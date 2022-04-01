 فكّ آخر الشيفرات.. اكتمال أول خريطة للجينوم البشري! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 01.04.2022

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علوم وتكنولوجيا

فكّ آخر الشيفرات.. اكتمال أول خريطة للجينوم البشري!

نجح علماء في فك باقي شيفرات خريطة الجينوم البشري ونشر أول خريطة كاملة له. هذا الإنجاز العلمي يوفر نظرة شاملة للحمض النووي الخاص بالبشر، مما يساعد في فهم أفضل للجسم البشري والطفرات والتحورات المسببة للأمراض.

هل يتيح هذا الكشف العلمي معرفة المزيد من أسرار الجسم البشري؟

هل يتيح هذا الكشف العلمي معرفة المزيد من أسرار الجسم البشري؟

نشر علماء اليوم الخميس، 01 أبريل/ نيسان أول خريطة كاملة للجينوم البشري مكملة جوانب منقوصة في جهود سابقة، في حين تقدم أملًا جديداً في مجال البحث العلمي عن دلائل بخصوص الطفرات والتحورات المسببة للأمراض والتنوع الجيني بين 7.9 مليار إنسان يسكنون العالم.

مختارات

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كان باحثون قد كشفوا النقاب عام 2003 عما وُصف آنذاك بأنه التسلسل الكامل لخريطة الجينوم البشري. لكن لم تُفك شفرات نحو ثمانية في المئة منها بالكامل، ويرجع ذلك أساسا إلى أنها تتكون من أجزاء شديدة التكرار من الحمض النووي يصعب ربطها بالباقي. وحلت مجموعة علماء ذلك في بحث نشرته دورية ساينس العلمية.

أُعلن عن البحث بشكل أولي العام الماضي قبل العملية الرسمية لمراجعة النظراء. وقال إريك جرين، مدير المعهد الوطني لأبحاث الجينوم البشري، التابع للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة في بيان "إيجاد تسلسل كامل للجينوم البشري يمثل حقاً إنجازاً علمياً مذهلًا، إذ يوفر أول نظرة شاملة لمخطط الحمض النووي الخاص بنا". وأضاف "هذه المعلومات الجوهرية ستعزز الجهود العديدة المبذولة لفهم جميع الفروق الوظيفية الدقيقة للجينوم البشري والتي بدورها ستمكّن من الدراسات الجينية للأمراض البشرية".

إ.م/خ.س (رويترز)

  • Symbolbild Wohnungseinbruch

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    في عام 1891، قام خوان فوكيتش، وهو باحث بعلم الجريمة أرجنتيني من أصول كرواتية، بإنشاء أول أرشيف بصمات حديث الطراز. ومنذ ذلك الحين، أصبحت بصمات الأصابع إحدى أهم الأدلة التي استخدمت لتحديد هوية المجرمين. في الصورة يظهر شرطي يقوم بنشر الغبار على قفل شقة تعرضت للسطو وهو ما يجعل بصمات الأصابع تصبح مرئية.

  • Symbolbild Wohnungseinbruch

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    يقوم الشرطي بإستخدام شريط لاصق لإلتقاط بصمات الأصابع ومن ثم يلصقها على قطعة ورقية. في السابق، كانت مقارنة بصمات الأصابع أمراً كثير العناء، إذ كان يتوجب على الشرطة مقارنة بصمات الأصابع ،التي يعثرون عليها في مسرح الجريمة، واحدة تلو الأخرى مع بصمات المشتبه بهم المحتملين. أما حالياً، إختصر الكمبيوتر تلك المشقة.

  • Deutschland Fingerabdruck Flüchtlinge

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    كان إجراء أخذ البصمات في السابق عملاً فوضوياً لما يسببه الحبر من آثار قذرة على الأيدي. وبفضل أجهزة المسح الضوئي أصبحت عملية سهلة وبسيطة وتقوم مباشرة بإرسال البيانات وتحويلها إلى بيانات بيومترية.

  • Scanner Fingerabdruck

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    يحدد الكمبيوتر النقاط النموذجية بين الخطوط الكثيرة في بصمات الأصابع، من ضمنها التفرعات في الخطوط و موقع مركز البصمة بدقة. لا يمكن أن تتطابق بصمات الأصابع بين شخصين إطلاقاً ويستحيل تطابقها حتى بين التوائم.

