 فضيحة ″تلميع″ قطر.. سمعة الديمقراطية الأوروبية في الميزان! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

فضيحة "تلميع" قطر.. سمعة الديمقراطية الأوروبية في الميزان!

تهدد فضيحة شبهات فساد مرتبطة بقطر بتشويه سمعة البرلمان الأوروبي. ليس هذا فحسب، بل رأت فيها رئيسة البرلمان الأوروبي "هجوما على الديمقراطية الأوروبية". تقرير DW يسلط الضوء على ضوابط عمل جماعات الضغط في الاتحاد الأوروبي.

لقاء يجمع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ووزير العمل القطري علي بن صميخ المري في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

لقاء يجمع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ووزير العمل القطري علي بن صميخ المري في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

باتت المؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي في حالة اضطراب على وقع فضيحة "المال مقابل الخدمات" وشبهات فساد مرتبطة بقطر وسط احتمالات بتداعيات خطيرة.

وجرى احتجاز نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة اليونانية إيفا كايلي وثلاثة آخرين على خلفية اتهامات وجهها الادعاء البلجيكي ضدهم "بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال وفساد".

وعلى وقع تهم بقبول رشاوي من قطر، طُردت كايلي من الأحزاب والكيانات السياسية التي تنتمي إليها فضلا عن إقالتها من منصب نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

تكشف القضية عن روابط مزعومة بين قطر وكايلي تتضمن خطابات تُشيد بقطر تحت قبة البرلمان الأوروبي  وتصويت لصالح ملفات ترتبط بقطر في لجان لم تكن المسؤولة الأوروبية السابقة مشاركة فيها فضلا عن حضور أحداث غير مسجلة في قطر.

في المقابل، قالت البعثة الدائمة لدولة قطر في الاتحاد الأوروبي إن مثل هذه المزاعم "عارية عن الصحة ومضللة بشكل خطير".

ورغم عدم صدور الكثير من البيانات الرسمية بشأن التحقيقات التي تقوم بها السلطات البلجيكية، إلا أن أنشطة أعضاء البرلمان وهيئات الاتحاد الأوروبي الأخرى باتت الآن تحت المجهر بعد الفضيحة.

وإزاء ذلك، طرح خبراء في شؤون التكتل الأوروبي تساؤلات حول ما إذا كانت تدابير مكافحة الفساد الحالية كافية للحيلولة دون منع تكرار الأمر.

وفي ذلك، قال جاكوب كيركيغارد، الباحث في صندوق مارشال الألماني، إن أي عملية صنع قرار سياسي تتسم بالتعقيد وعدم التحديث كما الحال في الاتحاد الأوروبي، "قد تصبح غير شفافة وتسهل بالتالي شراء النفوذ".

وفي مقابلة مع DW، أضاف "هل يمكن تصديق شراء (دعم) نائبة رئيس البرلمان الأوروبي مقابل دفع 600 ألف يورو. هل أصبح الأمر رخيصا إلى هذا المستوى؟"

وشدد على أن مبعث القلق حيال ذلك يتمثل في أنه من الواضح، على حد قوله، أن كايلي "لم تكن تساورها مخاوف من أن يُجرى القبض عليها"، مضيفا "هذا يشير إلى أنه مهما كانت الإجراءات والعمليات التي يتخذها البرلمان الأوروبي، فلن ينجم عن ذلك التأثير الرادع. حتى الشخصيات الغبية إذا كانت خائفة فلن تقوم بذلك".

تدابير الشفافية

وإزاء ذلك، يتساءل كثيرون حيال الإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لمكافحة عمليات شراء النفوذ داخل المؤسسات الأوروبية.

إيفا كايلي رهن الاحتجاز حاليا على وقع شبهات فساد متعلقة بقطر.

إيفا كايلي رهن الاحتجاز حاليا على وقع شبهات فساد "متعلقة بقطر."

