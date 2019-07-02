فلوريانا إسماعيلي..شمعة تغيّب عن كرة القدم مبكرا

بعد أيام من الإعلان عن اختفائها وآمال أهلها وأصدقائها وناديها في عودتها إليهم سالمة، تأكد الآن النبأ الحزين: فلوريانا إسماعيلي لاعبة منتخب سويسرا ونادي يونغ بويز لكرة القدم النسائية ماتت وعثر الغواصون على جثتها في بحيرة كومو الإيطالية، حيث كانت تقضي عطلتها الصيفية.

واعتبرت فلوريانا إسماعيلي مفقودة منذ السبت الماضي، بعدما قفزت في البحيرة ولم تعد من المياة ثانية، وأصدر ناديها الأحد بيانا يؤكد فيه استمرار عمليات البحث عنها وتمسكه بالأمل في أن "كل شئ سينتهي بخير".

وقالت هيئة المطافئ الإيطالية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الثلاثاء (الثاني من يوليو/ تموز 2019) إن جثة اللاعبة (24 عاما) تم العثور عليها على عمق أكثر من 200 متر في قاع البحيرة وأنه تم سحبها.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن فلوريانا إسماعيلي كانت مع صديقة لها في منطقة دونغو، حيث استأجرتا قاربا طوله ستة أمتار سارا به 700 متر في عرض البحيرة وكانت درجة الحرارة 33 درجة مئوية وقفزت في مياه البحيرة قفزة رأسية ولم تطفو مرة أخرى فقامت زميلتها بإبلاغ النجدة فورا، التي ظلت تبحث عنها طوال ليل السبت والأيام التالية.

ونعي النجم السويسري شردان شاكيري، لاعب ليفربول ومنتخب سويسرا الفقيدة وكتب على موقع تويتر:

"لقد صدمت بشدة من موت فلوريانا إسماعيلي، وأود أنا وأسرتي أن نقدم تعازينا لأسرة إسماعيلي والأشخاص المقربين منها"

كما نعي أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، اللاعبة وقال في بيان: "إنها لحظة حزينة للغاية لمجتمع كرة القدم بأكمله، خاصة في وقت نجتمع فيه في كأس العالم للسيدات"، التي تقام الآن بفرنسا.

وخاضت فلوريانا إسماعيلي أولى مبارياتها بزي منتخب سويسرا في يناير/ كانون الثاني 2014 ضد منتخب البرتغال وخاضت معه حتى رحيلها 33 مباراة دولية. وفي 14 يونيو/ حزيران الماضي لعبت لآخر مرة بقميص بلادها في صربيا، كما كانت قائدة لفريق الكرة النسائية بنادي يونغ بويز السويسري، حسب موقع فوكوس الألماني.

ص.ش/ و.ب