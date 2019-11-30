فك لغز المنزل الذي عام وحده من كندا لإيرلندا!

بدأ لغز المنزل العائم في عام 2016، عندما تلقت قوات الشرطة الإيرلندية اتصالا هاتفيا للإبلاغ عن مركب خشبي ظهر فجأة ذات مساء قرب إحدى شواطئ غرب إيرلندا.
وأشار الضابط المسؤول بوحدة خفر السواحل بشاطئ باليغلاس في إيرلندا، مايكل هورست، لموقع سي إن إن الأمريكي، إلى أن الأكثر غرابة من شكل المركب، كان هو العثور على رسالة بداخله تقول: "أنا، ريك سمول، اتبرع بهذا المركب لشاب بلا مأوى لإعطائه حياة أفضل".
وفي اليوم التالي من العثور على المركب، قام الضابط بنشر القصة عبر موقع فيسبوك ما أثار فضول واهتمام العديدين، ولكن دون ظهور صاحب المركب الغامض.
ولم تتمكن الشرطة من العثور على المدعو "ريك سمول" صاحب الرسالة، فقررت في النهاية التبرع بالمركب لحديقة عامة.
واستمر غموض المركب لثلاث سنوات كاملة، إلى أن تلقى الضابط الايرلندي رسالة بنهاية هذا الأسبوع من صحفي يخبره بتمكنه أخيرا من حل اللغز.
فوفقا لمحطة CTV الكندية، اتضح أن المدعو "ريك سمول" هو مخترع كندي قرر بناء مركب يعتمد على الطاقة الشمسية بهدف التوعية بتغير المناخ، ولكن عندما لم يتمكن سمول من إيجاد المحرك المناسب للمركب، قرر التخلي عنه.
ولا يوجد لدى سمول أدنى فكرة حتى الآن عن كيفية سير المركب عبر المحيط الأطلنطي من كندا حتى وصوله إلى شواطئ ايرلندا، إلا أنه قال: "المركب لم تغرق ما يعني أنني قمت بعمل جيد، أليس كذلك؟"
د.ب/ ع.أ.ج
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سياحة "الفرصة الأخيرة" - عجائب من الطبيعة على وشك الاختفاء!
الكنز العابر
أظهر استطلاع أجرته جامعة كوينزلاند في عام 2016 أن 69% من حوالي 2 مليون زائر لجدار الشعاب المرجانية العظيم في أستراليا، قرروا زيارته لرغبتهم في رؤية الموقع المصنف من اليونسكو كتراث إنساني مهدد. وترى الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ أنه حتى لو توقف ارتفاع حرارة الأرض لتصل لدرجتين فقط، فإن 90% من الشعاب المرجانية في العالم ستختفي، ويمكن للسياح الإسراع بالنهاية المتوقعة عبر لمس الشعاب المرجانية.
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سياحة "الفرصة الأخيرة" - عجائب من الطبيعة على وشك الاختفاء!
مخاطر الطيران
ما هي الأضرار التي من الممكن أن تتحملها هذه المواقع المهددة. وفقا لدراسة تم إجرائها في عام 2010، تتسبب رحلات السفاري لمشاهدة الدب القطبي بمقاطعة تشرشل في كندا في 20 ميغا- طن من عوادم ثاني أكسيد الكربون. وبالرغم من إيمان 88% من الزائرين، والذي يصل غالبيتهم للمكان بالطائرة، بأن البشر هم من يتحملوا مسؤولية التغيرات المناخية، يرى 69% فقط منهم أن الطيران من العوامل المساهمة في ذلك.
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سياحة "الفرصة الأخيرة" - عجائب من الطبيعة على وشك الاختفاء!
مظاهر نهاية العالم
بالإضافة إلى الدببة القطبية، تعتبر ثنايات الجبال الجليدية التي يتم إعادة نحتها بفعل ارتفاع درجات حرارة المناخ واحدة من أكثر الصور الرمزية لتغير المناخ. والتنزه على ظهر سفينه بين الجبال العملاقة المهددة بالذوبان هي تجربة مثيرة يدفع السياح مبالغ ضخمة من أجلها. ووصل عدد زوار القطب الشمالي في بداية التسعينات لـ 5000 شخص، مقارنة بأكثر من 46 ألف شخص قاموا بزيارتها في عام 2018.
