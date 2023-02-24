فعاليات تضامنية حول العالم في الذكرى الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا

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إحياء للذكرى السنوية الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا خرجت مسيرات تضامنية في أنحاء متفرقة من العالم، كما نظمت فعاليات مختلفة للتأكيد على دعم كييف في مواجهة العدوان الروسي.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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