 فلسطينيون يحتفلون ببداية رمضان في القدس | DW الأخبار | DW | 24.03.2023

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فلسطينيون يحتفلون ببداية رمضان في القدس

بدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم أداء صلاة الجمعة الأولى من صوم رمضان. يتزامن شهر رمضان هذا العام مع عيدي الفصح اليهودي والقيامة المسيحي، وسط تصاعد التوترات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

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A man is carried on a stretcher after Palestinian demonstrators and Israeli police clashed at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound on April 15, 2022. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

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Israel police argues with a Palestinian worshipers the Old City of Jerusalem, Sunday, April 17, 2022. Israeli police clashed with Palestinians outside Al-Aqsa Mosque after police cleared Palestinians from the sprawling compound to facilitate the routine visit of Jews to the holy site and accused Palestinians of stockpiling stones in anticipation of violence. (AP Photo/Mahmoud Illean)

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Israel police argues with a Palestinian worshipers the Old City of Jerusalem, Sunday, April 17, 2022. Israeli police clashed with Palestinians outside Al-Aqsa Mosque after police cleared Palestinians from the sprawling compound to facilitate the routine visit of Jews to the holy site and accused Palestinians of stockpiling stones in anticipation of violence. (AP Photo/Mahmoud Illean)

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