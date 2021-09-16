 ″فضيحة العوادم″..محاكمة مسؤولين سابقين في فولكسفاغن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.09.2021

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أخبار

"فضيحة العوادم"..محاكمة مسؤولين سابقين في فولكسفاغن

تتواصل فصول ما يعرف بـ"فضيحة العوادم" التي تواجه شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، إذ تبدأ اليوم محاكمة 4 مديرين سابقين في الشركة لتحديد دورهم في التلاعب بنتائج اختبارات خاصة بملايين سيارات الديزل.

صورة للعلامة التجارية لشركة فولكسفاغن قبيل المحاكمة التي تبدأ في مدينة براونشفايغ الألمانية

ومن بين الاتهامات التي يواجهها المديرون الأربعة الاحتيال التجاري والجماعي من خلال استخدام برنامج كمبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في ملايين السيارات

تبدأ اليوم الخميس (16 أيلول/سبتمبر 2021) إحدى محاكم مدينة براونشفيغ الألمانية محاكمة 4 مديرين سابقين في شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاغن بسبب دورهم في فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات ملايين السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) من إنتاج الشركة.

ومن بين الاتهامات التي يواجهها المديرون الأربعة الاحتيال التجاري والجماعي من خلال استخدام برنامج كمبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في ملايين السيارات، حيث يقلل كمية أكسيد النيتروجين المنبعثة من السيارة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارة على الطرق في ظروف التشغيل المعتادة.

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فولكسفاغن تعزز شراكتها مع مايكروسوفت

وقبيل بدء المحاكمة، أصدر القسم الجنائي في محكمة براونشفيغ حكما بأن الإجراءات ضد مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكسفاغن ستتم من خلال "جلسة استماع وقرار منفصلين". ويعاني فينتركورن (74 عاما)، من مشكلات صحية بعد خضوعه لعملية جراحية. وقدم مكتب الادعاء العام الألماني استئنافا على قرار فصل إجراءات محاكمته عن محاكمة باقي المتهمين في القضية.

تعويضات بالمليارات

واعترفت فولكسفاغن في أيلول/سبتمبر 2015 للسلطات الأمريكية باستخدام برنامج كمبيوتر معقد للتلاعب في نتائج اختبارات عوادم سيارات الديزل التي تنتجها مما أجبرها على سداد تعويضات بعشرات المليارات من الدولارات.

كانت المحكمة الاتحادية قد قضت قبل عدة أشهر بحق مالكي سيارات فولكسفاغن التي تعمل بالديزل  والذين باعوا سياراتهم منذ فضيحة التلاعب بقيم العوادم، في الحصول على تعويض من مجموعة السيارات الألمانية العملاقة.

وقضت المحكمة بأن الضرر وقع من الشراء دون علم لسيارة مزودة بتكنولوجيا انبعاثات تم التلاعب بها، مضيفة أن الضرر لم يزل بإعادة البيع.

وبحسب الحكم الذي صدر صيف العام الجاري، يجب حساب حجم الأضرار بخصم حصيلة البيع والكيلومترات التي تمّ قطعها، من سعر الشراء الأصلي.

ا.ف/ و.ب  (د.ب.أ)

  • USA Triumph für VW - Beetle-Mania (picture-alliance/dpa)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    "الخنفساء الجديدة"

    في عام 1998 طرحت "فولكس فاغن" سيارة "بيتلز الجديدة" من نوع 9 سي في الأسواق. وفي الولايات المتحدة حقق الموديل الجديد نجاحاً منقطع النظير. في صيف العام القادم سيتوقف إنتاج الخنفساء، ولكن حتى ذلك الوقت سيطرح نموذجان جديدان منها في الأسواق.

  • Mexiko-Besuch vom Aussenminister Guido Westerwelle (dapd)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    صنع في المكسيك

    في حين كانت سيارة الخنفساء القديمة المتينة تذرع شوارع المكسيك جيئة وذهاباً، كان مصنع "فولكس فاغن" في بويبلا ينتج سيارات "بيتلز". في عام 2011 شارك وزير الخارجية الألماني الأسبق غيدو فيسترفيله في حفل افتتاح خط إنتاج سيارات "بيتلز الجديدة". ومن المكسيك جرى تصديرها إلى الولايات المتحدة.

  • VW Beetle in Berlin (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    وما الحب إلا للحبيب الأول!

