فلسطين تتوجه لمجلس الأمن بعد زيارة بن غفير للأقصى

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إدانات عربية بعد زيارة وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى وفلسطين تتوجه لمجلس الأمن
استهلّ إيتمار بن غفير مهام عمله كوزير للأمن القومي الإسرائيلي بالقيام بزيارة إلى باحات الحرم القدسي الشريف أو مجمع المسجد الأقصى، الذي يسميه اليهود "جبل الهيكل". فهل سيؤدي ذلك إلى موجة عنف جديدة في المنطقة؟
انتقدت الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لمجمع المسجد الأقصى. ألمانيا حذرت من اتخاذ أي خطوات أحادية يمكن أن تهدد الوضع القائم في حرم الأقصى واصفة الزيارة بـ"الاستفزاز".
قال البيت الأبيض إن أيّ خطوة قد تُغيّر الوضع القائم في المواقع المقدّسة في القدس ستكون "غير مقبولة"، فيما أكد الجيش الإسرائيلي فشل إطلاق صاروخ من قطاع غزة عقب زيارة بن غفير المثيرة للجدل لمجمع المسجد الأقصى.
رغم تحذيرات من أنها قد تؤدي إلى أعمال عنف، زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير مجمع المسجد الأقصى الذي يسميه اليهود جبل الهيكل، لأول مرة منذ توليه منصبه، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون استفزازية.
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