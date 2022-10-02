فقدان الذاكرة الرقمية

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لم يعد يتعين علينا تذكر أعياد الميلاد أو مواعيد الرحلات أو المواعدات الخاصة، لأن الهاتف الذكي يقدم لنا خدمة التذكر،
غير أن هناك أسبابًا تفرض علينا الحفاظ على عمل أدمغتنا جيدًا، ودائمًا.
تعتزم شركة غوغل إنشاء "منطقة سحابية" في السعودية وتؤكد أنها سوف تحمي بيانات المستخدمين. بيد أنه وبالرغم من تطمينات الشركة، يحذر نشطاء ومنظمات حقوقية من أن خطط غوعل ستشكل خطرا على حياة المعارضين في السعودية.
كشفت شركة غوغل الأمريكية العملاقة النقاب عن "تطور ثوري" في تسهيل التواصل بين الناس عبر لغات مختلفة باستخدام نظارة تستطيع عرض الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم.
منافسة جديدة تخوضها شركة غوغل العملاقة بإعلانها عن هاتفها الذكي الجديد "بيكسل 6". فما هي أهم مميزات هذا الهاتف الذي يتمتع بخصائص الذكاء الاصطناعي؟ وهل سيتمكن من المنافسة في سوق الهواتف الذكية حول العالم؟
الهواتف الذكية مضرة للبيئة، لهذا السبب تعتزم شركة فيرفون" الهولندية طرح إصدارها الجديد من هاتف "فايرفون 4" الذكي الذي قالت إنه صديق للبيئة. في التقرير التالي تتقصى DW عن إمكانية وجود هاتف ذكي غير مضر بالبيئة؟
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