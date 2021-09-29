فضيحة استئصال الرحم في الهند - مأساة هنديات في سن الإنجاب

فهذه الإجراءات لا تثقل كاهل أسرهن بديون كبيرة فحسب، بل تؤدي أيضا إلى انقطاع الطمث المبكر، والذي غالبا ما يجعلهن واهنات وغير قادرات على العمل. في منطقة بيد المشهورة بزراعة قصب السكر تم استئصال رحم ثلث النساء هناك.









ذهبت برابارفاتي ونساء أخريات إلى الطبيب بسبب آلام الدورة الشهرية أو آلام الظهر أو التهابات المثانة وتم تشخيص إصابتهن بالسرطان. في هذه الحالات يوصي الأطباء باستئصال الرحم كحل وحيد. كانت برابارفاتي تبلغ من العمر 26 عامًا فقط عندما أجرت العملية. بعد سنوات ما زالت تعاني من ألم شديد وتبدو أكبر سناً. تركت ابنتها المدرسة وبدأت العمل في مزارع قصب السكر لتأمين احتياجات الأسرة.



يدفع أرباب العمل نساء أخريات إلى إجراء العملية، لأنهم لا يحبذون توظيف النساء اللواتي تأتيهم الدورة الشهرية. هناك اعتقاد خاطئ بأن النساء اللاتي لا يخضعن لعملية جراحية وتأتيهن الدورة الشهرية بشكل منتظم يعتبرن أقل إنتاجية.







قادت الناشطة مانيشا توكلي السنوات الست الماضية حملة ضد عمليات استئصال الرحم غير المبرر. من خلال التثقيف الصحي تسعى لحماية النساء من دفعهن لإجراء عملية غير ضرورية على الإطلاق.







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