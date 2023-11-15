فنانون إسرائيليون يذكرون بمصير المختطفين من قبل حماس

"صور الرهائن المحتجزين منتشرة في كل مكان حول العالم" تقول يفعات غوريون مديرة معرض "فريش بينت Freshpaint" للفنون السنوي في تل أبيب. تكرس غوريون جهودها حاليًا من أجل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماسوتقول: "نريد نشر الوعي حول حياتهم. سيكون من دواعي سرورنا جدًا رفع الوعي".

يفعات غوريون ليست وحيدة في هذا التوجه. تستجيب الساحة الثقافية لوضع الرهائن بفعاليات فنية: طاولة طويلة مزينة بأوان فاخرة وأكواب نبيذ وشموع مرتبة كما لو كانت محضرة لتناول وجبة الشبات التقليدية. أسر تجتمع عادة هنا، ولكن الكراسي على ساحة أمام متحف تل أبيب للفنون فارغة. إنها محجوزة للرهائن المختطفين، في إيماءة تهدف إلى التعبير عن أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون حاضرين جدًا في عقول الإسرائيليين.

يذكر أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ونُفذ مشروع فني آخر في ساحة صفرا في القدس، هنا أيضًا يبدو كما لو كان الرهائن سيعودون. هناك 230 سريرًا ، وبيجامات في انتظار أصحابها، كتب وصور على طاولات جانبية. "أسرة فارغة" هو اسم المعرض الذي نُصِب بالتعاون مع منظمة "أعيدوهم الآن" بالتعاون مع طلاب الفن. تجمعوا معا لغناء النشيد الوطني "هاتيكفا" ، الذي يعني "الأمل".

فنانة ترسم صورة لشابة أخذت كرهينة من قبل حماس

رسالة إلى العالم

إسرائيل هي بلد صغير جدًا. تقريبًا يعرف الجميع شخصًا ما تأثر بالمذبحة التي قتل فيها إرهابيو حماس 1,200 شخص في إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أو شخصًا لأحد أفراد عائلتهم محتجز في أحد أماكن قطاع غزة . "هذا نحن" هو الاسم المناسب لمشروع فني رسمت فيه وجوه المختطفين على قطع من القماش.

"ليس هذا مكانًا للتذكار. الهدف هو نشر الوعي حول الرهائن"، تقول يفعات غوريون. المشروع الفني الذي ساعدت في تنظيمه هو أمر قريب من قلبها، وتريد أن تأخذه إلى ما وراء حدود إسرائيل. تقول إنه في كثير من الأحيان، يدور الحديث عن معاناة قطاع غزة فقط : "أشعر حقًا بحزن عميق للأشخاص الأبرياء في غزة الذين يعانون"، تقول غوريون.

"ولكن يبدو أن العالم يفقد الفهم أن هذا ليس انتقاما ولا يجب أن يكون انتقاما. هذه محاولة لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة. إنها رسالة قوية ومهمة للغاية يجب تكرارها".

فنانة ترسم صورة لرهينتين اختطفتهما حركة حماس

150 فنانا يشاركون في الفعاليات

شارك فنانون من جميع أنحاء إسرائيل وبعضهم من الخارج في المشروع. أمام متحف تل أبيب للفنون، قاموا برسم لوحات للرهائن استنادًا إلى صورهم. عمل حوالي 150 فنانًا في مناوبتين، صباحًا ومساءً. كانوا مركزين تمامًا وكأنهم يتواصلون نفسيا مع المختطفين. رسم أحد الفنانين شخصًا يحمل اسم أحدهم؛ ورسم آخر شخصًا كان عيد ميلاده في يوم عيد ميلاد آخر منهم.

في مقابلة مع "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الفنانة هودايا جيلاد إنها خلال الوقت الذي عملت فيه على رسم صورة للفتاة البالغة من العمر 18 عامًا ليري ألباب، كانت تتساءل عما تمر به الفتاة الصغيرة، وشعرت كما لو أنها كانت تتعرف إليها.

الفنانون ليسو الوحيدين الذين شعروا بهذا، بل كذلك المارة. كانت هناك لحظات عاطفية عندما تعرف الناس على أصدقاء لهم أو أفراد عائلتهم في اللوحات. أطلق على الساحة أمام المتحف بشكل غير رسمي "ساحة المخطوفين والمفقودين".

اللوحات تهدف لتكون هدية

"قلنا إن الهدف ليس لديه أي نوع من المعارض"، تقول غوريون. "نحن لا نعتقد أنه الشيء الصحيح للقيام به مع لوحات هؤلاء الأشخاص. نريد أن نقدم (لهم) اللوحات كهدايا عند عودتهم".

"هذا نحن" يهدف إلى أن يكون علامة على الأمل. يفعات غوريون تخزن اللوحات في منزلها الآن وتقوم بتحميل صورها على الإنترنت. إنها مقتنعة بأن "وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة قوية جدًا للتوزيع وجعل المشروع عامًا في العالم."

"صور الرهائن المحتجزين منتشرة في كل مكان حول العالم" تقول يفعات غوريون مديرة معرض فريش بينت للفنون السنوي في تل أبيب.

"ليس لدينا خيار"

من أين تستمد غوريون أملها في أن يتم الإفراج عن الرهائن؟ "في الوقت الحالي، هذه الأوقات مظلمة. إنه صعب جدًا الالتصاق بالأمل، إنه صعب. ربما حتى يكون غير طبيعي"، تقول. وتضيف: "لكن ليس لدينا خيار."

تقول غوريون إنها نشأت وسط قصص الرواد الذين جاؤوا إلى إسرائيل من ألمانيا وروسيا وغيرها من البلدان. "لا يعني ذلك أنه كان لديهم الكثير من الخيارات. من لم يأت إلى إسرائيل كان يموت في المحرقة. جاؤوا هنا، وأنا وُلدت ونشأت في إسرائيل. هنا حيث أربي أطفالي. هؤلاء أصدقائي وعائلتي. عندما أرى ما يحدث حول العالم من كراهية لليهود ولإسرائيل، يعطيني هذا الفكرة أنه ليس لدينا مكان آخر حقا."

تأمل غوريون في أن يكون هناك يوم يحل فيه السلام وتنتهي دورة العنف. في هذه الأثناء، تكرس هي وآخرون طاقتهم بلا كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم، على الأقل رمزيًا.

سوزانا كوردز/ ع.خ