المستقبل الآن

فقدان الذاكرة الرقمية

لم يعد يتعين علينا تذكر أعياد الميلاد أو مواعيد الرحلات أو المواعدات الخاصة، لأن الهاتف الذكي يقدم لنا خدمة التذكر، غير أن هناك أسبابًا تفرض علينا الحفاظ على عمل أدمغتنا جيدًا، ودائمًا.