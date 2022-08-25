فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة

ألمانيا- رقم قياسي لوفيات كورونا مع أول أيام الإغلاق الصارم

أعلنت ألمانيا أنها سجلت عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بوباء كوفيد-19 في اليوم الأول من بدء الإغلاق الصارم في محاولة للحد من انتشار الفيروس، فيما يقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 5.73 مليون.