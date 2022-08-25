فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة

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تحولت غرفة الخياطة التابعة لإحدى المؤسسات الاجتماعية في العاصمة الكولومبية بوغوتا ملاذًا للمهاجرين من فنزويلا. كما وفرت لهم ولغيرهم فرصة عمل وبعض الدخل.
توفي سبعة نزلاء في دار مسنين ببلجيكا بعد إصابتهم بالسلالة الكولومبية من فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تلقيهم جرعات التطعيم كاملة. فما تفسير ذلك؟
أعلنت ألمانيا أنها سجلت عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في اليوم الأول من بدء الإغلاق الصارم في محاولة للحد من انتشار الفيروس، فيما يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 5.73 مليون.
أطلقت المملكة المتحدة حملة التلقيح ضد كوفيد-19، لتكون أول بلد غربي يخطو هذه "الخطوة الهائلة"،التي اعتبرها بعض الخبراء "سريعة". امرأة تسعينية كانت أول من يتلقى اللقاح أمام الكاميرات.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الدول الأكثر فقرا لا تمتلك جرعات كافية لمواصلة التطعيمات، كاشفة عن خطط لإنتاج لقاحات في أفريقيا، والولايات المتحدة تقدم ملايين اللقاحات لمناطق في العالم منها الضفة الغربية وغزة والعراق.
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