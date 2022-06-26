 فضيحة ″كام إكس″.. شولتس يدلي بشهادته أمام لجنة تحقيق برلمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

فضيحة "كام إكس".. شولتس يدلي بشهادته أمام لجنة تحقيق برلمانية

يقدم المستشار الألماني شولتس شهادته أمام لجنة برلمانية في التحقيق في "فضيحة كام إكس"، وهي إجراءات مبتكرة وضعتها مصارف تسمح للمستثمرين بخفض ضرائبهم. شولتس سبق أن نفى علاقته بالعملية لكن ظهرت معلومات اعتبرت مناقضة لكلامه.

أولاف شولتس (17/8/2022)

أولاف شولتس يدلي بإفادته أمام لجنة برلمانية للتحقيق في فضيحة تتعلق بعملية احتيال ضريبي

 

يدلي أولاف شولتس اليوم الجمعة (19 أغسطس/آب 2022) بإفادته أمام لجنة برلمانية في فضيحة تتعلق بعملية احتيال ضريبي حدثت عندما كان شولتس يتولى منصب عمدة ولاية هامبورغ. وستستمع لجنة تحقيق في برلمان هامبورغ الإقليمي للمستشار الاشتراكي الديموقراطي بشأن عملية الاحتيال هذه التي تسمى "كام إكس" وكشفت في 2017.

مختارات

وتتعلق هذه الفضيحة بإجراءات مبتكرة وضعتها مصارف تسمح للمستثمرين الأجانب بخفض ضرائبهم على أرباح الأسهم. واتهم عشرات الأشخاص بينهم مصرفيون وتجار ومحامون ومستشارون ماليون في إطار هذه القضية في ألمانيا.

وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ " استراتيجيات كام إكس"، وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية المصممة لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا. وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا  كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو.
 

وبين المصارف التي اتهمت في هذه الفضيحة بنك فاربورغ في هامبورغ الذي كان عليه دفع 47 مليون يورو للمدينة لكن بلديتها تخلت عن ذلك في 2016. واضطر المصرف لدفع عشرات الملايين من اليورو بعد ذلك تحت ضغط من حكومة أنغيلا ميركل.

ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان القادة السياسيون - ومن بينهم أولاف شولتس رئيس بلدية المدينة آنذاك - قد ضغطوا على سلطات الضرائب البلدية لتتوقف عن تحصيل هذه الضرائب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت الأربعاء "لا أستطيع أن أدلي بأي شيء عن ذلك"، مؤكدا أن السيد شولتز "سيجيب" على كل أسئلة اللجنة.

شولتس ينفي ومعلومات "تناقض" كلامه

وينفي أولاف شولتس أن يكون مارس أي ضغوط على مسؤولي الضرائب في مدينة هامبورغ التي كان رئيس بلديتها بين 2011 و2018. لكن معلومات جديدة كشفت في الأيام الأخيرة أعتبرت مناقضة لما يقوله شولتس.

فقد ذكرت وسائل إعلام أن المحققين صادروا رسائل الكترونية من شخص مقرب من شولتس، تتضمن معلومات "يحتمل أن تكون حاسمة" حول "أفكار بشأن محو بيانات". وكتبت صحيفة فرانكفورتر ألغيماينة تسايتونغ أن هذه الرسائل الالكترونية تدعم "اتهام" شولتس.

أولاف شولتس (22/7/2022)

ثلاثة اجتماعات بين شولتس والمالكين المشاركين في البنك محل الاتهام تثير علامات استفهام بشأن مدى معرفة شولتس بعملية الاحتيال الضريبي

وتسعى لجنة التحقيق البرلمانية التابعة للبرلمان الإقليمي لولاية  هامبورغ معرفة المزيد عن ثلاثة اجتماعات بين شولتس والمالكين المشاركين في البنك، ماكس فاربورج وكريستيان أوليريوس، خلال عامي 2016 و2017. واعترف شولتس بالاجتماعات أثناء استجوابه الأول، لكنه ذكر أنه لم يعد يتذكر فحوى محادثاته.

ووفقا لشهادة أوليريوس، أوصى شولتس بعد الاجتماعات الأولى بإرسال خطاب دفاع إلى وزير المالية في هامبورج آنذاك بيتر تشينتشر. ويصف الخطاب مطالبة الوزارة باسترداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو من البنك بأنه غير مبرر.

وأرسل تشينتشر، الذي يشغل الآن منصب عمدة هامبورغ، الرسالة مع "طلب معلومات عن الوضع" إلى سلطات الضرائب، التي قررت بعد ذلك بوقت قصير - خلافا للخطط الأصلية - السماح بإلغاء المطالبة البالغة 47 مليون يورو بسبب قانون التقادم.

