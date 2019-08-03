 فعاليات في كردستان العراق وألمانيا إحياء لذكرى الإبادة الإيزيدية | أخبار | DW | 03.08.2019

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أخبار

فعاليات في كردستان العراق وألمانيا إحياء لذكرى الإبادة الإيزيدية

عشية الذكرى الخامسة لهجوم تنظيم داعش" الإرهابي على قرى الإيزيديين، أحيت هذه الأقلية في منطقة لالش بكردستان العراق، حيث يقع أهم معبد من رموز الدين الإيزيدي احتفالاً كبيراً مستذكرين كل الضحايا من القتلى والمفقودين.

Deutschland Gedenktag vom Genozid der Jesiden (Getty Images/AFP/T. Kienzle)

من فعالية إحياء الذكرى الخامسة للواقعة الأليمة في مدينة شتوتغارت الألمانية

احتفلت الأقلية الإيزيدية في كردستان العراق والتي تعرضت قراها قبل خمسة أعوام للتدمير بأيدي مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، بـ "عيد الصيف" مع طغيان ذكرى عمليات الخطف والاغتصاب التي ارتكبها متطرفو تنظيم "الدولة الإسلامية". وخلال الاحتفال وقفت مجموعة من النساء يرتدين قمصاناً بيضاء كتب عليها "الإبادة الإيزيدية" ورفعن لافتات تندد بعمليات التعذيب التي تعرض لها الإيزيديون.

وتقدم المحتفلين رجال دين يرتدون كوفيات، على رأسهم حازم بيك الذي اختير مؤخراً أميراً للإيزيدين بعد ستة أشهر من وفاة والده. وقال حازم بيك "نحيي ذكرى جميع من قتلوا خلال الإبادة قبل خمسة أعوام". وأضاء المشاركون الشموع واحرقوا الزيوت وشاركوا في طقوس تطهير معبد لالش، أهم المعابد الدينية لهذه الأقلية والواقع في دهوك في إقليم كردستان.

وفي وقت جرى الاحتفال في معبد لالش الواقع في كردستان العراق والذي يشكل القلب النابض للحياة الدينية للإيزيديين، فإن معقلهم التاريخي في سنجار، على بعد أكثر من 300 كيلومتر، لا يزال مدمراً بشكل كامل. ولا تزال الأقلية تعاني فقدان مورد الرزق الوحيد المتأتي من الزراعة بعدما دفعت غاليا ثمن سياسة "الأرض المحروقة" التي انتهجها إرهابيو "داعش".

مختارات

وفي مدينة شتوتغارت بجنوب ألمانيا والتي استقبلت عدداً كبيراً من الإيزيديات اللواتي تعرضن لاضطهاد إرهابي التنظيم مثل نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل، أقيم احتفالاً كبيراً بالمناسبة تم فيه أحياء ضحايا الإيزيديين من القتلى وممن تعرض للسبي والاستعباد القسري والعنف الجنسي.

وقال رئيس المجلس المركزي للجالية الإيزيدية في ألمانيا، عرفان أورتاج: "نحي اليوم ذكرى إبادة جماعية للإيزيديين المستمرة لحد هذا اليوم"، حسب تعبيره. فيما قالت وزيرة الدولة تيريزا شوبير في الاحتفال "إننا نحتفل بيوم الحزن ولكن بيوم النجاة والمسؤولية أيضا". وتابعت الوزيرة الألمانية: "يجب عمل كل شيء من أجل منع تكرار مثل هذه الجريمة، جريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين". وأشارت الوزيرة شوبيرت إلى حكومة ولايتها في بادن فورتمبيرغ قد استقبلت في إطار برنامج خاص أكثر من 1000 امرأة وطفل من الإيزيديين الذين يعانون من الصدمة نتيجة للمآسي التي مروا فيها في العراق.

وطالب رئيس المجلس المركزي للجالية الإيزيدية في ألمانيا بالمساهمة في إعادة  بناء قرى وبلدات الإيزيديين التي خربتها الحرب ضد داعش وقال "من يريد مساعدة الإيزيديين، عليه المساهمة في بناء قراهم وبلداتهم".

كما أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن أسفها للإخفاق الحاليّ في تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، وشدّدت على أن "الاستقرار أمرٌ حاسمٌ لهذا المجتمع المنكوب من أجل عودة أفراده إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم، داعيةً بغداد وأربيل إلى إيجادِ حلولٍ عاجلةٍ".

