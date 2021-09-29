 فضيحة استئصال الرحم في الهند - مأساة هنديات في سن الإنجاب | تقارير جديدة | DW | 15.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

فضيحة استئصال الرحم في الهند - مأساة هنديات في سن الإنجاب

يتم إغراء العديد من النساء الهنديات بإجراء عمليات جراحية باهظة الثمن وغير ضرورية من قبل أطباء خاصين. كمعدل وسطي تبلغ النساء من العمر 34 عامًا عندما يخضعن لعملية استئصال الرحم التي لا تخلو من المخاطر.

Stills Doku Die Gebärmutter muss raus! – Indiens Hysterektomie-Skandal

Stills Doku Die Gebärmutter muss raus! – Indiens Hysterektomie-Skandal

فهذه الإجراءات لا تثقل كاهل أسرهن بديون كبيرة فحسب، بل تؤدي أيضا إلى انقطاع الطمث المبكر، والذي غالبا ما يجعلهن واهنات وغير قادرات على العمل. في منطقة بيد المشهورة بزراعة قصب السكر تم استئصال رحم ثلث النساء هناك.

Stills Doku Die Gebärmutter muss raus! – Indiens Hysterektomie-Skandal



ذهبت برابارفاتي ونساء أخريات إلى الطبيب بسبب آلام الدورة الشهرية أو آلام الظهر أو التهابات المثانة وتم تشخيص إصابتهن بالسرطان. في هذه الحالات يوصي الأطباء باستئصال الرحم كحل وحيد. كانت برابارفاتي تبلغ من العمر 26 عامًا فقط عندما أجرت العملية. بعد سنوات ما زالت تعاني من ألم شديد وتبدو أكبر سناً. تركت ابنتها المدرسة وبدأت العمل في مزارع قصب السكر لتأمين احتياجات الأسرة.
 

Stills Doku Die Gebärmutter muss raus! – Indiens Hysterektomie-Skandal

يدفع أرباب العمل نساء أخريات إلى إجراء العملية، لأنهم لا يحبذون توظيف النساء اللواتي تأتيهم الدورة الشهرية. هناك اعتقاد خاطئ بأن النساء اللاتي لا يخضعن لعملية جراحية وتأتيهن الدورة الشهرية بشكل منتظم يعتبرن أقل إنتاجية.
 

Stills Doku Die Gebärmutter muss raus! – Indiens Hysterektomie-Skandal



قادت الناشطة مانيشا توكلي السنوات الست الماضية حملة ضد عمليات استئصال الرحم غير المبرر. من خلال التثقيف الصحي تسعى لحماية النساء من دفعهن لإجراء عملية غير ضرورية على الإطلاق.




مواعيد البث
DW  عربية

السبت 23 يوليو/تموز 2022 – 03:15 UTC
السبت 23 يوليو/تموز 2022 – 13:15 UTC
السبت 23 يوليو/تموز 2022 – 16:15 UTC
السبت 23 يوليو/تموز 2022  – 19:15 UTC
الأحد 24 يوليو/تموز 2022 – 05:15 UTC
الأحد 24 يوليو/تموز 2022– 22:15 UTC
الإثنين 25 يوليو/تموز 2022– 11:15 UTC
الإثنين 25 يوليو/تموز 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 26 يوليو/تموز 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  27 يوليو/تموز 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

Sendung: Dokumentation Pandoras Box - Tabu Menstruation Sendedatum: 10.10.2021 Thema: Die Tabuisierung der Menstruation weltweit Beschreibung: Die Menstruation - bis heute ein Tabu mit politischer Wirkkraft. Die Dokumentation deckt auf, dass dieses Tabu die Gleichberechtigung von Frauen verhindert. Denn weltweit werden Frauen sozial und kulturell unterdrückt, weil sie ihre Periode haben. Fotograf: © Mediacorp (Stills aus einer Mediacorp-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

صندوق باندورا - تابو الحيض 29.09.2021

يعتبر الحيض حتى يومنا هذا من المحرمات. يكشف هذا الوثائقي أن هذا التابو يعيق المساواة في الحقوق للمرأة. فالنساء في أنحاء كثيرة من العالم مضطهدات اجتماعيا وثقافيا بسبب دورتهن الشهرية.

Two Yemeni women, one clad in a face-covering burqa, browse through wedding dresses in a shop in the capital Sanaa on January 28, 2017. Despite the conflict in Yemen that led to the deterioration of the economic situation in the country, which was already struggling financially, people continue to spend on weddings and other celebrations. / AFP / Mohammed HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

فحص العذرية ـ أضرار جسدية ونفسية وانتهاك لحقوق وكرامة المرأة 26.02.2021

أطلقت منظمة حقوقية مغربية حملة ضد فحص العذرية للمقبلات على الزواج. وهذه العادة السائدة في مجتمعات عدة، لا تعد فقط انتهاكا لحقوق الإنسان وكرامة المرأة، بل وتسبب أضرارا نفسية وجسدية، علاوة على عدم وجود أي أساس علمي لها.

إعلان