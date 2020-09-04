"فكرة رائعة لدخول السجن".. استنكار لدعوة ترامب للتصويت مرتين

بشكل قاطع، رفضت عدة ولايات أمريكية تشجيع الرئيس دونالد ترامب أنصاره على التصويت مرتين في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر / تشرين الثاني، باعتباره أمرا غير قانوني.

وخلال زيارة قام بها الى ولاية كارولينا الشمالية المتأرجحة، يوم الأربعاء، اقترح الرئيس أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين. وقال ترامب لقناة "دبليو سي إي تي" التليفزيونية المحلية: "دعوهم يرسلوا أصواتهم (عبر البريد) ودعوهم يصوّتوا حضورياً". وأضاف بنبرته الاستفزازية المعهودة والمحبّبة على قلبه "إذا كان نظامهم جيّداً كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت (مرّتين)".

انتقادات شديدة لترامب

وأثار الرئيس الأميركي الخميس (الثالث من سبتمبر/ أيلول) عاصفة من ردود الفعل المستنكرة والغاضبة وردّاً على تصريح ترامب قالت كارين برينسون بيل، مديرة مكتب الانتخابات في ولاية كارولاينا الشمالية إنّه "من غير القانوني التصويت مرّتين في الانتخابات".

وقال بيان صادر عن ولاية ميشينغان يوم الخميس "من غير القانوني التصويت مرتين، بغض النظر عمن يشجعك على القيام بذلك". وقالت وزيرة العدل دانا نيسيل "فكرة الرئيس رائعة لمن يريدون دخول السجن".

وبدوره ندّد المرشّح السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية السناتور بيرني ساندرز بشدّة بتصريح ترامب. وقال السناتور عن ولاية فيرمونت "لسنوات عديدة كذب دونالد ترامب بشأن عمليات تزوير انتخابي. اليوم، هو يدعو سكان ولاية كارولينا الشمالية إلى ارتكاب جريمة من خلال التصويت مرّتين". وأضاف "هذا الرئيس لا يؤمن بالديموقراطية. إنّه استبدادي يجب هزيمته".

مشاهدة الفيديو 02:42 شارك ترامب: بايدن سيكون "مدمّر العظمة الأميركية" إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3hgfm احتفال ترامب بقبوله ترشيح حزبه كان مخالفاً للأعراف في البيت الأبيض

وحاول الرئيس الجمهوري الخميس تصحيح ما قاله بعض الشيء، فنشر سلسلة طويلة من التغريدات لكن من دون أن تزيل حالة الشكّ التي زرعها الأربعاء، وكتب ترامب الخميس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لكي تتأكد من أن صوتك مهم، ويتم احتسابه، قم بالتوقيع، وأرسل ورقة الاقتراع الخاصة بك عبر البريد في أقرب وقت ممكن". وأضاف ترامب: "في يوم الانتخابات، أو عند التصويت المبكر، اذهب إلى مركز الاقتراع الخاص بك لمعرفة ما إذا كان قد تم احتساب وعد صوتك الذي أرسلته عبر البريد أم لا؟ فإذا تبين لك أنه تم احتسابه، لن يمكنك التصويت وسيكون التصويت عبر البريد قد سار بشكل سليم. وإذا تبين لك أنه لم يعد، قم بالتصويت (وهو حق للمواطن)."

وقد وضع موقع تويتر علامة تحذير على اثنين من تغريدات تويتر بشأن التصويت المزدوج، وقال موقع تويتر الخميس إنها تخالف قواعد الاستخدام بخصوص "نزاهة الدولة المدنية".

ومنذ أشهر عديدة يبدي سيّد البيت الأبيض شكوكاً متزايدة بشأن نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل. وهو يؤكّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل ملموس على ما يقول، أنّ إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر البريد، وهي طريقة يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة كوفيد-19، قد يؤدي إلى عملية تزوير واسعة النطاق.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن الناخب الذي يدلي بصوته أكثر من مرة قد يتعرض لغرامة عشرة آلاف دولار، أو السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

ص.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)