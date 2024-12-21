فصائل فلسطينية: وقف إطلاق النار في غزة "أقرب من أي وقت مضى"

أعلنت حركة حماس وفصيلين فلسطينيين آخرين، بعد لقاء مع مسؤولين مصريين، قرب التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل في غزة. وتصريحات من بابا الفاتيكان تدين القصف الأخير في غزة.

أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية، السبت (21 كانون الأول/ديسمبر 2024)، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة بات قريبا. وقالت حماس في بيان "إن إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقفت إسرائيل عن وضع اشتراطات جديدة".

وجاء إعلان حماس بعد لقاء جمعها مع حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس "توقف المجتمعون أمام معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه..". وأضافت "بحثت الفصائل الثلاثة المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل".

وبحسب حماس، بحثت الوفود آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.

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يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية على أنها منظمة إرهابية، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

البابا بعد انتقادات وزير إسرائيلي: الغارات الجوية على غزة وحشية

وندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مجدداً اليوم السبت بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وذلك بعد يوم من استنكار وزير إسرائيلي علناً دعوة البابا للمجتمع الدولي إلى دراسة ما إن كان الهجوم العسكري هناك يشكل "إبادة جماعية" للفلسطينيين.

واستهل البابا خطابه السنوي بمناسبة عيد الميلاد أمام كرادلة كاثوليك بما بدا أنه إشارة إلى غارات جوية إسرائيلية أودت بحياة 25 فلسطينياً على الأقل في غزة أمس الجمعة. وقال البابا "بالأمس، تم قصف الأطفال... هذه وحشية. هذه ليست حرباً. أردت أن أقول ذلك لأنه يمس القلب".

وعادة ما يكون البابا، بصفته زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، حذراً بشأن الانحياز إلى أي من أطراف الصراعات، لكنه صار في الآونة الأخيرة أكثر صراحة فيما يتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة على حركة حماس.

وفي مقتطفات من كتاب نشرت الشهر الماضي، نقل البابا عن بعض الخبراء الدوليين قولهم إن "ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية".

وانتقد وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي تلك التعليقات بشدة في رسالة مفتوحة غير معتادة نشرتها صحيفة إيل فوليو الإيطالية أمس الجمعة. وقال شيكلي إن تصريحات البابا تصل إلى حد "الاستخفاف" بمصطلح الإبادة الجماعية.

وقال البابا فرنسيس اليوم إن بطريرك القدس للاتين حاول دخول قطاع غزة أمس الجمعة لزيارة الكاثوليك هناك لكنه مُنع من الدخول.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن دخول البطريرك تمت الموافقة عليه وسيدخل غزة غداً الأحد ما لم تحدث أي مشكلات أمنية كبيرة. وقال الجيش إن المساعدات التي أرسلها مكتب البطريرك دخلت الأسبوع الماضي. وأضاف الجيش في بيان أن إسرائيل تسمح لرجال الدين بدخول غزة و"تعمل بالتعاون مع الطائفة المسيحية لتسهيل الأمر على السكان المسيحيين الذين لا يزالون في قطاع غزة، بما يشمل تنسيق خروجهم من قطاع غزة إلى بلد ثالث".

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)