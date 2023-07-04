 فطريات فروة الرأس.. أمل للمصابين بفقدان الشعر! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.07.2023

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صحة

فطريات فروة الرأس.. أمل للمصابين بفقدان الشعر!

الحكة وقشرة الرأس وتساقط الشعر المفاجئ. جميعها أعراض يعاني منها المصابون بفطريات فروة الرأس. لكن هناك من يتطور المرض لديه إلى بقع صلعاء دائمة. دراسة تعطي الأمل في نمو الشعر من جديد مستقبلاً!

الفطريات قد تصيب اللحية أيضاً وتتسبب في بقع صلعاء!

الفطريات قد تصيب اللحية أيضاً وتتسبب في بقع صلعاء!

تظهر الفطريات الجلدية على فروة الرأس في البداية في شكل بقع حمراء والتهابات مسببة حكة جلدية. إصابة فروة الرأس بهذه الفطريات، يؤدي إلى ظهور بقع صلعاء دائرية على الرأس ذات قشور رمادية والتهابات. ونتيجة لذك تتلف جذور الشعر ويبدأ الشعر في التساقط من فروة الرأس، بحسب الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية. وكلما انتشرت الفطريات، كلما تأثر الشعر أكثر.

عدوى سريعة الانتشار!

فطريات الرأس أو كما تعرف في المجال الطبي بـ "سعفة الرأس"، هي عدوى فطرية تصيب فروة الرأس. ورغم أنها غالباً ما تنتقل إلى الإنسان من الحيوانات، مثل الكلاب والقطط والأرانب والخنازير، إلا أن العدوى قد تنتقل من شخص لآخر أيضاً عن طريق مشاركة استخدام مشط الشعر، شفرات الحلاقة، المناشف، الملابس والقبعات أو كذلك عن طريق مقاعد السيارة وفرو الحيوانات.ويمكن أن تصيب "النساء والرجال بالتساوي"، كما أوضحت طبيبة الجلدية من كولونيا، أوتا شلوسبيرغر.

أغذية صديقة للشعر

وتتابع: "لا يقتصر ظهور الفطريات على الرأس، بل قد تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، حيث يتواجد الشعر عادة مثل الحاجبين والرموش واللحية". ولهذا تنصح طبيبة الجلدية عند ظهور التهاب مفاجئ للجلد تحت اللحية أو حكة أو ظهور قشرة، باستشارة طبيب مختص في الأمراض الجلدية على الفور. والأمر ينطبق أيضاً على التغيرات الجلدية الأخرى في الجسم ".

أهمية اكتمال فترة العلاج!

يوصي الأطباء عادةً بمزيج من العلاج الموضعي في شكل شامبو ومحاليل تحتوي على مكونات نشطة مضادة للفطريات مثل "تيربينافين" أو "إيتراكونازول". بالإضافة إلى علاج داخلي على شكل أقراص. يقضي هذا العلاج المكثف على العامل المسبب للفطريات وتخفيف الأعراض ومنع تساقط الشعر الدائم وانتشار العدوى. لكن من المهم البدء في العلاج بأسرع وقت ممكن ولفترة طويلة بما فيه الكفاية. وذلك لأن أعراض المرض غالباً ما تهدأ بسرعة نتيجة العلاج، مما يجعل العديد من المرضى يتوقفون عن العلاج في مرحلة مبكرة، ما يؤدي إلى تطور الفطريات مرة أخرى. تقول شلوسبيرغر: "من المهم أن يتم تشخيص فطريات الرأس وعلاجها في أقرب وقت ممكن. وإلا يمكن أن تبقى البقع الصلعاء في الرأس بشكل دائم. وحتى ندبات في فروة الرأس ممكنة".

أمل للمصابين بـ "البقع الصلعاء الدائمة"!

 دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا مؤخراً، تعطي الأمل للعديد من الأشخاص الذين يعانون من الصلع و البقع الصلعاء الناتجة عن الإصابة الشديدة بفطريات الرأس في إمكانية علاجهم  في المستقبل. الدور الرئيسي في العلاج يلعبه بروتين اسمه TGF-beta، بحسب ما أفاد باحثون في المجلة العلمية الأمريكية "Biophysical Journal". يتحكم بروتين TGF-beta في نمو بصيلات الشعر التي تحيط بجذور الشعر والمثبتة في فروة الرأس وهو مسؤول كذلك عن نمو وموت بصيلات الشعر.

وتوضح كيشوان فانغ، الباحثة المشاركة في الدراسة: " بروتين TGF-beta له وظيفتان متعاكستان. الكمية وحدها تصنع الفارق: إذا كان التركيز صحيحاً، يمكن أن ينمو شعر جديد"・وتتابع: "حتى في حالة موت بصيلات الشعر، يبقى هناك مخزون من الخلايا الجذعية. إذا تلقت هذه الخلايا المتبقة التركيز الدقيق من البروتين، سيتم إحياء بصيلات الشعر الميتة ونمو مرة أخرى.

إ.م

  • Princess Beatrix of the Netherlands (Reuters)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    الأميرة الهولندية بياتريس

    كم نُحب أن نرى ملكة هولندا السابقة والأميرة الحالية بياتريس بعد أن تستيقظ من نومها. منذ زفافها عام 1966 لم تُشاهد الأميرة في تسريحة غير تسريحة شعرها الشبيهة بالتاج الملكي. يطلق الهولنديون على تسريحة الأميرة بياتريس اسم "تاج بياتريس". للحصول على هذه التسريحة لا نحتاج إلا إلى سيشوار ومكواة للشعر، والكثير من الملاقط ومثبتات الشعر.

  • Rod Stewart wearing a red leather jacket in 1984 (Imago/ZUMA Press)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    رود ستيوارت

    حتى بعد مرور قرابة الخمسين عاماً على دخول المغني البريطاني رود ستيوارت ميدان الموسيقى، لم تتغير تسريحة شعره الأشقر: شعر قصير عند منطقة الجبهة، وطويل في منطقة خلف الرأس. مظهر رود ستيوارت لا يقل أهمية عن صوته. جميع الحلاقين في العالم تقريباً يعرفون نوع التسريحة إذا ما طلبت من أحدهم أن يقص شعرك على غرار تسريحة رود.

  • Mireille Mathieu (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Niehaus)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    ميري ماتيو

    حرصت المُغَنية الفرنسية ميري ماتيو على الالتزام بشكل تسريحة شعرها ولم ُتغير تسريحتها منذ سبعينيات القرن الماضي. وذات مرة صرحت لصحيفة "دي فيلت" الألمانية بأن تسريحة شعرها بالنسبة إليها "هي أكثر من مجرد علامة تجارية"، وأن تسريحة شعرها إضافة إلى صوتها هما أعظم وأكبر رصيد لديها.

  • Donatella Versace at a fashion show (Getty Images/AFP/M. Medina)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    دوناتيلا فيرساتشي

    قد يختلف طول شعر مصممة الأزياء العالمية دوناتيلا فيرساتشي، إلا أن لونه يبقى أشقراً مائلاً إلى البياض. تقول دوناتيلا إن السبب في ذلك هو شقيقها الراحل جياني فيرساتشي، الذي يُقَال بأنه كان مُعجباً بالمطربة الإيطالية نيكوليتا سترامبيلي، والتي كانت ذات شعر أشقر مسترسل مائل إلى البياض. ومنذ أن كانت دوناتيلا في الحادية عشر من عمرها، اختارت تسريحة شعرها المشابهة لتسريحة سترامبيلي ولم تُغيرها حتى الآن.

  • Karl Lagerfeld side profile (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    مشاهير زادتهم تسريحات شعرهم شهرة...

    كارل لاغرفيلد

    يتحدث مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد عن تسريحة شعره بالقول: "التسريحة أشبه بذيل الحصان ومن السهولة بمكان العناية بها، والتسريحة يمكن أن تُحافظ على شكلها لمدة طويلة وأنا ألتزم بهذه التسريحة منذ عام 1976". أنتيه بيندر/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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