وأكد تشينتشر - وهو أيضا عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي - إرسال الرسالة، لكنه وصف الاتهام باستغلال النفوذ بأنه "لا أساس له من الصحة".

ع.ا /ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • A public debt clock on display at the German Taxpayers' Association office in Berlin

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    إهدار رغم الديون

    تمر نصف المعاملات النقدية في ألمانيا في مرحلة ما عبر الخزائن العامة. وقد ارتفع الدين العام حتى الآن إلى أكثر من 2 تريليون يورو (2.32 تريليون دولار) فيما تشمل الميزانية الفيدرالية وحدها نفقات بقيمة تزيد عن 540 مليار يورو.

  • Electric vehicles at a charging station

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    حوافز فاشلة لشراء السيارات الكهربائية

    بدءا من منتصف العام الماضي، ضاعفت الحكومة الفيدرالية الدعم المقدم لدفع الألمان لشراء سيارات كهربائية لحماية المناخ. وقالت "جمعية دافعي الضرائب" إن "علاوة الابتكار" تم دفعها أكثر من 46 ألف مرة وفي بعض الأحيان وقعت عمليات شراء قبل الإعلان عن حزمة الدعم الجديدة. وأضافت الرابطة أن تأثير هذا الدعم صفر فيما بلغت التكلفة 120 مليون يورو.

  • A screenshot from a smartphone using the Autobahn app

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    الرقمنة في المكان الخاطئ.. تطبيق الطرق

    تسارع ألمانيا للحاق بدول العالم المتقدم في مجال الرقمنة وقد بُذل الكثير في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن تطبيق "Autobahn" الذي تم تدشينه في يوليو / تموز أثير الكثير من الشكوك حيال جدواه خاصة أن الكثير من التطبيقات الأخرى توفر الخدمات التي يقدمها التطبيق. وقد أنفقت الحكومة قرابة 1.2 مليون يورو لتطوير التطبيق.

  • مسارات الدراجات الملونة جيدة، ولكن؟

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    مسارات الدراجات الملونة جيدة، ولكن؟

    تزايد استخدام الدراجات الهوائية مهم لحماية المناخ، لكن إنشاء ممرات خاصة بها مكلف. واختبرت وزارة النقل نموذجا جديدا لمعرفة تأثير طلاء مسارات الدراجات لحماية السائقين. ونال هذا النموذج على الإعجاب في بلدتين بولاية سكسونيا السفلى، بيد أن الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية وجدت تكلفة إزالة الطلاء مرتفعة إذ اضطرت إلى إنفاق أكثر من 800 ألف يورو لإزالة الطلاء في مسار لا يتجاوز طوله سبعة كيلومترا.

  • الحكومة الاتحادية وتحديث تكنولوجيا المعلومات

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    الحكومة الاتحادية وتحديث تكنولوجيا المعلومات

    لا شك في أن الحكومة الاتحادية والأجهزة التابعة لها باتت في حاجة إلى أحدث معدات تكنولوجيا المعلومات. ويجري العمل على قدم وساق في هذا الصدد منذ 2015 عندما كانت تقديرات التكلفة لا تزيد عن بضعة ملايين، بيد أن المهمة أصبحت معقدة أكثر مما كان يُتوقع فقد أعيد تنظيم "الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات" عام 2020. وقد تجاوزت التكلفة الحالية أكثر من 3.4 مليار يورو.

  • البوندستاغ.. موقع دائم للتشييد

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    البوندستاغ.. موقع دائم للتشييد

    رغم بدء أعمال البناء قبل 10 سنوات، إلا أن العمل مازال مستمرا لبناء مكاتب جديدة  لأعضاء البوندستاغ والموظفين داخل مبنى البرلمان. بيد أن التأخيرات التي طرأت على عملية البناء جاءت على حساب زيادة التكلفة. فمع زيادة الوقت المحدد للبناء بمعدل ثلاث مرات، صاحب ذلك مضاعفة التكاليف لتصل إلى 332 مليون يورو. وشمل هذا تحديث المعدات التي تم تركيبها بالفعل بسبب المتطلبات القانونية الجديدة.

  • جشع رؤساء البلديات

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    جشع رؤساء البلديات

    انهار بنك "غرينسيل" في بداية مارس / آذار بسبب التعثر في سداد الديون. مثل انهيار المصرف صدمة للعديد من الأمناء ورؤساء البلديات لأن العشرات من المجالس البلدية قد عهدت إلى البنك بحوالي 350 مليون يورو، رغم التحذيرات من أن الوعود بجني عائدات كبيرة لا يمكن تصديقها.