    عكس الحال في الولايات المتحدة، لم تلقَ سيارة "بيتلز الجديدة" إقبالاً في ألمانيا. وبقيت القلوب معلقة بالموديل القديم من "الخنفساء"، التي لم تفقد بريقها رغم مرور السنين وتعاقب العقود. ولعب السعر المرتفع للسيارة الجديدة دوراً في إحجام المشترين عنها.

  • Deutschland | VW-Käfer und die Nazis | Adolf Hitler bei Grundsteinlegung des Volkswagenwerkes bei Fallersleben (picture-alliance/dpa)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    الماركة العالمية.. الخنفساء

    بدأ عصر سيارات "الخنفساء" قبل ثمانين عاماً وتحديداً في 26 أيار/ مايو 1938. في ذلك اليوم قدم المصمم فرديناند بورشه لمستشار الرايخ الألماني أدولف هتلر تصميمه لـ"فولكس فاغن" (سيارة الشعب). وحدث ذلك أثناء وضع حجر الأساس لمصنع "فولكس فاغن" بالقرب من مدينة فولفسبورغ في ولاية سكسونيا السفلى.

  • 75 Jahre Volkswagen (picture-alliance/dpa)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    رمز المعجز الاقتصادية

    بعد عشر سنوات من وضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، وتحديداً في الخامس من آب/أغسطس 1955، أقلع إنتاج "الخنافس" من مصنع "فولكس فاغن"< في فولفسبورغ من جديد. وقد أضحت السيارة رمزاً للمعجزة الاقتصادية الألمانية.

  • Deutschland Auto VW Käfer mit Pflug 1950 (ullstein bild - Teutopress)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    في الحقول أيضاً!

    من اقتنى خنفساء لم يكن بحاجة لجرار زراعي؛ إذ أن السيارة الجبارة أثبتت جدارتها في الحقول كما على الطرقات المعبدة. وفي الخمسينيات شاع رؤية محراث تجره "خنفساء".

  • Letzter VW Käfer in Wolfsburg (AP)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    من ألمانيا إلى البرازيل والمكسيك

    في الأول من تموز/ يوليو 1974 خرجت آخر سيارة "خنفساء" أنتجت في ألمانيا من مصنع فولفسبورغ. رقم السيارة المنتجة كان 11916519. انتقل الإنتاج من ألمانيا إلى كل من البرازيل والمكسيك.

  • Hochzeitskäfer VW-Automuseum in Wolfsburg (picture-alliance/dpa)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    هدية للعرسان

    استمر إنتاج "الخنفساء" في المكسيك حتى 30 تموز/ يوليو 2003. في حال وقع عاملان من عمال المصنع في الحب وقررا الزواج، جرت العادة أن يتم زفافهما في "خنفساء" من نوع خاص، كما تظهر الصورة.

  • Bildergalerie Brasilien 60 Jahre VW (Volkswagen do Brasil)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    "خنفساء" فوسكا

    في عام 1993 أمر الرئيس البرازيلي آنذاك، إيتمار فرانكو (في يسار الصورة)، بمعاودة إنتاج "خنفساء". بين العامين 1959 و1986 أنتجت حوالي 3.3 مليون "خنفساء" تحمل العلامة البرازيلية "فوسكا" Fusca. وبين العامين 1993 و1996 أنتج مصنعها 46 ألف "خنفساء".

  • Deustchland | VW Lernpark in Wolfsburg (Nele Martensen)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    وللأطفال نصيب

    في "مدينة السيارات" بفولسفبورغ، يمكن للأطفال تعلم قيادة موديل صغير الحجم من "الخنفساء" والحصول على رخصة قيادة سيارات للأطفال. على الأقل فإن ركن هذا السيارات صغيرة الحجم لن يشكل مشكلة للأطفال.

  • Auto Show Detroit VW Beatle (AP)

    "الخنفساء".. باي باي وإلى لقاء جديد!

    "خنفساء" أمريكية؟

    صحيح أن "الخنفساء" الأخيرة ستخرج من مصنع "فولكس فاغن" في المكسيك، غير أن ذلك قد لا يعني نهاية المشوار؛ إذ أن "فولكس فاغن" تعتزم تطوير وإنتاج سيارات إلكترونية من هذا النوع، ولكن هذه المرة في الولايات المتحدة الأمريكية.


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