  • Muhammadu Buhari lässt sich für die Stimmabgabe akkreditieren

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    لا مجال للمراوغة! في نيجيريا يتم استخدام بصمة الماسحات الضوئية في الإنتخابات ليتم التأكد من التصويت لمرة واحدة فقط.

  • Bundespolizei überprüft Flüchtlinge

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    هذا هو السؤال الأهم بالنسبة للمسؤولين في أوروبا فيما يخص اللاجئين. إذ يجب أخذ بصمات المهاجرين عند أول عبور بدول الإتحاد الأوروبي. وقد تم تزويد كل مراكز الشرطة بالماسحات الضوئية.

  • iPhone 5s Fingerabdruck Touch ID

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    العديد من الأجهزة الذكية الآن مزودة ببرنامج الحماية بالتعرف على البصمة، مثل جهاز آي فون تاتش-ID، حيث يتمكن صاحب الهااتف المحمول فقط من فتح الجهاز باستخدام بصمته. وبهذه التقنية الجديدة تبقى بيانات صاحب الجهاز محمية في حال ضياع الجهاز أو سرقته.

  • Fingerabdrücke bargeldloses Bezahlen

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    في بلدة دوندي الاسكتلندية، يقوم الناس باستخدام القياس الحيوي كالبصمة لسحب المال من آلة الصراف الآلي. خبر"سيء" للصوص!

  • Neue Reisepässe mit Chip

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    منذ عام 2005، تحتوي جوازات السفر الألمانية على بصمة رقمية كجزء من المعلومات البيومترية المحفوظة على رقاقة لتحديد الهوية بموجات الراديو. المعلومات الأخرى على الرقاقة، تشمل صورة وجه بيومترية أيضاً. وشأنها شأن بصمات الأصابع، لا يستحيل تطابقها أيضاً مع بيانات أخرى.

  • FaceCheck Gesichtserkennung

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    برنامج يتعرف على الوجوه خلال مقارنة ملامح الوجه وقاعدة البيانات، إذ يتمكن من التعرف على وجه المشتبه به، من ضمن حشد كبير من خلال كاميرا المراقبة. خدمات الإنترنت توفر هذه الميزة ايضا على سبيل التسلية للتعرف على وجوه الأصدقاء والعائلة.

  • Alec Jeffreys Genetischer Fingerabdruck

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    في عام 1984 قام أليك جيفري باكتشاف بصمة الحمض النووي بمحض الصدفة أثناء بحث كان يقوم به بجامعة لستر البريطانية. إذ توصل في بحثه لوجود أجزاء في الحمض النووي تختلف من إنسان لآخر.

  • Deutschland Kriminalität Handschellen Täterüberführung duch DNA-Profil

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    قام مكتب التحقيقات الجنائية الألماني بحل أكثر من 18 ألف جريمة باستخدام البصمات الوراثية.

  • Kirk Bloodsworth Ex-Häftling USA Archiv 2003

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    أنقذت هذه التقنية حياة الكثيرين. إذ لا يتم استخدامها لتحديد هوية المجرمين فقط، بل تم تبرئة العديد ممن أدينوا بجرائم لم يرتكبوها.

  • Bosnien-Herzegowina Gedenkstätte und Friedhof bei Srebrenica

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    تم أول إختبار للحمض النووي في الإبادة الجماعية في سربرنيتسا في البوسنة والهرسك. إذ تم تحديد هويات الجثث التي استخرجت من المقابر الجماعية بشكل ممنهج، ليتم بعد ذلك دفنهم من قبل ذويهم. أكثر من 6 آلاف جثة تم تحديدها باستخدام بصمة الحمض النووي.

  • Frau und Stalker

    من بصمات الأصابع إلى البيانات الحيوية

    قد تتفاجأ عندما تعلم بوجود بيانات بيومترية في الأصوات والبيانات الرقمية الأخرى. برمجيات تحديد الأصوات بإمكانها على سبيل المثال تحديد صوت الأشخاص الذين يقومون بإجراءات مكالمات تهديد. فالصوت البشري لكل شخص مميز. وعلينا أن لا ننسى أن البيانات التي نتركها على الإنترنت قد تكون بمثابة أثر يسهل تعقبه ويحدد هويتنا.

    الكاتب: فابيان شميت/ ريم ضوا