  • ملعب لكرة القدم في لوبيك

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    الساحرة المستديرة

    كان نادي "في إف بي" لوبيك فخورا بصعوده إلى دوري الدرجة الثالثة في ألمانيا، بيد أن الأمر ليس بالسهل إذ يتطلب ذلك إنشاء بنية تحتية مثل ملعب يتمتع بأنظمة التدفئة. وفي موسم 2020/21، بدأت الإنشاءات بتمويل قدره 1.5 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب عقب آخر مباراة استضافها الفريق على ملعبه، بيد أن الفريق هبط مرة أخرى بعد ذلك بقليل.

  • بحيرة ماكس آيت في شتوتغارت

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    جدار البحيرة

    تعد بحيرة "ماكس ايث" واحدة من أكثر المناطق الترفيهية شهرة وإقبالا في شتوتغارت. وقد قامت المدينة بإنفاق 85 ألف يورو لتشييد جدار خشبي صلب بطول 21 مترا لمنع اقتراب الناس من الحيوانات ولحماية التكاثر بين الطيور. بيد أن "جمعية دافعي الضرائب" وجدت أن إنشاء جدار صغير كان يمكن أن يفي بالغرض.

  • احتفالان رغم تأخر العمل

    بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا

    احتفالان رغم تأخر العمل

    لا يتعلق بالأمر بمقدار الإنفاق إذ ترى "جمعية دافعي الضرائب" أن المهم هو سلوك المسؤولين. وقد ضربت الجمعية على هذا بمثال وهو توسيع حوالي 20 كيلومترا من الطرق الفيدرالية في شليسفيغ هولشتاين. وقد تم الاحتفال بوضع حجر الأساس لهذه التوسعة مرتين مع وزير النقل ووزير الدولة من برلين رغم أن تنفيذ المشروع فعليا لن يبدأ حتى الصيف المقبل. إعداد: ماتياس فون هاين/ م.ع


مواضيع ذات صلة

26/06/2022 Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, (vorne l-r) Joe Biden, Präsident der USA, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) , dahinter (l-r) Fumio Kishida, Premierminister von Japan, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission (EU), Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, Mario Draghi, Ministerpräsident von Italien, Justin Trudeau, Premierminister von Kanada, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, sitzen bei der ersten Arbeitssitzung zum Thema weltwirtschaftliche Lage während des G7-Gipfels auf Schloss Elmau. Deutschland ist Gastgeber des G7-Gipfels wirtschaftsstarker Demokratien vom 26. bis 28. Juni 2022. Am ersten Gipfeltag wird die weltwirtschaftliche Lage, der Klimaschutz und die Außen- und Sicherheitspolitik mit den Sanktionen gegen Russland beraten.

قمة السبع.. 600 مليار دولار لتمويل برنامج عالمي للبنى التحتية 26.06.2022

تعهدت دول مجموعة السبع بجمع 600 مليار لتمويل برنامج عالمي للبني التحتية في البلدان النامية، منها 200 مليار تعهدت بها أمريكا. ويأتي المشروع كذلك لمواجهة التمدد الصيني وبناء بديل مستدام لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

24.11.2021 Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und geschäftsführender Bundesfinanzminister stellt auf einer Pressekonferenz den gemeinsamen Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP für die künftige Bundesregierung vor. +++ dpa-Bildfunk +++

أولاف شولتس ـ من هو مستشار ألمانيا الجديد بعد أنغيلا ميركل؟ 08.12.2021

أصبح أولاف شولتس رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر، ليخلف حقبة طويلة من تولي المستشارة السابقة ميركل المنصب لـ 16 عاما، فمن هو شولتس الموصوف عادة ما بالبراغماتي الانطوائي؟

08.05.2022, Schleswig-Holstein, Kiel: Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Spitzenkandidat seiner Partei, kommt nach Bekanntgaben der ersten Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein zur Wahlparty. Foto: Christian Charisius/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

هزيمة ساحقة لحزب شولتس في انتخابات شلزفيغ-هولشتاين 08.05.2022

تعرّض حزب المستشار شولتس لهزيمة تاريخية في انتخابات ولاية شلزفيغ-هولشتاين الشمالية. في المقابل حقق حزب المستشارة السابقة ميركل فوزا غير مسبوق. وفيما يرى البعض في هذه النتيجة رسالة لشولتس وحكومته يقلل آخرون من قيمتها.