 فليك: ليفاندوفسكي قادر على تحطيم رقم مولر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.04.2020

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رياضة

فليك: ليفاندوفسكي قادر على تحطيم رقم مولر

رغم إصابة ليفاندوفسكي بكسر في قصبة الساق لكن هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يعتقد أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بإمكانه تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم غيرد مولر من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.

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ليفاندوفسكي.. سر تألق "سلاح بايرن القاتل"

أعرب هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم  عن اعتقاده أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بإمكانه تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم غيرد مولر من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، عندما تستأنف المنافسات مرة أخرى.

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صعد بايرن ميونيخ للمركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم بفوز ساحق على مضيفه هرتا برلين برباعية نظيفة على الملعب الأولمبي بالعاصمة ضمن المرحلة الثامنة عشرة. كما استعاد ليفركوزن المركز السادس إثر فوزه على بادربورن. (19.01.2020)

أثنى مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوميلس على مهاجم الفريق إيرلينغ هالاند. المدافع الألماني أكد أن الهداف النرويجي يذكره بنجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي. (01.02.2020)

كان هانزي فليك مدربا مؤقتا، لكن نجاحه الكبير جعله الآن يأمل في البقاء في بايرن السنوات القادمة. لكن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث معه، خصوصا في ظل الحديث عن رغبة أندية أخرى في التعاقد معه، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي. (14.03.2020)

وسجل مولر 40 هدفاً في موسم 1971/ 1972. أما ليفاندوفسكي فقد سجل حتى الآن 25 هدفاً، وتتبقى تسع مباريات لنهاية الموسم، بفرض استكماله في النهاية عقب انتهاء فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال فليك لوكالة الأنباء الألمانية :"أي شيء ممكن".

وجاءت فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا لتساعد ليفاندوفسكي (31 عاماً) في مسعاه لتحطيم رقم مولر.

وكان ليفاندوفسكي قد أُصيب بكسر بسيط في قصبة الساق خلال المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ على تشيلسي 3 / صفر في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. وكان من المنتظر أن يغيب عن الفريق لعدة مباريات ولكن فليك قال: "أمام ليفاندوفسكي حالياً مباراتان إضافيتان في الدوري الألماني" يمكنه تسجيل أهداف خلالها.

وقال فليك :"فيما يتعلق بعدد الأهداف، ليفاندوفسكي كان مذهلاً"، وأضاف أن مستواه الجيد كان واضحاً في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 11 هدفاً حتى الآن هذا الموسم.

ع.ح/ع.غ (د.ب.أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

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  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

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  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

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  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

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  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

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  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

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  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

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مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

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