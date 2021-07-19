 فضيحة ″بيغاسوس″: لا يوجد نظام آمن! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 03.08.2021

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علوم وتكنولوجيا

فضيحة "بيغاسوس": لا يوجد نظام آمن!

تعتبر "بيغاسوس" من أكبر فضائح التجسس في عصرنا. التجسس الرقمي خطر، ولكن لا حياد عنه، بحسب ما يرى كريستوفر نيرنغ في مقاله التحليلي.

مشروع بيغاسوس: توثيق لفضيحة برنامج التجسس بيغاسوس بحسب التسريبات التي وصلت لوسائل إعلام ومنظمات حقوقية

"مشروع بيغاسوس": توثيق لفضيحة برنامج التجسس "بيغاسوس" بحسب التسريبات التي وصلت لوسائل إعلام ومنظمات حقوقية

عشرات الدول والحكومات استخدمت برنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي طورته شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "مجموعة إن إس أو/ NSO Group". ما كان يقوله نشطاء الإنترنت من موقع "نيتسبوليتيك دوت أورغ" ومنظمة "سيتيزن لاب" في تورنتو ومنظمة العفو الدولية منذ 2018 أصبح واقعاً حزيناً في يوليو/ تموز 2021 عقب ما نشره فريق دولي للصحفيين الاستقصائيين: حكومات في المكسيك والهند والمغرب وهنغاريا استخدمت "بيغاسوس" لتحويل هواتف ذكية إلى أدوات للتجسس.

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تباينت ردود أفعال الدول التي وجدت نفسها في صميم فضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس، إذ قرر المغرب رفع دعوى بتهمة التشهير، بينما باشرت المجر والجزائر التحقيق، تزامناً مع نفي السعودية والإمارات الاتهامات الموجهة إليهما.

تُطرح عدة أسئلة حول درجة الأمان في الهواتف التي يستخدمها الرؤساء وأعضاء الحكومات والشخصيات الحاكمة، وإمكانية تعرضها لاختراق من أنظمة أخرى، خصوصا مع تواتر أخبار التجسس عبر العالم. ولعل أسطع مثال هو الرئيس ماكرون.

أكثر من 50 ألف رقم هاتف "مصاب" ببرنامج "بيغاسوس" حصلت عليها منظمة العفو الدولية (آمنستي) ومؤسسة "فوربيدن ستوريز" الصحفية. وسائل إعلام حول العالم كشفت في الأسابيع الماضية عن تفاصيل أكثر. أما الشركة المطورة "إن إس أو"، فقد نفت كل الاتهامات الموجهة إليها. اليوم، يمكن وصف "بيغاسوس" بأنها أكبر فضيحة تجسس في زمننا الحالي، ونستطيع استقاء سبعة دروس هامة منها:

لا توجد منصة تواصل آمنة

قبل سنوات قليلة فقط، كان برنامج تبادل الرسائل "واتساب" يعتبر من أكثر منصات التواصل أمناً، ولكنه لم يكن آمناً من "بيغاسوس". مؤخراً، أعلنت "واتساب"، المملوكة لشركة "فيسبوك"، رفع دعوى قضائية على شركة "إن إس أو" المطورة للبرنامج.

طورت شركة إن إس أو الإسرائيلية برنامج بيغاسوس (أرشيف)

طورت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية برنامج "بيغاسوس" (أرشيف)

حتى مؤسس تطبيق التواصل الآمن "تيلغرام"، بافل دوروف، يقال إنه تعرض للتجسس من خلال برنامج "بيغاسوس". هذه الفضيحة تشير إلى عدم وجود أمان متكامل في عالم التواصل الرقمي. وعلى الرغم من تأكيد خبراء تقنية المعلومات أن برنامج "بيغاسوس" ليس تطبيقاً عادياً، بل عمل عبقري، إلا أنه في عالم التجسس السيبراني، يكفي أن يجد المهاجمون ثغرة واحدة، فيما يضطر خبراء الأمن السيبراني إلى إغلاق كل الثغرات التي يجدونها.

حتى خدمات التواصل التي تفخر بأمنها العالي باتت عرضة للاختراق. الثغرات التي يتم إيجادها يمكن بيعها وشراؤها، وإن كانت أجهزة مخابرات وحكومات حول العالم ضمنت لنفسها منذ البداية "باباً خلفياً" لاختراق برامج البريد الإلكتروني والاتصال والدردشة. أما بالنسبة للمستخدمين، فعليهم أن يدركوا أنه لا يوجد نظام تواصل آمن بنسبة 100 في المائة.

