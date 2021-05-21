 فضيحة ″خداع″ ديانا.. صحافي ″بي بي سي″ يعتذر ويرفض تحميله المسؤولية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.05.2021

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فضيحة "خداع" ديانا.. صحافي "بي بي سي" يعتذر ويرفض تحميله المسؤولية

بعد 26 عاما على أشهر مقابلة في تاريخ العائلة الملكية البريطانية، اعتذر الصحافي مارتن بشير عن أساليب غير أخلاقية قام بها لإجراء مقابلة مع الأميرة ديانا، لكنه رفض الربط بين المقابلة وبين وفاة الأميرة. والقناة أيضا اعتذرت.

الأميرة ديانا خلال المقابلة الشهيرة

الأميرة ديانا خلال المقابلة الشهيرة

تقدم الصحافي مارتن بشير، الذي يواجه انتقادات على خلفية المقابلة النارية مع الأميرة ديانا سنة 1995، باعتذار الأحد من نجلي الأميرة الراحلة وليام وهاري، لكنه اعتبر أن من "غير المنطقي" ربط ما حصل خلال اللقاء بوفاتها المأسوية.

فبعد أكثر من ربع قرن من مقابلة الأميرة ديانا التي أغرقت العائلة الملكية البريطانية في أزمة، ندد تقرير مستقل الخميس بأساليب "مخادعة" استخدمها الصحافي مارتن بشير الذي يبلغ اليوم 58 عاما لإجراء هذا اللقاء، ما دفع قناة "بي بي سي" إلى الاعتذار.

وكان تشارلز سبنسر شقيق الأميرة ديانا أكد أن مارتن بشير عرض له كشوفاً لحسابات مصرفية، تبين أنها مزورة، زعم فيها أن أجهزة الأمن كانت تدفع لشخصين في مقابل التجسس على الأميرة. وهو ما قال إنه دفعه لتعريف الصحافي بالـ"ليدي دي".

وردا على سؤال لصحيفة "صنداي تايمز"، أبدى مارتن بشير "عميق الأسف" تجاه نجلي الأميرة وليام وهاري. وقال "لم أرد يوما إيذاء ديانا بأي شكل من الأشكال، ولا أظن أننا فعلنا ذلك".

وكان الأمير وليام اعتبر أن هذه المقابلة ضمن برنامج "بانوراما" الاستقصائي أمعنت في تحطيم العلاقة بين والديه و"أججت المخاوف والبارانويا والوحدة خلال السنوات الأخيرة" في حياة الأميرة ديانا.

أما شقيقه الاصغر الأمير هاري فذهب إلى حد إقامة رابط بين وفاة والدته، و"الأثر غير المباشر لثقافة الاستغلال هذه والممارسات التي تتعارض مع أي أخلاقيات". وتوفيت الأميرة ديانا جراء حادث مروري في باريس سنة 1997 عن 36 عاما.

نصب تذكاري للأميرة ديانا في لندن

نصب تذكاري للأميرة ديانا في لندن

وقال بشير "لا أظن أنه من الممكن تحميلي المسؤولية عن أمور كثيرة كانت تحصل في حياتها ومشكلات معقدة كانت تحيط بهذه القرارات". وأضاف "أظن أن التلميح إلى مسؤوليتي الفردية أمر غير منطقي وغير عادل".

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قال الأمير هاري إن صدمة وفاة والدته دفعته لتناول الكحول والمخدرات لـ"إخفاء" مشاعره مشيرا إلى أنه تم مطاردتها حتى لاقت حتفها "عندما كانت على علاقة بشخص غير أبيض". وبي بي سي تعتذر بسبب أساليب "مخادعة" في مقابلتها مع ديانا.

اتهم الصحفي المعني بشؤون العائلة المالكة الأميرة ديانا بتسريبها أرقام أعضاء بارزة في العائلة المالكة إلى صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" انتقاماً من زوجها تشارلز.

وأشار إلى أن المقابلة التي أجريت سنة 1995 وتابعها حوالى 23 مليون مشاهد في بريطانيا وحدها، جرت وفق الشروط التي وضعتها الأميرة ديانا التي قال إنه بقي على صداقة معها بعد اللقاء التلفزيوني.

وأوضح بشير "أنا وعائلتي كنا نعشقها"، كاشفا أن الأميرة ديانا زارت زوجته إثر إنجابها طفلهما في المستشفى كما نظمت حفلا لمناسبة عيد ميلاد أحد أطفاله في قصر كنسينغتون.

وأبدى بشير أسفه لعرضه كشوف حسابات مزيفة، لكنه قال إن هذه الوثائق "لا علاقة لها البتة" بالتصريحات التي أدلت بها الأميرة ديانا خلال المقابلة وأكدت فيها وجود "ثلاثة أشخاص" في زواجها، في إشارة إلى العلاقة التي كان يقيمها زوجها آنذاك الأمير تشارلز مع كاميلا باركر بولز. وأقرّت الأميرة أيضا بأنها على علاقة مع رجل آخر.

وكان مارتن بشير صحافيا مغمورا في تلك المرحلة، لكن هذه المقابلة فتحت أمامه أبواب النجاح إذ أتيحت له بعدها مقابلة نجوم كثر بينهم خصوصا مايكل جاكسون.

لكن "ملك البوب" الراحل قدم إثر هذه المقابلة شكوى أمام الهيئة الناظمة لقطاع المرئي والمسموع في بريطانيا اتهم فيها مارتن بشير بتقديم صورة مشوهة عن سلوكه كأب.

وأعلنت "بي بي سي" الأسبوع الماضي، قبيل صدور التقرير بشأن المقابلة مع الأميرة ديانا، مغادرة مارتن بشير عمله فيها لأسباب صحية، بعد تكليفه منذ 2016 التغطية الدينية لحساب المجموعة الإعلامية البريطانية العامة.

وتعيش  "بي بي سي"  أزمة على خلفية الاتهامات المرتبطة بالمقابلة مع الأميرة ديانا، وسط ضغوط قوية لتحسين سمعتها وإصلاح طريقة عملها.

وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها القضية، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستدرس الحاجة إلى إصلاح قواعد الحوكمة في "بي بي سي" في ظل تساؤلات عن تمويلها من خلال رسوم حكومية ومحاولة لندن تعيين حلفاء من المحافظين فيها.

ع.ا/ع.ج.م( أ ف ب )

  • Diana Her Fashion Story (picture alliance/dpa/Zumapress)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    فيرساتشي وملكة القلوب

    ارتدت الأميرة ديانا فستان فيرساتشي الأسطوري لجلسة تصوير عام 1991. وفي مزاد في عام سجل أول ما صمم فيرساتشي للأميرة ديانا مائتي ألف دولار. و كان فيرساتشي والأميرة أصدقاء مقربين حتى وفاته في يوليو 1997.

  • Lady Di, Prinzessin Diana (AP)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    مراحل الحياة

    المظهر الرومانسي لديانا من عام 1980 حتى عام 1990 لم يتبدل كثيرا في طريقتها في إرتداء فساتين أنيقة . وفي مرحلة بداية فشل الزواج أتبعت الأميرة أسلوباً دبلوماسيا في مظهرها وأظهرت خزانة ملابسها كيف أنها أتجهت نحو المزيد من الإستقلالية.

  • Diana Her Fashion Story Ausstellung London (picture alliance/dpa/Y. Mok)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    بداية متواضعة

    كانت الفاتنة ديانا غير مهتمة كثيرا بعالم الأزياء في البداية ، فكانت ترتدي غالبا بلوزة بجيب أنيق وأحذية بسيطة. حتى أنها إقترضت الملابس من صديقاتها. إرتدت الأميرة تلك البلوزة الوردية في الصورة الرسمية في خطوبتها من الأمير تشارلز في عام 1981.

  • Prinz Charles heiratet Diana (AP)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    شهر العسل مع تشارلز

    في البداية، كانت ديانا مثلها مثل أي امرأة عادية وحضورها ليس طاغيا إلى جانب زوجها الأمير تشارلز. استغرق الأمر بعض الوقت حتى بلغت من العمر 20 عاما حتى استطاعت الأميرة لعب دورها بعد زفافها في عام 1981. لكنها أصبحت فيما بعد أكثر ثقة بالنفس وأكثر استقلالية وهو ما أنعكس على ملابسها.

  • Großbritannien London Kleid Diana (picture-alliance/dpa/Y. Mok)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    خزانة ملابس مبدعة

    على مر السنين إستخدمت ديانا مظهرها لتعلن عن آراء دبلوماسية، في الصورة على اليسار، الفستان المطرز والمصنوع من الحرير، إرتدته الأميرة في زيارتها للملكة العربية السعودية، وعليه صقور من ذهب.

  • Diana dances with Travolta (picture alliance/AP Photo/Ronald Reagan Library)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    الرقص مع ترافولتا

    هذا ثوب فيكتور ادلشتاين وهو واحد من أبرز ما يعرض من أزياء ديانا في معرض أزياء ديانا الذي أقيم في لندن. ارتدته ديانا في حفل عشاء في البيت الأبيض عام 1985، حيث رقصت رقصتها الشهيرة مع الممثل جون ترافولتا. لبست نفس الثوب مرة أخرى بعد عامين في زيارة رسمية مع الامير تشارلز لمدينة بون الألمانية، والتي كانت لا تزال العاصمة الألمانية في ذلك الوقت.

  • Diana 's dresses showcased (picture alliance/dpa/Zumapress)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    ملابس ترمز لقوة شخصية ديانا

    على مر السنين، أخذت ديانا تتجه بشكل متزايد نحو السيطرة على طريقة ظهورها لعامة وإشتهرت بذكائها للتواصل عبر ملابسها. كانت مصممتها المفضلة "كاثرين ووكر" والتي كانت تجهز للاميرة فساتين أنيقة وفي وقت لاحق كانت ترتدي ديانا أزياء ووكر وخاصة البدلات الأنيقة، أثناء النهار وفي الحفلات الخيرية.

  • Magazine covers with Diana (picture alliance/dpa/K.Green)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    الأميرة الأكثر تصويرا في العالم

    علاقة الأميرة بالصحافة جسدت علاقة الحب والكراهية الكلاسيكية. فكانت تشكو أحياناً من المصورين الذين سربوا صوراً كثيرة لها في وسائل الإعلام. ولكنها كانت محبوبة الطلة على أغلفة المجلات العالمية أيضاً.

  • 15. Jahrestag der Tod von Prinzessin Diana (picture-alliance/dpa)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    أميرة الشعب

    أعلن انفصال ديانا من تشارلز في عام 1992. وكان قد ظهر اعتبارا منع 1990 تغيرا واضحا في نمط ملابس الأميرة التي أصبحت أكثر براغماتية واكثر ميولاً إلى "ملابس العمل." كانت ديانا "أميرة ويلز" لكنها وصفت بـ"أميرة الشعب"، وهو المصطلح الذي استخدم ايضا من قبل رئيس الوزراء آنذاك توني بلير ولكن بعد وفاتها في أغسطس 1997.

  • Diana's dresses (picture alliance/dpa/H.Yan)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    ميراث من الأزياء

    في نهاية المعرض الذي يقام حاليا في لندن حت الأول من مارس، يمكن للزوار أن يروا خمسة من ثياب السهرة الأكثر أناقة التي إرتدتها الأميرة ديانا في مناسبات مختلفة، والتي إرتدتها لجلسة تصوير مع المصور الشهير ماريو تيستينو. وتظهر صور الأميرة على الجدران خلف الفساتين لتمنحها حياة تلك الأميرة التي بدت واثقة من خطواتها في الحياة.


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