فليك: ليفاندوفسكي قادر على تحطيم رقم مولر

أعرب هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن اعتقاده أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بإمكانه تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم غيرد مولر من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، عندما تستأنف المنافسات مرة أخرى.

وسجل مولر 40 هدفاً في موسم 1971/ 1972. أما ليفاندوفسكي فقد سجل حتى الآن 25 هدفاً، وتتبقى تسع مباريات لنهاية الموسم، بفرض استكماله في النهاية عقب انتهاء فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال فليك لوكالة الأنباء الألمانية :"أي شيء ممكن".

وجاءت فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا لتساعد ليفاندوفسكي (31 عاماً) في مسعاه لتحطيم رقم مولر.

وكان ليفاندوفسكي قد أُصيب بكسر بسيط في قصبة الساق خلال المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ على تشيلسي 3 / صفر في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. وكان من المنتظر أن يغيب عن الفريق لعدة مباريات ولكن فليك قال: "أمام ليفاندوفسكي حالياً مباراتان إضافيتان في الدوري الألماني" يمكنه تسجيل أهداف خلالها.

وقال فليك :"فيما يتعلق بعدد الأهداف، ليفاندوفسكي كان مذهلاً"، وأضاف أن مستواه الجيد كان واضحاً في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 11 هدفاً حتى الآن هذا الموسم.

ع.ح/ع.غ (د.ب.أ)