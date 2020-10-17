 فعلت ما لا يخطر على البال للإيقاع بزميلتها وطردها من العمل! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.10.2020

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منوعات

فعلت ما لا يخطر على البال للإيقاع بزميلتها وطردها من العمل!

لا أحد يرغب في فقدان وظيفته ومصدر دخله، ومن أجل ذلك وضعت سيدة إيطالية خطة غريبة لا تخطر على البال. لكنها لم تتصور أن خطتها ستودى بها إلى السجن بدل الحفاظ على وظيفتها.. فما هي قصة هذه السيدة؟

صورة رمزية لموظفة في مكتب

وضعت مخدرا في قهوة زميلتها للإيقاع بها وطردها من العمل!

 خوف سيدة إيطالية من فقدان عملها وصل بها لدرجة  "تخدير" زميلة لها بالعمل لـ "إنقاذ" وظيفتها على حساب غيرها. فقد أصدرت محكمة إيطالية مؤخرا حكما بسجن سيدة إيطالية لمدة أربع سنواتعقب قيامها بوضع مخدر في قهوة زميلتها بالعمل، على مدار تسعة أشهر على التوالي، وفقا للنسخة الدولية لموقع بيزنس إنسايدر.

مختارات

وبدأت الإيطالية ماري أنجيلا كيراتو، البالغة من العمر 53 عاما، بإضافة مخدر البنزوديازيبينات لمشروب زميلتها أثناء تحضير كيراتو للقهوة اليومية لزملائها بشركة التأمين التي تعمل فيها. وجاء قرار كيراتو بتخدير زميلتها في العمل، أليس بوردون، عقب انتشار شائعات حول خطة الشركة لتسريح بعض موظفيها. وعملت السيدتان بنفس الوظيفة في الشركة، ما دفع كيراتو لبدء خطتها على أمل أن يتم طرد زميلتها بوردون من الوظيفة وبقائها هي.

تصوير المتهمة سرا!

وأوضح كريستيانو بورديسه، محامي الضحية، أن المخدر الذي تمت إضافته لقهوة موكلته يتسبب في الإصابة بالإرهاق والصداع والدوخة والألم بالعضلات، "ما أدى إلى بطء إيقاع موكلته بالعمل بعد تناولها للكابتشينو"، وفقا لموقع لاستامبا الإيطالي.

ووصل الأمر لدرجة التسبب في حادث سير للضحية، والتي كانت تتمتع دوما بصحة جيدة، حيث صدمت بسيارتها شجرة أثناء عودتها للمنزل من العمل، وفقا لموقع إندبندنت.

 وأدركت الضحية احتمال وجود مؤامرة ما بسبب إلحاح زميلتها عليها يوميا لتناول القهوة التي تقوم بإعدادها لها، وقررت أخذ عينة من الكابتشينو وإبلاغ الشرطة. وعثرت الشرطة بالفعل في الكابتشينو على آثار مخدر البنزوديازيبينات، والمستخدم طبيا لعلاج القلق واضطرابات النوم، لتقرر السلطات الإيطالية تصوير كيراتو سرا أثناء إضافتها للمخدر بقهوة زميلتها.

وأنكرت كيراتو الاتهامات الموجهة لها، ومن المقرر أن تستأنف الحكم الصادر بحبسها.

د.ب/ ع.ج

  • Glastasse mit Tee und Beuteln (Colourbox)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الشاي الأسود أو الأخضر

    بدلاً من القهوة يمكن أن يشعرنا الشاي الأسود أو الأخضر بالنشاط، إذ يحتوي أيضاً على الكافيين الذي يمنحنا تأثيراً محفزاً ويساعدنا في التغلب على الانخفاض الحاد في الأداء. بالمناسبة يتمتع مشروب المتّة بتأثير مماثل أيضاً، وهو مشروب مصنوع من أوراق الشاي المجففة ويشيع شربه في دول أمريكا الجنوبية.

  • Heizen in Deutschland - Thermostat (picture alliance/dpa/O. Spata)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تقليل حرارة الغرفة

    قد يعرف كثيرون هذا الأمر في الحياة اليومية: الحرارة المريحة تمنح أجسامنا شعوراً بالإرهاق وتعزز الشعور بالتعب. لذلك تأكد من تجنب ارتفاع درجة حرارة منزلك أو مكتبك. درجة حرارة الغرفة المثالية تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية. أما في غرفة النوم فيجب أن تكون أبرد قليلاً. ومن المهم أيضاً الحفاظ على التهوية بانتظام، فبرودة الهواء تنشط الجسم وتجعل المرء أكثر تنبهاً.

  • Frühling in Deutschland (picture-alliance/blickwinkel)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    جولة في الهواء الطلق

    الغداء على اختلاف أصنافه يشبه بثقله الرصاص في المعدة حين ينشغل الجسم بالهضم. لذلك يُنصح بعدم الجلوس إلى المكتب والاستمرار في العمل بعد وجبة الغداء مباشرة لتجنب الشعور بالتعب. ومن الأفضل القيام بجولة قصيرة في الهواء الطلق بعده مباشرة، فدقائق قليلة فقط تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الذهن وتمتع الجسم بالضوء الطبيعي.

  • ISM 2019 - Sexistische Süßigkeiten (DW/Z. Abbany)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تجنب السكريات

    حين نشعر بالتعب فإن الكثيرين منا يلجأون إلى تناول الوجبات الخفيفة الحلوة والشوكولاتة والوجبات السريعة. على الرغم من أن السكر يوفر الطاقة للجسم بالفعل، لكن لسوء الحظ لفترة قصيرة قطرة. وبمجرد هضمه يحتاج الجسم إلى التجديد. لهذا يجب التركيز على الوجبات الخفيفة الصحية كالفاكهة. إذ توفر الطاقة وتمنحنا الشعور بالشبع جيداً بسبب الألياف الموجودة فيها.

  • Fotolia Frau Kopfhörer (Andreas Gradin/Fotolia.com)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    الموسيقى مصدر للسعادة

    يجب أن تخزن أغانيك المفضلة على هاتفك الذكي دائماً. وحين تشعر بالتعب، ضع سماعات الرأس واضغط على "تشغيل"، فالموسيقى تحفز الحواس وتدفع الجسم لإفراز هرمونات السعادة، ما يجعلها تساعدنا على التقليل من نوبات التعب الحادة.

  • Wassertreten Kneipp (picture-alliance/dpa)

    بعيداً عن القهوة.. خمس نصائح بسيطة لنشاط دائم

    تيار الماء البارد

    سياستيان كنايب هو الراهب الألماني الذي اخترع حوض الماء البارد المسمى باسمه لزيادة تحفيز الدورة الدموية وزيادة نبض القلب. وإذا لم تجد هذا الحوض، فيكفي أن ضع اليدين حتى المعصمين تحت تيار الماء البارد لفترة قصيرة من الزمن في المغسلة يعطي تأثيراً مشابها.


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