فصائل الدم: ما هي أنواعها وأهميتها لأجسامنا؟

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ما هي أوجه الاختلاف بين فصائل الدم المتنوعة؟ وهل من توزيع محدد لها حول العالم؟ وأي فصائل الدم نادرة؟
بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.
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