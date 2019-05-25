فصل طبيب من العمل أثناء قيامه بعملية جراحية في ألمانيا

لم يكن الثامن من شهر يوليو/تموز 2019 يوماً عادياً في حياة الدكتور الجراح محمد معروف. فبعدما بدأ الخطوات الأولى من أجل القيام بعملية جراحية في دماغ مريضه، غادر الطبيب المشهور محمد معروف غرفة العمليات ولم يعد لها أبداً.
أما عن سبب هذه المغادرة الفجائية، فقد أورد موقع صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة ( 20 أيلول/سبتمبر 2019)، أن مستشفى في مدينة كولونيا، والتي تقع في ولاية شمال الراين ويستفاليا، فصلت الدكتور الجراح محمد معروف من العمل أثناء قيامه بعملية جراحية في دماغ مريض من جنسية قطرية.
ولفت نفس المصدر أن العملية تم إيقافها بالكامل، وخضع المريض القطري إلى عملية آخرى بعد يومين على يد طبيب آخر في مدينة كولونيا الألمانية.
وأوضح موقع "wdr" أن سبب الفصل الفوري للدكتور محمد معروف من العمل، هو سماح هذا الأخير لطالب طب بالتعاون معه في عملية سابقة. فيما وصف محامي الدكتور معروف هذا الأمر بأنه مثير للسخرية. وأضاف المحامي رولف بيتمان بأن الطالب ساعد في العناية بجروح المريض، وهو ما يعد أمراً عادياً، على حد وصف المحامي.
المستشفى يوضح
في المقابل، أكدت متحدثة باسم مستشفى "ميرهايم" في كولونيا خبر فصل الدكتور الجراح محمد معروف من العمل. وقالت في هذا الصدد: "كانت هناك أسباب خطيرة لدرجة أن هذا القرار كان لابد منه، وذلك كجزء من مسؤولية إدارة المستشفى تجاه المرضى"، وأضافت أنه تم استدعاء الطبيب وطلب منه تأجيل القيام بالعملية الجراحية.
المحامي يرد
وقال رولف بيتمان محامي الدكتور الجراح محمد معروف إنه أمر "فاضح" أن البروفيسور هورست كيردورف ( مدير مستشفيات مدينة كولونيا) لم يدع موكلي يواصل إجراء العملية، وأضاف في حديث خص به صحيفة "إكسبريس" الألمانية أن موكله "طبيب محترم ومسؤول عن مرضاه. لقد منعه البروفيسور كيردورف من القيام بعمله بسبب الفصل الفوري من العمل". وأردف أن موكله سيتجه للقضاء قريباً بسبب قضية طرده الفوري من العمل.
قطر تدخل على الخط
وأفاد موقع "wdr" أن سفارة قطر، كانت ترسل في الماضي مراراً وتكراراً المرضى إلى مستشفى "ميرهايم"، ونقل الموقع عن المحامي رولف بيتمان قوله إن السفارة الآن تريد معلومات حول سبب إنهاء العملية الجراحية للمريض (60 عاماً) الذي يحمل الجنسية القطرية. وأردف الموقع أن هذه العملية تكلف ما بين 80 إلى 100 ألف يورو.
ر.م/ ز.أ.ب
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حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز العاشر: تصغير الصدر
تعاني بعض النساء من كبر الصدر الذي يسبب لهن آلاما في الظهر وفي الرقبة وآلاما في العمود الفقري. لذلك يفضل بعضهن إجراء عملية جراحية لتصغير الثدي. ويعمل الأطباء على قطع أجزاء من شحوم وأنسجة الثدي لتصغيره.
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حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الثامن: تصحيح الأنف
قد تكون عملية تصحيح الأنف من أكثر العمليات التجميلية التي تعطي أثرا وتغييرا واضحا على الوجه. إذ يؤثر شكل الأنف على الانطباع الأول عن الشخص المقابل، وخاصة عندما يكون شكل الأنف أو حجمه مميزا نوعا ما. عملية تصحيح الأنف ليست بالعميلة السهلة وتحتاج إلى مهارة خاصة، وفي الكثير من الأحيان لا تؤدي إلى النتائج المبتغاة منها. لذلك لا يفضلها الكثير من الناس ولا ينصح بها الأطباء إلا نادرا.
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حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز السابع: تصحيح الشفاه
على الرغم من أن العملية التجميلية لتصحيح الشفاه ليست شائعة في الكثير من البلدان، لكنها حلت في المركز السابع في ألمانيا. وترغب النساء عبر هذه العملية بتكبير الشفاه وجعلها كاملة. ويمكن عمل ذلك عبر حسصوها بحمض الهيالورونيك، لكن الشفاه تدوم كبيرة بهذا الحمض لفترة قصيرة فقط. في حين ينجح التدخل الجراحي غالبا، وذلك عبر زرع السيلكون أو زرع خلايا تؤخذ من النسيج الضام للجسم ووضعها في الشفاه.
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حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز السادس: شد البطن
عملية شد ترهلات البطن تعتمد على إزالة الدهون الفائضة في منطقة أسفل البطن. وتعاني النساء بعد الحمل من هذه الأعراض. أو الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن، أو تنتج بسبب تقدم العمر. غالبا ما تجرى العملية عبر فتح فتحة صغيرة ومن ثم إدخال جهاز خاص لقطع الدهون والجلد.
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حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الخامس: شد الصدر
أما شد الصدر فهي عملية شائعة جدا في ألمانيا، إذ ترغب الكثير من النساء بصدر مشدود وجذاب بعيدا عن الترهلات التي تصيب الصدر إثر تقدم العمر وفقدانه لليونته، وتنتج الترهلات كذلك بعد حمل المرأة لأكثر من مرة. ويمكن أن يرجع الصدر بفضل عملية الشد إلى الحجم المثالي.
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حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الرابع: شد الوجه
يتطلب لشد الوجه إجراء عملية جراحية كاملة للوجه وللرقبة ولجبهة الوجه. لكن توجد بعض التحذيرات من هذه العملية، إذ يبدو بعض الأشخاص بعد العملية كأنهم يرتدون قناعا يغطي وجهم بالكامل. لذلك يستعاض عن عملية شد الوجه في الوقت الحاضر بإجراء عمليات صغيرة تختص بجزء معين من الوجه.
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حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الثالث: شفط الدهون
قد تعد عملية شفط الدهون واحدة من أكثر عمليات التجميل رواجا في العالم، وليس في ألمانيا فحسب. ويلجأ الكثير من الناس لهذه العملية ليس من أجل إنقاص الوزن فحسب، بل من أجل تقليل الدهون في الجسم، وخاصة تلك التي لا يمكن إزالتها عبر ممارسة الرياضة والحمية.
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حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الثاني: شد الجفن
الجفون المرتخية تأتي للبشر مع تقدم العمر وانخفاض مرونة البشرة، وتنتج كذلك بسبب الإرهاق والتعب. ويصاب بها الرجال والنساء على حد سواء. ويعمل الأطباء أثناء العملية على فتح فتحتين صغيريتين في الجفن لإزالة الخلايا النسيجية الميتة.
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حين يُصنع الجمال بمشرط طبيب!!
المركز الأول: تكبير الصدر
أكثر عملية تجميلية أجريت في ألمانيا كانت عملية تكبير الصدر. ورغم فضائح السليكون المستخدم في تكبير الصدر مازالت هذه العملية الأكثر رواجا في ألمانيا وفي العالم، فيما يفضل النساء في الوقت الحاضر استخدام دهون الجسم الطبيعية في تكبير الصدر بدلا عن السليكون. الكاتب: ماريتا برينكمان/ زمن البدري