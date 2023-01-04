 فشل الجمهوريين للمرة الرابعة في انتخاب مكارثي كرئيس لمجلس النواب الأمريكي | DW الأخبار | DW | 04.01.2023

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فشل الجمهوريين للمرة الرابعة في انتخاب مكارثي كرئيس لمجلس النواب الأمريكي

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U.S. Representative Chip Roy (R-TX) nominates Rep. Jim Jordan (R-OH) for Speaker of the House to challenge House Republican Leader Kevin McCarthy (R-CA) as McCarthy listens, before a third round of voting for a new Speaker, on the first day of the 118th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 3, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

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