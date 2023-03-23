فلسطينيون يحتفلون ببداية رمضان في القدس

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بدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم أداء صلاة الجمعة الأولى من صوم رمضان. يتزامن شهر رمضان هذا العام مع عيدي الفصح اليهودي والقيامة المسيحي، وسط تصاعد التوترات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
تشهد القدس عدة احتفالات بمناسبات دينية متزامنة، إذ يحتفل اليهود بعيد الفصح والمسيحيون بعيد القيامة فيما لا يزال المسلمون يحيون شهر رمضان. بيد أن التوتر الذي تشهده المدينة طغى على الأجواء الروحانية.
جُرح أكثر من 150 شخصا في اشتباكات جديدة بالقدس بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بعد صلاة الفجر. أجواء شهر رمضان واحتفالات اليهود بعيد الفصح والمسيحيين بعيد القيامة، يخيم عليها توتر يهدد بتفجير الوضع المتأزم منذ أسابيع.
أصيب عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، في أحدث مواجهة في موجة العنف المتصاعدة في مدينة القدس، فيما أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء العنف المتصاعد.
عاد التوتر والمواجهات إلى ساحات الأقصى بعد يوم من الهدوء الذي أعقب أحداث الجمعة الثانية من رمضان. الجانب الفلسطيني يتهم الجيش الإسرائيلي بـ "اقتحام" المسجد، وإسرائيل تقول إن فلسطينيين قاموا بـ "أعمال شغب عنيفة متعمدة".
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