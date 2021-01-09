فقدان الاتصال بطائرة إندونيسية وسط احتمال تحطمها

قال مسؤولون إندونيسيون إنه تم إرسال فرق بحث إلى بحر جاوة بعد أن فقدت سلطات الطيران الاتصال بطائرة ركاب تابعة لخطوط سرويجايا الممولة من الحكومة الاندونيسية بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا، اليوم السبت.

وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا إن جهود البحث والإنقاذ تجري على قدم وساق، بعد انقطاع الاتصال بالطائرة التي كان 62 شخصا على متنها.

وقال سويتو، أحد المسؤولين لدى هيئة البحث والإنقاذ الإندونيسية: "تحدث صيادون في ساوزند آيلاند عن مشاهد من الأنقاض، لكن لا يمكن تأكيد أي شيء، حيث أننا في طريقنا إلى هناك".

وقالت أديتا إيراواتي، متحدثة باسم وزارة النقل الاندونيسية إن الطائرة وهى من طراز بوينغ 500-737 كانت فى طريقها إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو وتحمل رقم النداء (+س ج واي 182+) عندما تم فقدان الاتصال بها.

صورة من الرادار توضح مسار الطائرة المفقودة قبيل فقدان الاتصال بها

وتستغرق الرحلة عادة 90 دقيقة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة النقل: "يتم التحقيق بشأن الحادث، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للبحث والإنقاذ واللجنة الوطنية لسلامة النقل"، موضحة أنّ آخر اتصال لها سجّل عند الساعة 14,40 (7,40 بتوقيت غرينتش).

وقالت الشركة التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة إنها تجري تحقيقاً، فيما تقوم الوكالة الإندونيسية للبحث والانقاذ واللجنة الوطنية لسلامة النقل بالتحقيق أيضا.

وقالت قناة "مترو تي في" الإندونيسية التلفزيونية إن الطائرة كانت تقل 56 راكباً، من بينهم سبعة أطفال، إضافة لطاقم الطائرة.

يذكر أن 189 شخصا قتلوا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة لخطوط لايون الجوية، في بحر جاوا بعد 12 دقيقة على إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.

وتسببت تلك الحادثة إلى جانب كارثة تحطم طائرة في إثيوبيا، في فرض غرامات على بوينغ بمقدار 2,5 مليار دولار، على خلفية اتهامات بأنها غشت الهيئات المنظمة التي كانت تشرف على الطراز ماكس-737. وتم إيقاف طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين الداميتين.

ع.ح/ف.ي (أ ف ب ، د ب أ)