 فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة | DW الأخبار | DW | 25.08.2022

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DW الأخبار

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة

تحولت غرفة الخياطة التابعة لإحدى المؤسسات الاجتماعية في العاصمة الكولومبية بوغوتا ملاذًا للمهاجرين من فنزويلا. كما وفرت لهم ولغيرهم فرصة عمل وبعض الدخل.

المزيد من المركز الإعلامي

تجددت المعارك بين متمردي تيغراي والجيش الإثيوبي، ما يهدد بإغراق شمال البلاد مجددًا في العنف وبمفاقمة الأزمة الإنسانية.

استئناف المعارك في إقليم تيغراي الإثيوبي بعد 5 أشهر من الهدنة 25.08.2022

في حادثة هي الاولى من نوعها قام مترو أنفاق القاهرة بتوظيف أول سائقتي قطارات في مصر بعد ما اجتازتا كل الاختبارات المهنية

أول سائقات مترو في مصر 25.08.2022

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كوفيد - تغطية خاصة: وداعا للكممات 25.08.2022

بإمكانيات بسيطة، أسس شاب سوري مشروع لزراعة السمك بجانب خيمته شمال سوريا

شاب سوري يفتتح مشروع لزراعة السمك بجانب خيمته شمال سوريا 24.08.2022

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مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس

مشاريع مساعدة ذاتية في بوينس آيرس 25.08.2022

فرنسا تلغي إجراءات كورونا

فرنسا تلغي إجراءات كورونا 25.08.2022

مياه الصرف كنظام إنذار مبكر

مياه الصرف كنظام إنذار مبكر 12.08.2022

الزراعة الحضرية

الزراعة الحضرية 12.08.2022

المزيد DW الأخبار

ارتفعت حصيلة القصف الروسي على محطة القطارات في وسط أوكرانيا إلى 25 قتيلًا و31 جريحًا

25 قتيلًا في القصف الروسي على محطة قطارات بوسط أوكرانيا 25.08.2022

تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين.

تقرير دولي يقول أن 689 شخصًا قتلوا أو جرحوا بقنابل عنقودية في أوكرانيا - معظمهم من المدنيين. 25.08.2022

أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول

أفغانيات يكسرن سيطرة طالبان على الحكم ويفتتحن أول مكتبة نسائية في كابول 25.08.2022

بعد 5 سنوات من فرارهم من ميانمار، لا يزال شعب الروهينجا يعيش في مخيمات ببنغلادش، ويحلم بالعودة لدياره.

شعب الروهينجا يعيش في حالة نسيان في مخيماته ببنغلادش 25.08.2022

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07.04.2020, Nordrhein-Westfalen, Heinsberg: Ein Herz und eine christliche Plakette hängen im Johannes-Sondermann-Haus des AWO Altenzentrum am Griff eines Bettes. Im besonders vom Coronavirus betroffenen Kreis Heinsberg werden die Regelungen zur Besuchssperre und Infektionskontrolle auch über die Osterfeiertage weiter umgesetzt. Foto: Jonas Güttler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

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توفي سبعة نزلاء في دار مسنين ببلجيكا بعد إصابتهم بالسلالة الكولومبية من فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تلقيهم جرعات التطعيم كاملة. فما تفسير ذلك؟

A COVID-19 patient is treated in the intensive care unit of the Lugano Regional Hospital (Ente Ospedaliero Cantonale), on Monday, 16 November 2020, in Lugano, Switzerland. (KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi) |

ألمانيا- رقم قياسي لوفيات كورونا مع أول أيام الإغلاق الصارم 16.12.2020

أعلنت ألمانيا أنها سجلت عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في اليوم الأول من بدء الإغلاق الصارم في محاولة للحد من انتشار الفيروس، فيما يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 5.73 مليون.

90 year old Margaret Keenan, the first patient in the UK to receive the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, administered by nurse May Parsons at University Hospital, Coventry, England, Tuesday Dec. 8, 2020. The United Kingdom, one of the countries hardest hit by the coronavirus, is beginning its vaccination campaign, a key step toward eventually ending the pandemic. (Jacob King/Pool via AP)

أول بلد غربي.. بريطانيا تبدأ حملة تلقيح ضد كورونا 08.12.2020

أطلقت المملكة المتحدة حملة التلقيح ضد كوفيد-19، لتكون أول بلد غربي يخطو هذه "الخطوة الهائلة"،التي اعتبرها بعض الخبراء "سريعة". امرأة تسعينية كانت أول من يتلقى اللقاح أمام الكاميرات.

23/01/2021 Bei einer Demonstration der Interventionistischen Linken unter dem Motto «Gebt die Patente frei - Corona-Impfstoff für alle!» stehen Teilnehmer mit Plakaten und Transparenten vor einem Unternehmenssitz des Pharmakonzerns Pfizer. Anlass sind die Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO), den Patentschutz auf Produkte und Technologien zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie temporär aufzuheben, wie es Indien und Südafrika beantragt haben. +++ dpa-Bildfunk +++

كورونا.. الصحة العالمية تخطط لإنتاج اللقاحات في أفريقيا 21.06.2021

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الدول الأكثر فقرا لا تمتلك جرعات كافية لمواصلة التطعيمات، كاشفة عن خطط لإنتاج لقاحات في أفريقيا، والولايات المتحدة تقدم ملايين اللقاحات لمناطق في العالم منها الضفة الغربية وغزة والعراق.