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك قاعدة بيانات يتعين على المنظمات التي ترغب في الضغط والتأثير على  عملية سن القوانين  التسجيل في التكتل الأوروبي في إطار آلية تُعرف باسم "سجل الشفافية"

ويدخل في هذا الإطار المنظمات غير الحكومية ومجموعات الضغط (اللوبيات) والجمعيات الخيرية فيما تنص القوانين على ضرورة أن تقدم كافة المنظمات غير الحكومية المسجلة على الكشف عن ميزانيتها وعن مصادر أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف يورو.

وطالت الفضيحة الأخيرة منظمة غير حكومية تُعرف باسم "فايت انبيونيتي" أو "محاربة الإفلات من العقاب" فيما تكشف التقارير عن أن هذه المنظمة غير مسجلة في قاعدة البيانات الأوروبية.

مختارات

وذكرت تقارير أن النائب الأوروبي السابق الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري الذي يرأس المنظمة رهن الاحتجاز فيما عمل فرانشيسكو جيورجي، مساعد كايلي، في المنظمة.

وفي ذلك، قال بول فاراكاس، رئيس ما تُعرف بـ "جمعية المتخصصين في الشؤون الأوروبية" التي تساعد منظمات الضغط في التسجيل في قاعدة البيانات الأوروبية، إنه كان يتوقع حدوث مثل هذه الفضيحة "في ظل وجود ثغرات في المنظومة".

يشار إلى أنه في عام 2021 رفض البرلمان الأوروبي تطبيق مبدأ "الشرطية الصارمة" في إطار منظومة "سجل الشفافية" وهو الأمر الذي كان سيجبر أعضاء البرلمان الأوروبي  على عقد لقاءات مع جماعات الضغط المسجلة فقط.

في المقابل، أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - على التزامهم بهذا المبدأ إذ لا يُسمح لهم إلا بمقابلة جماعات الضغط المسجلة.

وشدد نواب في البرلمان الأوروبي في حينه على أن هذا المبدأ يمثل انتهاكا "لحرية التفويض" الممنوحة لهم فضلا عن رفضهم أي تحركات لإجبارهم على الكشف عن جميع اجتماعاتهم.

وأضاف فاراكاس "هذا ما تفعله منظمة (فايت انبيونيتي) إذ أن هناك منظمة غير حكومية تؤثر على عملية صنع القرار  دون الحاجة إلى الكشف عن أي شيء. جرى دعوتها من قبل عضو في البرلمان الأوروبي لم يضطر إلى الكشف عن هذا الأمر. لذا يمكن القول بأن الأمر كان بسيطا بالنسبة لهم".

في أعقاب الفضيحة، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعوتها لإنشاء "هيئة أخلاق" يكون منوطا بها الإشراف على كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأضافت في مؤتمر صحافي في بروكسل "لدينا قواعد واضحة للغاية خاصة بالعمل الداخلي في المفوضية الأوروبية وأعتقد أن الوقت قد حان لمناقشة كيف يمكننا تطبيق هذا على كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

حصانة دبلوماسية

يشار إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي يتمتعون بحصانة دبلوماسية لتنفيذ مهامهم السياسية دون أي مخاوف من أي ملاحقة قضائية.

بموجب بروتوكول الاتحاد الأوروبي الخاص بالامتيازات والحصانات، فإن أي عضو في البرلمان الأوروبي "لا يخضع لأي شكل من أشكال التحقيق أو الاحتجاز أو الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالآراء التي يُعبر عنها أو التصويت الذي يدلي به أثناء أداء واجباته".

ومع ذلك، فإن هذه الحصانة غير سارية عندما تكشف الأدلة عن تورط في ارتكاب جريمة ما يمهد الطريق أمام قيام البرلمان بإسقاط الحصانة.

لكن يحق لأعضاء البرلمان الأوروبي في هذه الحالة تقديم طلب للحفاظ على الحصانة فيما أكد المكتب الصحفي للبرلمان الأوروبي  على أن كايلي لم تتقدم بأي طلب من هذا القبيل.

وفي الوقت نفسه، لم يطلب الادعاء في بلجيكا رفع الحصانة عن النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي.