ح.ع.ح/خ.س(د.ب.أ/أ.ف.ب/أي.ب.ا)

  • Yazidi women and girls stretch in lines after their cardio warm-up in preparation for a two-hour boxing session in Dohuk, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    "أخوات الملاكمة"

    تم إطلاق برنامج "أخوات الملاكمة" في أواخر عام 2018 من قبل لوتس فلاور، وهي منظمة غير حكومية بريطانية في كردستان العراق. على مدار خمسة أيام في الأسبوع تجتمع نساء وفتيات إيزيديات في دورة تدريبية لمدة ساعتين في مخيم روانجا. العديد منهن تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي أثناء احتجازهن من قبل تنظيم "داعش" قبل وصولهن المخيم.

  • Yazidi women stand in line as they take turns hitting the upheld boxing gloves of Husna Said Yusef

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تأهيل.. جسدي ونفسي

    لم تكن الملاكمة أول نشاط بدني تدرجه منظمة لوتس فلاور للنساء والفتيات داخل مخيم روانجا، لكنه كان الأكثر شعبية. وتقول فيان أحمد، المديرة الإقليمية للفريق: "لقد فكرنا أنه سيكون من الجيد لو عملنا على تأهيل النساء على المستويين الجسدي والنفسي".

  • Husna Said Yusef holds her gloves up while another girl practices a combination of different punches as she walks forward across the mat

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تجاوز الطاقة السلبية

    "في كثير من الأحيان عندما أمارس الملاكمة، تقفز إلى ذهني اللحظات التي كنت أشعر فيها بالألم والاكتئاب بداخلي وأحاول التخلص منها من خلال الملاكمة"، تقول حسنة سعيد يوسف. تعيش حسنة وعائلتها في مخيم روانجا منذ أن هاجم داعش قريتها في سنجار في عام 2014. وعندما علمت عائلتها باقتراب داعش من منطقتهم، فروا إلى الجبال واختبأوا هناك لمدة أسبوع، حتى تمكنوا من الوصول إلى المخيم.

  • Yazidi women and girls do abdominal exercises to warm up before boxing class.

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    شغف الرياضة منذ الصغر

    لطالما أحبت حسنة سعيد يوسف، البالغة من العمر 18 عاماً، الرياضة. ومنذ صغرها كانت تمارس رفع الأثقال مع عمها في صالة الألعاب الرياضية المؤقتة في المنزل، لكن الملاكمة، كما تقول، شيء مميز. على الرغم من رغبتها في أن تصبح طبيبة ذات يوم، لكنها تقول: "في الوقت نفسه، لا أريد أن أترك الملاكمة".

  • A Yazidi girl rests while she waits for her turn to spar in the makeshift boxing ring in one of the trailers in Rwanga camp, Duhok, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    ترحيب بعد الرفض

    في البداية، لم تكن الكثير من العائلات في المخيم على استعداد للسماح للفتيات بحضور دروس الملاكمة. لكن بعد عدة أسابيع تنقل خلالها موظفو منظمة لوتس فلاور من منزل إلى منزل لشرح فوائد هذا النشاط البدني، بدأت الأمور تتغير. وتقول فيان أحمد: "لم نعتقد أن يلقى الموضوع هذا الترحيب الكبير خلال هذه الفترة القصيرة".

  • Two girls Yazidi girls spar with each other while Husna Said Yusef coaches them

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    داخل الحلبة

    في أبريل/ نيسان، عملت بعض النساء على تدريب أنفسهن في دروس الملاكمة، حتى يتسنى لهن تعليم الملاكمة للنساء والفتيات الأخريات داخل مخيمات أخرى في المنطقة. وبدأت حسنة سعيد يوسف تعليم الملاكمة للفتيات داخل مخيمها.

  • The girls help clean up after class by putting the gloves and protective gear back in their bags

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    فرصة ثانية

    عندما لا تكون هناك دروس للملاكمة، بإمكان الفتيات حضور دروس اللغة الإنجليزية أو " حكايات الأخوات" ، وهي حلقة دراسية للرواية المرئية. البعض منهن يكملن تعليمهن الثانوي بسبب انقطاعهن على الدراسة، بعد الهجوم على قراهن في عام 2014 من قبل داعش. والآن أصبح لديهن فرصة أخرى لإكمال تعليمهن. إعداد: فهرنيزا كامبانا (دهوك، كردستان العراق)/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

في رحلتهن الطويلة إلى التعافي من آثار الصدمة، اختارت بعض النساء والفتيات الإيزيديات الناجيات من الإبادة الجماعية والعبودية الجنسية، التي ارتكبها "داعش" بحقهن، الملاكمة. وسيلة تساعدهن أيضاً على استعادة الثقة بأنفسهن. (03.08.2019)  

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