في العالم الرقمي لا توجد أسرار

مرة أخرى، تكشف فضيحة "بيغاسوس" أن الخصوصية والأسرار الشخصية والعملية معرضة لخطر الاكتشاف من قبل تقنيات المراقبة الإلكترونية أكثر مما كان الأمر قبل انتشار التكنولوجيا. حتى منتجو ومستخدمو تقنيات المراقبة الرقمية لم يعودوا أيضاً قادرين على حماية أسرارهم: فقد حصل تسريب هائل للبيانات (ربما من نافخ للصفارة؟ من منافس؟ أو من قراصنة إنترنت؟) تمكنت من خلاله وسائل إعلام ومنظمات حقوقية من تحديد ضحايا برنامج "بيغاسوس"، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على الوثائق الداخلية لشركة "إن إس أو" وتفاصيل تقنية حول البرنامج.

نافخو الصفارة والتسريبات والمنصات والاختراقات الإلكترونية – كلها باتت جزءً من المظاهر المعتادة لزمننا الحالي، وقد باتت تستخدم أيضاً لـ"مراقبة المراقبين".

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مسائيةDW: فضيحة بيغاسوس تتكشف.. ما موقع إسرائيل والعالم العربي منها؟

من تعرض للتجسس من قبل "بيغاسوس"؟

تدعي شركة "إن إس أو" المطورة لبرنامج "بيغاسوس" منذ سنوات أن برنامجها يُباع للحكومات فقط بهدف مراقبة الإرهابيين والمجرمين، وأنها تجري فحوصات وتقدم ضمانات في هذا الصدد، حسب قولها. لكن الفضيحة الحالية ترسم صورة مختلفة: أكثر من 180 صحفياً حول العالم تعرضوا للتجسس من خلال "بيغاسوس". بالإضافة إليهم، كان نشطاء وسياسيون على أعلى مستوى ضمن قائمة ضحايا "بيغاسوس"، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أما من ناحية مشتري برنامج "بيغاسوس"، فالأمر يتعلق، بحسب تقارير صحفية متطابقة، بحكومات مشكوك في ديمقراطيتها، مثل أذربيجان والسعودية. لكن السؤال الأكبر – والذي تجاهله كثيرون حتى الآن – يبقى: لمن تتبع غالبية أرقام الهواتف على القائمة المسربة لضحايا "بيغاسوس"؟

هل كانت غالبية من تم التجسس عليهم صحفيين ونشطاء وسياسيين، أم أنها كانت فقط "عينة" من الأرقام الموجودة، فيما تخص البقية إرهابيين ومجرمين؟ هذا السؤال المفتوح حتى الآن ضروري من أجل وضع فضيحة التجسس هذه في سياق مناسب.

المراقبة الرقمية خطر – ولكن لا محيد عنها

توضح فضيحة "بيغاسوس" أن المراقبة الرقمية سيف ذو حدين: فمن جهة لا تستطيع الجهات الأمنية السماح للمجرمين والإرهابيين بالتواصل فيما بينهم رقمياً بكل حرية. هذه الجهات تمتلك أيضاً صلاحيات التنصت على خطوط الهاتف الأرضية وفتح الرسائل البريدية.

من جهة أخرى، فإن المراقبة الإلكترونية الشاملة تقوّض الحقوق الأساسية الديمقراطية، والتخطيط لاستغلال ثغرات برامج التواصل الإلكترونية يجلب معه مخاطر جديدة.

برمجيات المراقبة يمكن استخدامها، وهي بالفعل تستخدم ليس فقط في المكافحة المشروعة للجريمة والإرهاب، ولكن أيضاً في القمع السياسي. فضيحة "بيغاسوس" كشفت مجدداً عن ضرورة إيجاد توازن بين الأمن وبين الحقوق والحريات الديمقراطية في العالم الرقمي.

