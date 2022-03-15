 فنان أوكراني بعد الفرار | واحة الثقافة | DW | 19.03.2022

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واحة الثقافة

فنان أوكراني بعد الفرار

يعتبر الموسيقار فالنتين سيلفرستروف أحد أهم المؤلفين الموسيقيين المعاصرين في أوكرانيا. وفي أوائل مارس هرب مع عائلته من كييف إلى برلين. وبدأ على الفور بإقامة حفلات خيرية داعمة لأوكرانيا.

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