وفي ذلك، قال الناطق باسم البرلمان الأوروبي جاومي دوتش "إذا لم يكن هناك طلب لسحب الحصانة، فإن هذا يشير إلى أن القاضي قد خلص إلى أنه تم استيفاء المعايير الخاصة بعدم تطبيق الحصانة".

يشار إلى أنه في الماضي، جرى تقديم طلبات الحصانة عندما يتعلق الأمر بطلبات تسليم المشتبه بهم، بيد أنه فيما يتعلق بالواقعة الأخيرة ارتكبت كافة الجرائم المزعومة في بلجيكا، لذلك لن تُطبق إجراءات تسليم المشتبه بهم.

 

 جاك باروك / م ع

  • Deutschland Franz Beckenbauer in München

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    فرانز بيكنباور

    حتى الآن لم تنته ذيول فضيحة حول شبهة دفع مبالغ مالية لنيل ألمانيا شرف استضافة بطولة كأس العالم 2006، الذي كان قيصر الكرة الألمانية، فرانز بيكنباور، رئيس لجنتها المنظمة. الجديد مؤخرا هو ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الألمانية عن حصول بيكنباور على 5.5 مليون يورو (6.17 مليون دولار) ضمن اتفاق مع أحد رعاة البطولة الستة، شركة أودست للمراهنات. وكان بيكنباور قد ظهر في إعلانات للشركة المذكورة.

  • Joseph Blatter

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جوزيف بلاتر

    في آخر سلسلة من فضائح بلاتر أعلن الفيفا في حزيران 2016 أن بلاتر واثنين من مساعديه تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة السابقة. وكشفت التحقيقات أيضا أن "أدلة كشفت عن جهود مشتركة بين ثلاثة من المسؤولين البارزين السابقين بالفيفا للتربح من خلال الزيادات السنوية للرواتب، ومكافآت كأس العالم وغيرها من الحوافز."

  • Michel Platini UEFA Präsident

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    ميشيل بلاتيني

    ترأس بلاتيني الاتحاد الأوروبي منذ 2007 قبل أن يوقفه الفيفا في عام 2015 عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. ويعود إيقافه إلى دفعة غير مشروعة بقيمة مليوني دولار حصل عليها عام 2011 عن عمل استشاري قدمه قبل 9 سنوات لجوزيف بلاتر رئيس الفيفا آنذلك. وأوقف 8 سنوات في بادئ الأمر ثم قلصت العقوبة إلى 4 أعوام. علق بلاتيني على ذلك: "أنا مرتاح الضمير ومتأكد من أني لم ارتكب أي غلطة، وسأواصل معركتي القانونية".

  • Fußball FIFA Mohamed Bin Hammam

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    محمد بن همام

    حامت اتهامات حول الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القطري محمد بن همام، بشأن استخدام ثروته واتصالاته لحشد التأييد لصالح ملف قطر، للفوز بشرف استضافة مونديال 2022. غير أن لم يُثبت عليه شيء. ولكن في عام 2012 أوقف الفيفا ابن همام مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وذلك بسبب فضيحة مالية تتعلق برشوة أعضاء في الفيفا للتصويت لصالحه خلال حملته للفوز برئاستها في مواجهة جوزيف بلاتر.

  • FIFA Vizepräsident Jeffrey Webb

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيفري ويب

    أوقف الفيفا رئيس اتحاد كونكاكف (اتحاد كرة القدم لشمال ووسط أمريكا والكاريبي) والنائب السابق لرئيس الفيفا، جيفري ويب، مدى الحياة وفرض عليه غرامة مقدارها مليون فرنك سويسري (نحو مليون دولار أميركي). وأدين ويب بـ"تضارب المصالح" و"الفساد". وكانت السلطات السويسرية قد اعتقلت جيفري ويب مع ستة آخرين من الفيفا، ومن ثم سلمته مخفوراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Jerome Valcke