نشطاء وصحفيون وسياسيون رفيعو المستوى كانوا من بين ضحايا التجسس عبر برنامج بيغاسوس (صورة رمزية)

نشطاء وصحفيون وسياسيون رفيعو المستوى كانوا من بين ضحايا التجسس عبر برنامج "بيغاسوس" (صورة رمزية)

الحرب على الإرهاب أصل صناعة المراقبة الإلكترونية

"في البداية كانت الحرب على الإرهاب". هكذا يمكن أن يبدأ تأريخ صناعة المراقبة الإلكترونية الشاملة. سواء من خلال النشاط الاستخباري على مواقع التواصل الاجتماعي أو الطائرات المسيّرة أو برامج التعرف على الوجوه أو برنامج فحص الإنترنت الشامل (إكس كي سكور) أو برنامج التجسس "بيغاسوس": أدوات المراقبة الإلكترونية تمت، وتتم شرعنتها من خلال الحرب على الإرهاب. كل يوم تتم إضافة برامج جديدة في إطار المساعدة على منع وقوع هجمات إرهابية.

ما يبدو شرعياً ليس كذلك دوماً. ففي سبعينيات القرن الماضي بدأت الدول غير الديمقراطية، مثل الاتحاد السوفييتي سابقاً، في تصنيف الأشخاص أو الجماعات غير المرغوب بها، مثل المعارضين والنشطاء والصحفيين، كـ"إرهابيين"، ومحاربتهم. فالإرهابي هو من ضدنا! هذا الشعار ما يزال حاضراً لدى الكثير من زبائن برنامج "بيغاسوس". ففي نهاية الأمر، قام هؤلاء بمراقبة الأشخاص غير المرضيّ عنهم بحجة محاربة الإرهاب.

فضيحة "بيغاسوس" في قلب أوروبا

الهند والمكسيك وأذربيجان والمغرب والسعودية والبحرين: هذه الدول هي التي تمت تسميتها ضمن مستخدمي برنامج "بيغاسوس". ما تبدو للوهلة الأولى وكأنها فضيحة تجسس لدى دول مشكوك في ديمقراطيتها، هي في الحقيقة تمسّ قلب أوروبا، وفي ألمانيا أيضاً!

فقد عرضت شركة "إن إس أو" برنامج "بيغاسوس" على الحكومة الألمانية. وبحسب معلومات لموقع "تسايت أونلاين" الإخباري، قام مسؤولون من الشركة الإسرائيلية عام 2017 بزيارة كافة الأجهزة الأمنية الألمانية وأجهزة المخابرات وفروع الشرطة، حتى على مستوى الولايات. لكنهم لم يوفقوا في مهمتهم بسبب عدم إمكانية توفيق البرنامج مع القانون الألماني.

من جهة أخرى، استغلت شركة "إن إس أو" فروعها في قبرص وفي بلغاريا من أجل تصدير برنامجها. فبحسب تحقيق لوسائل إعلام بلغارية، حصلت شركة "سيركلز بلغاريا" التابعة لـ"إن إس أو" عام 2019 على رخصة تصدير سارية حتى 2023 من الحكومة البلغارية. وما يزال من غير الواضح ما إذا قامت الشركة بتصدير برنامج "بيغاسوس" عبر بلغاريا. منتجات "إن إس أو" تمرّ – مثل برامج تجسس أخرى – عبر الاتحاد الأوروبي!

تجربة لتقنية التعرف على الوجوه في معرض إلكترونيات المستهلكين في لاس فيغاس عام 2019

هناك حاجة لتنظيم قطاع تقنيات المراقبة الإلكترونية الشاملة (صورة رمزية)

خصخصة قطاعي الأمن والمراقبة

عندما يتم الحديث عن المراقبة الإلكترونية والتجسس، فإن الأنظار تتجه إلى المشتبه بهم المعتادين: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه)، الاستخبارات الروسية (جي آر يو) أو وزارة أمن الدولة الصينية. لكن أكبر جامع للبيانات في العالم هي شركات خاصة مثل "غوغل ألفابت" و"فيسبوك" وغيرها. فضيحة "بيغاسوس" كشفت عن أن إنتاج وبيع برمجيات المراقبة الإلكترونية في أيدي شركات خاصة بالكامل.

