فنانون بدون وطن

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الفنان أرتيم فولوتكين نجا من الحرب في وطنه أوكرانيا. لكنه اضطر لترك كل شيء وراءه: منزله في خاركيف ووالديه وحيواناته الأليفة، وقبل كل شيء فنه. حوار حول كيفية سير الأمور في المستقبل
في وقت أعلنت فيه أوكرانيا إجلاء كل النساء والأطفال والمسنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، تكثف روسيا هجماتها قبل يومين من احتفالها بذكرى الانتصار على النازيين، وسط استمرار الجهود الغربية لدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي.
تروج روسيا منذ بداية غزوها لأوكرانيا، مزاعم بأن جاراتها تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية بمساعدة أمريكية-ألمانية. فما حقيقة تلك المزاعم؟ وماذا يقول خبراء على دراية بالمختبرات الأوكرانية والأبحاث العلمية لتي تجريها كييف؟
أعلنت أوكرانيا أن مطار أوديسا أصبح خارج الخدمة بعد تدمير مدرجه بضربة صاروخية روسية. وتكثف روسيا قصف شرق أوكرانيا في وقت يكشف فيه التضارب بين التصريحات الروسية والأوكرانية حول محادثات السلام مدى التباعد بين الطرفين.
بحسب الأمم المتحدة أعدم 50 مدنياً على أيدي القوات الروسية في بلدة بوتشا قرب كييف. واتهمت أوكرانيا غريمتها روسيا بالسعي لإجراء استفتاء مزيف على الاستقلال في منطقتَي خيرسون وزابوروجيا الجنوبيّتين.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول