 فريق وكالة الطاقة الذرية ينطلق لمحطة زابوريجيا الأوكرانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.08.2022

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فريق وكالة الطاقة الذرية ينطلق لمحطة زابوريجيا الأوكرانية

غادر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كييف في وقت مبكر من صباح اليوم إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتفقد الأضرار بعد قصف بالقرب من المنشأة أثار مخاوف من وقوع كارثة إشعاعية.

محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا (22 أغسطس / آب 2022).

انطلق فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كييف متجها إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لتفقد الأضرار بعد قصف بالقرب من المنشأة

انطلق فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الأربعاء 31 أغسطس / آب 2022) من العاصمة الأوكرانية كييف متجها إلى محطة زابوريجياللطاقة النووية لتفقد الأضرار بعد قصف بالقرب من المنشأة أثار مخاوف من وقوع كارثة إشعاعية. واستولت القوات الروسية على المحطة بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط، وهي قريبة من الخطوط الأمامية. وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بإطلاق قذائف عرّضت المحطة النووية للخطر.

ويقود البعثة، التي جاءت بعد مفاوضات مكثفة، المدير العام للوكالة رافائيل غروسي. وقال غروسي للصحفيين قبل انطلاق القافلة "نتحرك الآن أخيرا بعد جهود مضنية على مدى ستة أشهر"، مضيفا أن البعثة تخطط لقضاء "بضعة أيام" في الموقع. وتابع "لدينا مهمة شديدة الأهمية نقوم بها هناك، تقييم الأوضاع الحقيقية هناك والمساعدة في تحقيق استقرار الوضع قدر استطاعتنا".

ولم يتضح متى سيصل الفريق إلى أكبر محطة نووية في أوروبا ومتى سيُجري فحصه. وأبلغ طرفا الحرب في الأيام القليلة الماضية عن قصف متكرر قرب المحطة. وأوضح غروسي "إننا ذاهبون إلى منطقة حرب، إلى أراض محتلة وهذا يتطلب ضمانات واضحة، ليس فقط من روسياالاتحادية بل من أوكرانيا أيضا. ولقد تمكنا من الحصول عليها". وأردف مستطردا إن الوكالة تأمل في تشكيل بعثة دائمة بالمحطة، التي يديرها فنيون أوكرانيون. وأضاف "هذا من أهم الأشياء التي أريد القيام بها وسأفعله".

وحثت الولايات المتحدة على الإغلاق الكامل للمحطة ودعت إلى إقامة منطقة منزوعة السلاح حولها. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مسؤول بالإدارة المحلية التي عينتها روسيا قوله اليوم الأربعاء إن اثنين من المفاعلات الستة بالمحطة يعملان.

وقال يفجيني باليتسكي، رئيس الإدارة التي عينتها روسيا في زابوريجيا، لوكالة إنترفاكس إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يجب أن يروا عمل المحطة في يوم واحد". واتهمت أوكرانيا أمس الثلاثاء روسيا بقصف ممر سيحتاج مسؤولو وكالة الطاقة الذرية لاستخدامه للوصول إلى المحطة في محاولة لحملهم على السفر عبر شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بدلا من ذلك. ولم يصدر رد من روسيا حتى الآن.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ د.ب.أ)

 

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