ما بدأ بعد انتهاء الحرب الباردة كهجرة جماعية لعملاء أجهزة المخابرات وضباط الجيش إلى القطاع الخاص، بدأ يظهر اليوم في الأهمية التي باتت شركات أمن الاتصالات والأمن السيبراني الخاصة. فالأمن والمراقبة باتا منتجات تجارية، وتجارة الأسلحة السيبرانية وبرامج المراقبة الإلكترونية – مثلها مثل شركات الأمن والحماية الخاصة – لا تكاد تخضع لأي رقابة تذكر.

إن الشركات الخاصة، التي تضع الربح على رأس سلم أولوياتها، ولا تخضع لأي رقابة من أي جهة وتعمل خارج إطار المؤسسات الديمقراطية، أصبحت منذ فترة طويلة لاعباً دولياً هاماً. تنظيم هذه السوق وطنياً ودولياً بات اليوم حاجة ملحة.

كريستوفر نيرينغ/ ي.أ

  • Berlin Kanzleramt Flüchtlingsgipfel PK (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    جاسوس مصري في المكتب الاعلامي للمستشارة ميركل!

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  • في براثن إطلاعات الإيرانية

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    في براثن "إطلاعات" الإيرانية

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  • في خدمة شتازي

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    في خدمة "شتازي"

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  • تجسس لسبعة أجهزة مخابرات

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات

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  • مصيدة الابتزاز

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    مصيدة الابتزاز

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  • إدوارد سنودن

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    إدوارد سنودن

    قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.

  • جاسوس صغير

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    جاسوس "صغير"

    تسريبات إدوارد سنودن قادت لكشف أمر ماركوس رايشل. في 2016، حكم على ماركوس رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الخيانة العظمى" بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وروسيا. أطلقت عليه صحيفة ألمانيا لقب "الجاسوس الصغير"، على خلفية أن عملياته لم تكن بتلك الخطورة مقارنة بغيره.

  • تجسس لصالح الهند

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    تجسس لصالح الهند

    في الوقت الحالي تجري في ألمانيا محاكمة زوجين من الهند بتهمة جمع معلومات عن معارضين من السيخ والحركة المعارضة للهند من إقليم كشمير في لإقليم كشمير. حسب المعلومات المتوفرة، تلقى الزوجان 7200 يورو مكافأة على خدماتهما. وفي حال إدانة الزوجين قد يصل الحكم بحقهما إلى السجن حتى خمس سنوات. إعداد: ليزا هينل/خ.س


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27.04.2021 A building which houses hear quarters of NSO Group, an Israeli technology firm, is pictured in Herzliya, Israel on April 26, 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

اتحادات صحفية ألمانية تطالب بالتحقيق عقب "فضيحة بيغاسوس" 19.07.2021

عدد من اتحادات الصحافة الألمانية طالبت بالكشف عما إذا استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية، للتجسس على صحفيين ألمان، وبتفعيل قوانين أكثر صرامة ضد استخدام وتوريد هذا النوع من برامج المراقبة.

An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

تهم جديدة لشركة إسرائيلية "استُخدمت تقنيتها لاستهداف صحفيين" 18.07.2021

أكد تحقيق صحفي عالمي أن برنامجاً طورته شركة إسرائيلية استُخدم للتجسس على صحفيين ونشطاء أو أقرباء لهم، بينهم أقرباء للصحفي السعودي جمال خاشقجي. لكن الشركة رفضت التهم، مؤكدة أن تقنيتها لا علاقة لها بمقتل خاشقجي.

28.08.2016 An Israeli woman uses her iPhone in front of the building housing the Israeli NSO group, on August 28, 2016, in Herzliya, near Tel Aviv. - Apple iPhone owners, earlier in the week, were urged to install a quickly released security update after a sophisticated attack on an Emirati dissident exposed vulnerabilities targeted by cyber arms dealers. Lookout and Citizen Lab worked with Apple on an iOS patch to defend against what was called Trident because of its triad of attack methods, the researchers said in a joint blog post. Trident is used in spyware referred to as Pegasus, which a Citizen Lab investigation showed was made by an Israel-based organization called NSO Group. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

خبير لـDW عربية: برنامج "بيغاسوس" التجسسي ذكي جدا وكشفه صعب! 21.07.2021

استخدمت عدة دول برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على هواتف معارضين وسياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين. فكيف يعمل هذا البرنامج وهل يمكن الوقاية منه؟ حول ذلك حاورت DW عربية الباحث في أمن المعلومات الرقمية رامي رؤوف.