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سياحة "الفرصة الأخيرة" - عجائب من الطبيعة على وشك الاختفاء!
موسم القمم الجليدية
لست مضطرًا للذهاب إلى القطبين لرؤية الجليد المتلاشي، فمشهد قمم الكليمنجارو المغطاة بالثلوج على حشائش السافانا بالمنتزه الوطني في تنزانيا كافٍ لإدهاشك. ويحقق السفر لزيارة المنتزه 44 مليون يورو كل عام. كما يقوم العديد من الزوار بالتسلق للوصول إلى قمة فورتفنغلر، حيث اختفى 85% من الجليد هناك خلال القرن الماضي. ومن المتوقع زوال الثلوج الباقية على القمة حتى منتصف القرن الحالي.
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سياحة "الفرصة الأخيرة" - عجائب من الطبيعة على وشك الاختفاء!
ملك بدون تاج
عندما افتتحت حديقة مونتانا الجليدية الوطنية في عام 1910 تباهت الحديقة بوجود أكثر من 100 مشهد جليدي موجود في جنباتها. أما الآن، فهي تضم أقل من 20 مشهد جليدي فقط. وبسبب هذا التراجع الدرامي، أصبح المنتزه مركزا لأبحاث علوم المناخ. ويقوم حوالي 3 مليون شخص سنويا بزيارة الموقع، والمعروف باسم "تاج القارة"، للتمتع بمشاهد الثلوج في أيامها الأخيرة.
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سياحة "الفرصة الأخيرة" - عجائب من الطبيعة على وشك الاختفاء!
الجنة الضائعة
المالديف هي نموذج الجنة كما وُصفت في بعض الكتب المقدسة، حيث يوجد بها 1200 جزيرة مرجانية بشواطئ بيضاء تعلو بـ 2.5 متر فقط فوق سطح المياه الفيروزية اللون. وفي عام 2017، قرر رئيس المالديف بناء مطارات جديدة ومنتجعات ضخمة تسع سياح أكثر 7 مرات، على أن يتم استخدام العائد لبناء جزر جديدة وإعادة توطين السكان. ومنذ ذلك الحين، يواجه الرئيس تهم بالفساد وتم التصويت لإبعاده عن السلطة.
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سياحة "الفرصة الأخيرة" - عجائب من الطبيعة على وشك الاختفاء!
مستنقعات مالحة
الجزر ليست وحدها التي تغرق نظرا لارتفاع مستويات مياه البحر، فالمناطق اليابسة المغطاة بالمياه العذبة، مثل ايفرجلادز في ولاية فلوريدا الأمريكية، أيضا في طريقها للاختفاء. خلال القرن الماضي، حوالي نصف منطقة ايفرجلادز تعرضت للجفاف وتم استخدامها للزراعة. وتتسرب المياه المالحة حاليا للأجزاء المتبقية من المنطقة، بما يجعلها الموقع الوحيد المصنف كتراث إنساني والمهدد بالخطر في الولايات المتحدة.
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سياحة "الفرصة الأخيرة" - عجائب من الطبيعة على وشك الاختفاء!
إزعاج سلام الكائنات
ستظل جزر غالاباغوس البركانية في الإكوادور مرتبطة بالعالم الإنجليزي تشارلز داروين، الذي أدرك أن الحياة البرية عليها تطورت في عزلة عبر أجيال لا تحصى. الجزر محاصرة اليوم بالزوار والتغيرات المناخية التي تحدث بسرعة أكبر من قدرة الكائنات الحية على التأقلم. ارتفاع حرارة المحيط ترك كائنات مميزة، مثل الإجوانا البحرية، تعاني من المجاعة. (روبي راسل / د ب).