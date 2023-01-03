 فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بعد زيارة بن غفير للأقصى | DW الأخبار | DW | 04.01.2023

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فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بعد زيارة بن غفير للأقصى

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A handout picture courtesy of Minhelet Har-Habait (Temple Mount Administration) shows Israeli minister and Jewish Power party chief Itamar Ben-Gvir (C) walking through the courtyard of Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound, known to Jews as Temple Mount, early on January 3, 2023. - The move by Ben-Gvir has enraged Palestinians, while the United States warned of steps which may harm the status quo. Al-Aqsa mosque is the third-holiest place in Islam and at the same time the most sacred site to Jews. (Photo by Minhelet Har-Habait (Temple Mount Administration) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /Minhelet Har-Habait (TEMPLE MOUNT ADMINISTRATON) - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

ألمانيا تنتقد زيارة بن غفير للأقصى وتصفها بـ"الاستفزاز" 04.01.2023

انتقدت الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لمجمع المسجد الأقصى. ألمانيا حذرت من اتخاذ أي خطوات أحادية يمكن أن تهدد الوضع القائم في حرم الأقصى واصفة الزيارة بـ"الاستفزاز".

Israeli police escort Jewish visitors to the Al-Aqsa Mosque compound, known to Muslims as the Noble Sanctuary and to Jews as the Temple Mount, in the Old City of Jerusalem, Tuesday, Jan. 3, 2023. Itamar Ben-Gvir, an ultranationalist Israeli Cabinet minister, visited the flashpoint Jerusalem holy site Tuesday for the first time since taking office in Prime Minister Benjamin Netanyahu's new far-right government last week. The visit is seen by Palestinians as a provocation. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

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قال البيت الأبيض إن أيّ خطوة قد تُغيّر الوضع القائم في المواقع المقدّسة في القدس ستكون "غير مقبولة"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي فشل إطلاق صاروخ من قطاع غزة عقب زيارة بن غفير المثيرة للجدل لمجمع المسجد الأقصى.

03.01.2023 Visitors walk next to the Dome of the Rock on the compound known to Muslims as the Noble Sanctuary and to Jews as the Temple Mount, in Jerusalem's Old City January 3, 2023. REUTERS/Ammar Awad REFILE - CORRECTING BUILDING

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رغم تحذيرات من أنها قد تؤدي إلى أعمال عنف، زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير مجمع المسجد الأقصى الذي يسميه اليهود جبل الهيكل، لأول مرة منذ توليه منصبه، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون استفزازية.