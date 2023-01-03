فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بعد زيارة بن غفير للأقصى

واشنطن تحذر من إجراءات أحادية لتغيير الوضع في القدس

قال البيت الأبيض إن أيّ خطوة قد تُغيّر الوضع القائم في المواقع المقدّسة في القدس ستكون "غير مقبولة"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي فشل إطلاق صاروخ من قطاع غزة عقب زيارة بن غفير المثيرة للجدل لمجمع المسجد الأقصى.