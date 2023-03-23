فلسطينيون يحتفلون ببداية رمضان في القدس

جرحى في صدامات جديدة بباحة الأقصى والأمم المتحدة قلقة

أصيب عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، في أحدث مواجهة في موجة العنف المتصاعدة في مدينة القدس، فيما أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء العنف المتصاعد.