 فعاليات تضامنية حول العالم في الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 25.02.2023

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فعاليات تضامنية حول العالم في الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا

إحياء للذكرى السنوية الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا خرجت مسيرات تضامنية في أنحاء متفرقة من العالم، كما نظمت فعاليات مختلفة للتأكيد على دعم كييف في مواجهة العدوان الروسي.

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++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.