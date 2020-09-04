 ″فكرة رائعة لدخول السجن″.. استنكار لدعوة ترامب للتصويت مرتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.09.2020

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أخبار

"فكرة رائعة لدخول السجن".. استنكار لدعوة ترامب للتصويت مرتين

خلال زيارة قام بها لكارولينا الشمالية اقترح الرئيس ترامب أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين في الانتخابات الرئاسية. "فكرة رائعة لمن يريدون دخول السجن"، تقول مسؤولة بارزة. وعاد ترامب لتصحيح ما قاله، ولكن دون جدوى.

ترامب خلال حملة انتخابية في كارولينا الشمالية (24 أغسطس/ آب 2020)

الرئيس الأمريكي ترامب يشكك في نزاهة العملية الانتخابية المقبلة ويدعو أنصاره للتصويت مرتين وهو ما قوبل باستنكار شديد في الولايات المتحد’

بشكل قاطع، رفضت عدة ولايات أمريكية تشجيع الرئيس دونالد ترامب أنصاره على التصويت مرتين في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر / تشرين الثاني، باعتباره أمرا غير قانوني.

مختارات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين، الحزب السياسي المنافس، بالسعي إلى "سرقة" الانتخابات منه ومن حزبه الجمهوري. وأكد ترامب أن الطريقة الوحيدة لإبعاد الجمهوريين عن الحكم هي "تزوير الانتخابات".

"أقبل بشدة هذا الترشيح"، هكذا عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام أنصاره في حديقة البيت الأبيض الجنوبية عن قبول ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية ثانية وأخيرة. ولم يفوت ترامب الفرصة لمهاجمة منافسه الديمقراطي بايدن.

فيما يستعد مجلس النواب الأمريكي للتصويت على قرار اتّهام تاريخي ضد الرئيس دونالد ترامب، شن الأخير انتقادات لاذعة لرئيسة المجلس، مجددا نفي التهم الموجهة له ومتهما الديمقراطيين بـ"محاولة انقلاب غير قانونية".

وخلال زيارة قام بها الى ولاية كارولينا الشمالية المتأرجحة، يوم الأربعاء، اقترح الرئيس أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين. وقال ترامب لقناة "دبليو سي إي تي" التليفزيونية المحلية: "دعوهم يرسلوا أصواتهم (عبر البريد) ودعوهم يصوّتوا حضورياً". وأضاف بنبرته الاستفزازية المعهودة والمحبّبة على قلبه "إذا كان نظامهم جيّداً كما يقولون فهم لن يتمكّنوا من التصويت (مرّتين)".

انتقادات شديدة لترامب

وأثار الرئيس الأميركي الخميس (الثالث من سبتمبر/ أيلول) عاصفة من ردود الفعل المستنكرة والغاضبة وردّاً على تصريح ترامب قالت كارين برينسون بيل، مديرة مكتب الانتخابات في ولاية كارولاينا الشمالية إنّه "من غير القانوني التصويت مرّتين في الانتخابات".

وقال بيان صادر عن ولاية ميشينغان يوم الخميس "من غير القانوني التصويت مرتين، بغض النظر عمن يشجعك على القيام بذلك". وقالت وزيرة العدل دانا نيسيل "فكرة الرئيس رائعة لمن يريدون دخول السجن".

وبدوره ندّد المرشّح السابق للانتخابات التمهيدية الديموقراطية السناتور بيرني ساندرز بشدّة بتصريح ترامب. وقال السناتور عن ولاية فيرمونت "لسنوات عديدة كذب دونالد ترامب بشأن عمليات تزوير انتخابي. اليوم، هو يدعو سكان ولاية كارولينا الشمالية إلى ارتكاب جريمة من خلال التصويت مرّتين". وأضاف "هذا الرئيس لا يؤمن بالديموقراطية. إنّه استبدادي يجب هزيمته".

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احتفال ترامب بقبوله ترشيح حزبه كان مخالفاً للأعراف في البيت الأبيض

وحاول الرئيس الجمهوري الخميس تصحيح ما قاله بعض الشيء، فنشر سلسلة طويلة من التغريدات لكن من دون أن تزيل حالة الشكّ التي زرعها الأربعاء، وكتب ترامب الخميس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لكي تتأكد من أن صوتك مهم، ويتم احتسابه، قم بالتوقيع، وأرسل ورقة الاقتراع الخاصة بك عبر البريد في أقرب وقت ممكن". وأضاف ترامب: "في يوم الانتخابات، أو عند التصويت المبكر، اذهب إلى مركز الاقتراع الخاص بك لمعرفة ما إذا كان قد تم احتساب وعد صوتك الذي أرسلته عبر البريد أم لا؟ فإذا تبين لك أنه تم احتسابه، لن يمكنك التصويت وسيكون التصويت عبر البريد قد سار بشكل سليم. وإذا تبين لك أنه لم يعد، قم بالتصويت (وهو حق للمواطن)."

وقد وضع موقع تويتر علامة تحذير على اثنين من تغريدات تويتر بشأن التصويت المزدوج، وقال موقع تويتر الخميس إنها تخالف قواعد الاستخدام بخصوص "نزاهة الدولة المدنية". 

ومنذ أشهر عديدة يبدي سيّد البيت الأبيض شكوكاً متزايدة بشأن نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل. وهو يؤكّد، من دون أن يقدّم أيّ دليل ملموس على ما يقول، أنّ إدلاء الناخبين بأصواتهم عبر البريد، وهي طريقة يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً في الانتخابات المقبلة بسبب جائحة كوفيد-19، قد يؤدي إلى عملية تزوير واسعة النطاق.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن الناخب الذي يدلي بصوته أكثر من مرة قد يتعرض لغرامة عشرة آلاف دولار، أو السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

ص.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


 

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