولى استخدام صاروخ أسرع من الصوت "تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي"، بينما دعا عمدة كييف الحلفاء الغربيين إلى تزويدهم بـ"أسلحة مناسبة" لإغلاق المجال الجوي لأوكرانيا.
إثر إعلان موسكو إحراز تقدم في المفاوضات مع كييف بشأن حياد أوكرانيا، دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي موسكو إلى مفاوضات جدية. وهناك خلاف حول "ضمانات أمنية" تطالب بها أوكرانيا التي حددت "خطوطاً حمراء" في المحادثات.
تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.
من أجل اظهار التضامن مع أوكرانيا قام رؤساء حكومات أوروبية بالسفر صوب العاصمة الأوكرانية المحاصرة كييف بالرغم من تعرضها للقصف الجوي من قبل القوات الروسية. وتعتبر الزيارة، التي استخدموا فيها القطار، هامة بالرغم من رمزيتها.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول