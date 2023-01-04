فشل الجمهوريين للمرة الرابعة في انتخاب مكارثي كرئيس لمجلس النواب الأمريكي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مجلس النواب الأمريكي يفشل للمرة الأولى منذ قرن في انتخاب رئيس له وسط انقسام الجمهوريين
أخفق مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي في الجولة السادسة أيضا. وفشل المرشح الجمهوري كيفن مكارثي في الحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس رغم أنّ حزبه يملك أغلبية ضئيلة.
أخفق النواب الأمركيون بعد ثلاث محاولات في انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا للمجلس، في سابقة لم تحدث منذ مئة عام. ولم يتمكن مكارثي من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق ترامب، ما يعكس حدة الخلافات بين الجمهوريين.
أثارت مداهمة مكتب "إف.بي.آي" لمنتجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موجة من ردود فعل تعكس إلى حد كبير تفاقم حالة الاحتقان في المشهد السياسي الأمريكي، غير أنه واهم من يعتقد أن ترامب زال وانتهى وفق العديد من الخبراء.
أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية أن اقتحام الكونغرس كان "ذروة محاولة انقلابية" وأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "في صلب هذه المؤامرة". بينما وصف الأخير الهجوم بأنه "أحد أعظم التحركات في التاريخ لإعادة عظمة أميركا".
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول