 فقيد برشلونة الراحل وراء بقاء ميسي في النادي الكاتالوني | عالم الرياضة | DW | 26.04.2019

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عالم الرياضة

فقيد برشلونة الراحل وراء بقاء ميسي في النادي الكاتالوني

قصة ارتباط الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بنادي برشلونة لا تعود فقط لما هو متداول عن تنشئته منذ الصغر، بل أيضا إلى جهود إقناع قامت بها شخصية رياضية في النادي الكاتالوني توفيت منذ سنوات قليلة.

UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | Lionel Messi (Reuters/A. Gea)

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة(26 أبريل/نيسان 2019) أن المدرب الأسبق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تيتو فيلانوفا، نجح قبل وفاته بستة أيام فقط في إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في النادي الكتالوني، في الوقت الذي كان يفكر فيه اللاعب الكبير في الرحيل عن "كامب نو"، معقل برشلونة.

وقال خوردي رورا، مساعد فيلانوفا خلال فترة تولي الأخير لمنصب المدير الفني لبرشلونة، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "أ س" الإسبانية أن المدرب الراحل عقد اجتماعا مع ميسي قبل وفاته بستة أيام فقط ونجح في إقناعه بالبقاء مع النادي.

Tito Vilanova gestorben (Getty Images)

مدرب برشلونة الراحل تيتو فيلانوفا

وذكر رورا قائلا: "من المؤكد أن ليو لم يكن يعرف بشكل حاسم إذا كان سيستمر، لقد عقد اجتماعا بينهما، لم أكن حاضرا، لقد تحدثا لساعات ولا أعرف ما دار خلال الاجتماع تحديدا، ما أعرفه هو أن ميسي عدل من خططه ولحسن الحظ جاء ذلك في مصلحة برشلونة، لقد قرر ميسي البقاء هنا".

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وتحدث المدرب الإسباني أيضا عن برشلونة خلال فترة ولاية فيلانوفا، وأضاف قائلا: "دائما ما أقول أننا نتمتع بالرومانسية، نحن ننتمي لبرشلونة وتيتو عاش موقفا عصيبا رغم ابتعاده عن الفريق (بسبب المرض)، لقد كان محترفا".

وأشار رورا خلال حديثه إلى إنهاء برشلونة تحت قيادة فيلانوفا للدوري الإسباني برصيد 100 نقطة، حيث قال: "كان موسما صعبا للغاية، فقد عشنا موقفا عصيبا مع مدربنا كان له تأثيره الكبير على اللاعبين، حصد 100 نقطة في ذلك الوقت كان صعبا".

يذكر أن فيلانوفا وافته المنية في 25 نيسان/أبريل 2014 بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وبدأ فيلانوفا مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة كمدرب مساعد للمدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، ثم تولى منصب المدير الفني بعد رحيل الأخير، ونجح في حصد لقب الدوري الإسباني مع النادي الكتالوني قبل أن يقدم استقالته بسبب ظروفه الصحية الصعبة.

م.س/ ح.ع.ح ( د ب أ)

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