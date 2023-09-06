 فضيحة القبلة.. هيرموسو تتقدم بشكوى جنائية ضد روبياليس! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2023

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فضيحة القبلة.. هيرموسو تتقدم بشكوى جنائية ضد روبياليس!

مازال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الموقوف مؤقتا لويس روبياليس يثير الكثير من الجدل والعواصف بسبب القبلة التي طبعها على شفة اللاعبة جيني هيرموسو. آخر فصول القضية قيام هيرموسو نفسها بتقديم شكوى جنائية ضد روبياليس.

صورة مركبة: جيني هيرموسو ولويس روبياليس

جيني هيرموسو تقدمت بشكوى جنائية ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بسبب تقبيله لها على شفتيها.

أفاد مصدر في مكتب المدعي العام الإسباني الأربعاء (السادس من سبتمر/ أيلول 2023) أن اللاعبة جيني هيرموسو تقدمت بشكوى جنائية ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف مؤقتا لويس روبياليس بسبب تقبيله لها على شفتيها خلال حفل التتويج عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات.

مختارات

بات مصير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بيد القضاء الإسباني، إذ قد يقرر إيقافه في انتظار قرار بشأن أهليته من عدمها، وذلك بعد تقبيله لاعبة على شفتيها.

تحولت واقعة قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد لإسباني لكرة القدم إلى فصول متجددة تغذيها تسريبات لا تنتهي، فقد تابع الإعلام الألماني والعالمي ارتدادات هذه القضية في وقت تشهد فيه كرة القدم العالمية تجاذبات بشأن منظومة القيم.

وتعد الشكوى التي تم تقديمها الثلاثاء، أساسية لتحقيق أولي فتحه المدعون في المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا بشأن جريمة "الاعتداء الجنسي" المزعومة للمضي قدمًا بالملف. وأثار روبياليس ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم بعد أن قبّل هيرموسو على شفتيها خلال حفل التتويج بعد فوز إسبانيا باللقب في سيدني في 20 آب/أغسطس الماضي.

وقالت هيرموسو في وقت لاحق إن القبلة غير المرغوب فيها جعلتها تشعر "بالضعف وكأنها ضحية اعتداء"، ووصفتها في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "عمل متهور وذكوري وفي غير محله وبدون أي نوع من الموافقة من جهتي".

في المقابل، زعم روبياليس انّ القبلة حصلت بالتراضي. وقالت المحكمة المحلية الأسبوع الماضي إنها ستفتح تحقيقا أوليا في ضوء "الطبيعة الواضحة" لتصريحات هيرموسو، قائلة إنه من الضروري "تحديد أهميتها القانونية".

من جهته، أوقف الاتحاد الدولي (فيفا) روبياليس مؤقتًا لمدة 90 يومًا بعد رفضه الاستقالة من منصبه. كما أضرب نحو 81 لاعبة في البلاد احتجاجا على الخطاب الدفاعي العنيف الذي ألقاه رئيس الاتحاد الاسباني، البالغ من العمر 46 عاما، في أعقاب الحادثة، والذي انتقد فيه "النسوية الزائفة".

بيلدا يصف قرار إقالته من تدريب منتخب السيدات "بالظالم"

وفي حدث ذي صلة أقال الاتحاد الإسباني مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي بيلدا أمس الثلاثاء. أعقاب الفضيحة. وقال بيلدا اليوم إنه لم يكن يتوقع إقالته من منصبه واصفا قرار الاتحاد الإسباني للعبة بأنه "ظالم وغير مستحق" بعد الفوز بكأس العالم.

وردا على سؤال بشأن قرار إقالته قال بيلدا "كان اجتماعا قصيرا مع (الرئيس المؤقت) بيدرو روتشا ونائب الرئيس لشؤون المساواة. فسرا القرار بأنه يأتي لأسباب تتعلق بتغييرات هيكلية". وكان بيلدا، الذي يعتبر حليفا وثيقا لروبياليس، قد أشاد في بادئ الأمر برفض رئيس الاتحاد الاستقالة في 25 أغسطس/ آب، لكنه أصدر في وقت لاحق بيانا يدين فيه تصرف روبياليس.

وأعلن الاتحاد الإسباني في وقت لاحق تعيين مونتسي تومي لخلافة بيلدا في تدريب المنتخب الوطني للسيدات لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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