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    جيروم فالكه

    أعلن الفيفا في 13 يناير/ كانون الثاني 2016 إقالة أمينه العام الفرنسي جيروم فالكه من منصبه بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 بطريقة غير مشروعة. كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الأمريكية تعتقد "أن جيروم فالكه أقدم على تحويل عشرة ملايين دولار لحساب مصرفي يتحكم فيه جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا وأن هذا المال جاء من جنوب أفريقيا التي استضافت بطولة كأس العالم 2010"

  • FIFA-Interimsgeneralsekretär Markus Kattner mit sofortiger Wirkung entlassen

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    ماركوس كاتنر

    شغل الألماني ماركوس كاتنر عدة مناصب رفيعة في الفيفا: المسؤول المالي، نائب السكرتير العام، من سبتمبر/ أيلول 2015 الأمين العام بالنيابة وحتى إقالته في أيار 2016. في أيار الماضي تم تسريحه من قبل الفيفا بسبب استغلاله لمنصبه وانتهاكات محتملة للقواعد العامة للسلوك وتضارب المصالح وتبادل الهدايا والمصالح، وكذلك الرشوة والفساد "في سياق الرواتب والمكافآت.. وكذلك مخصصات أخرى" في عقده.

  • Deutschland DFB Präsident Wolfgang Niersbach Rücktritt

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    فولفغانغ نيرسباخ

    قررالفيفا إيقاف، فولفغانغ نيرسباخ، الرئيس السابق للاتحاد الألماني ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، لمدة عام عن ممارسة أي نشاط كروي لتورطه في قضية فساد متعلقة بمنح شرف استضافة مونديال 2006 لألمانيا. يذكر أن فولفغانغ نيرسباخ قدم استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، بعد أن بدأ الادعاء العام الألماني تحقيقا بشأن الفساد بمنح ألمانيا استضافة المونديال.

  • Vereinigte Arabische Emirate Chuck Blazer in Abu Dhabi

    "قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا

    تشاك بليزر

    أوقفت لجنة الأخلاق بالفيفا الأمريكي، تشاك بليزر، مدى الحياة عن ممارسة كل الأنشطة المتعلقة باللعبة لضلوعه في فضائح فساد: "عرض، قبول، دفع واستلام مبالغ مالية غير قانونية وغير معلنة، رشاوى وعمولات بالإضافة إلى مكائد أخرى لجلب المال". واعترف بليزر بأنه مع مسؤولين آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقوا على تلقي رشى تتعلق في تسهيل اختيار جنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2010".

    الكاتب: خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

Der Planarsaal des Europäischen Parlaments. Brüssel, 01.03.2022

القبض على نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي على خلفية فساد مرتبط بـ"دولة خليجية" 10.12.2022

أوقفت النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي، في بروكسل في إطار تحقيق في شبهات فساد رجحت مصادر اعلامية أنها تتعلق بقطر.

Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, im Plenarsaal des Europäischen Parlaments. Die griechische Abgeordnete wurde am 09. Dezember 2022 in Brüssel festgenommen. Ihr wird u.a. Korruption vorgeworfen. Straßburg, 08.03.2022

سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بشبهات فساد "متعلقة بقطر"! 12.12.2022

مع تجريدها مؤقتًا من مهامها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، سُجنت اليونانية إيفا كايلي احتياطيًا مع ثلاثة أشخاص آخرين بتهم "الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال والفساد" في إطار تحقيق في فساد محتمل متعلق بقطر.

Morocco's coach #00 Walid Regragui is thrown into the air after winning the Qatar 2022 World Cup Group F football match between Canada and Morocco at the Al-Thumama Stadium in Doha on December 1, 2022. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

المغرب في مونديال قطر ـ الخلطة السرية لتألق "أسود الأطلس" 08.12.2022

يعود تألق منتخب المغرب إلى الدفاع الحديدي والقدرة على الارتداد السريع إلى الهجوم وامتلاك حارس مرمى قوي شارك في بطولات كبيرة والمدرب وليد الركراكي الذي نجح في مزج هذه الخلطة رغم توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.