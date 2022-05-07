 فنانون بدون وطن | واحة الثقافة | DW | 07.05.2022

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واحة الثقافة

فنانون بدون وطن

الفنان أرتيم فولوتكين نجا من الحرب في وطنه أوكرانيا. لكنه اضطر لترك كل شيء وراءه: منزله في خاركيف ووالديه وحيواناته الأليفة، وقبل كل شيء فنه. حوار حول كيفية سير الأمور في المستقبل

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