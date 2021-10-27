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فريق كولون

يُعد كولون واحداً من أعرق الأندية في ألمانيا ويتخذ من ذكر الماعز شعاراً له. ويملك هذا الفريق في خزينته العديد من الألقاب أبرزها تتويجه بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات في أعوام 1962 و 1964 و 1978.

تأسس نادي كولون عام 1948 في مدينة كولونيا الألمانية. ويعد موسم 1977/ 1978، أفضل مواسمه، حيث أحرز ثنائية الدوري والكأس. ومن أهم أعمدة كولون في ذلك الموسم، الحارس الألماني هارالد شوماخر المعروف أيضا بـ "توني شوماخر". مثّل توني منتخب ألمانيا في 76 مباراة دولية وخاض مباراتي نهائي كأس العالم 1982 و 1986. ويعتبر كلاوس ألوفس وتوماس هاسلر والهداف ديتر مولر بالإضافة للوكاس بودولسكي من أبرز اللاعبين الذين لعبوا في الفريق.

Moenchengladbach's Breel Embolo, second left, celebrates after scoring his side's fourth goal during the German Soccer Cup match between Borussia Moenchengladbach and Bayern Munich at the Borussia Park in Moenchengladbach, Germany, Wednesday, Oct. 27, 2021. (AP Photo/Martin Meissner)

مونشنغلادباخ يكتسح بايرن بخماسية ويقصيه من كأس ألمانيا 27.10.2021

ألحق بوروسيا مونشنغلادباخ خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ وأقصاه مبكرا من بطولة كأس ألمانيا باكتساحه بخمسة أهداف نظيفة. كما فجر فريق كارلسروه، من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل حينما أقصى ليفركوزن من البطولة.
Soccer Football - Bundesliga Playoff - Second Leg - Holstein Kiel v FC Cologne - Holstein-Stadion, Kiel, Germany - May 29, 2021 FC Cologne players and staff celebrate after winning the Bundesliga Playoff REUTERS/Fabian Bimmer DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

كولونيا يكتسح كيل ويحافظ على تواجده بالدوري الألماني 29.05.2021

بعدما كان مهددا بالهبوط، صحح نادي كولونيا الأوضاع بفوزه على فريق هولشتاين كيل بخماسية في إياب الملحق الفاصل. وبهذا الفوز العريض حافظ فريق كولونيا على مكانته ضمن الدوري الألماني (بوندسليغا).
1. Fussball-Bundesliga 1. FC Koeln - DSC Arminia Bielefeld 31.01.2021 Der Jubel zum 2:0 durch Marius Wolf 1. FC Koeln, 31 1. Fussball-Bundesliga 1. FC Koeln - DSC Arminia Bielefeld am 31.01.2021 im RheinEnergieSTADION in Koeln Nordrhein-Westfalen. FOTO: BEAUTIFUL SPORTS/WUNDERL/POOL DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Editorial Use ONLY National and International News Agencies OUT Koeln RheinEnergieSTADION Nordrhein-Westfalen Deutschland *** 1 Football Bundesliga 1 FC Koeln DSC Arminia Bielefeld 31 01 2021 The cheers for the 2 0 by Marius Wolf 1 FC Koeln, 31 1 Football Bundesliga 1 FC Koeln DSC Arminia Bielefeld on 31 01 2021 at RheinEnergieSTADION in Koeln Nordrhein Westfalen PHOTO BEAUTIFUL SPORTS WUNDERL POOL DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO Editorial Use ONLY National and International News Agencies OUT Koeln RheinEnergieSTADION Nordrhein Westfalen Germany Poolfoto BEAUTIFUL SPORTS/WUNDERL/POOL ,EDITORIAL USE ONLY

الدوري الألماني: كولونيا يتنفس الصعداء وفولفسبورغ ثالثاً 31.01.2021

ودع فريق كولونيا منطقة الفرق المهدة بالهبوط في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوز ثمين على بيليفيلد في ختام المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة. هذه المرحلة شهدت أيضا فوز فولفسبورغ الذي حل ثالثا بعد بايرن ولايبزيغ.

DORTMUND, GERMANY - NOVEMBER 28: FC Koeln's midfielder Ellyes Skhiri scores the opening goal during the Bundesliga match between Borussia Dortmund and 1. FC Koeln at Signal Iduna Park on November 28, 2020 in Dortmund, Germany. (Photo by Uwe Kraft​ - Pool/Getty Images)

بايرن ينفرد بالصدارة بعد تعثر دورتموند أمام ثنائية إلياس السخيري 28.11.2020

واصل بايرن ميونيخ تفوقه على شتوتغارت بالفوز عليه ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، في حين حقق فريق كولونيا فوزا مفاجئا على مضيفه بوروسيا دورتموند، المرشح للقب، بفضل ثنائية للتونسي إلياس السخيري.
COLOGNE, GERMANY - OCTOBER 31: Thomas Mueller of Bayern Munich scores his sides first goal during the Bundesliga match between 1. FC Koeln and FC Bayern Muenchen at RheinEnergieStadion on October 31, 2020 in Cologne, Germany. Sporting stadiums around Germany remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

فوز بايرن ودورتموند يؤجج الصراع على صدارة الدوري الألماني 31.10.2020

فيما يواصل بايرن ودورتموند تألقهما وتحقيق الانتصار تولى الآخر، يحتدم الصراع بينهما أكثر على صدارة الدوري الألماني. في حين تعرض لايبزيغ للخسارة الأولى هذا الموسم وفقد الصدارة، لكنه يبقى منافسا يحسب له حساب.

27.08.2017, Fussball 1. Bundesliga 2017/2018, 2. Spieltag, Hannover 96 - FC Schalke 04, in der HDI-Arena Hannover. v.l. Max Meyer (Schalke) , Leon Goretzka (Schalke) PUBLICATIONxNOTxINxSUI 27 08 2017 Football 1 Bundesliga 2017 2018 2 Matchday Hanover 96 FC Schalke 04 in the HDI Arena Hanover v l Max Meyer Schalke Leon Goretzka Schalke PUBLICATIONxNOTxINxSUI

شالكه للمركز الثالث وكولونيا يقلب الطاولة على لايبزيغ 25.02.2018

أنعش فريق كولونيا آماله بالبقاء في دوري الأضواء، فيما تمكن شالكه من الوصول للمركز الثالث في "البوندسليغا" بعد فوزه على ليفركوزن. ويملك كل من شالكه ودورتموند نفس النقاط حاليا في حين سيواجه الأخير أوغسبورغ غدا الاثنين.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich vs FC Cologne - Allianz Arena, Munich, Germany - December 13, 2017 Cologne’s Filip Kusic shakes hands with Lukas Klunter as Christian Clemens and Jorge Mere look dejected REUTERS/Michael Dalder DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050

تراجع قيمة لاعبي فريق كولونيا الألماني المالية 30.12.2017

"المصائب لا تأتي فرادى" يبدو هذا هو حال فريق كولونيا اليوم، الذي لا يكتفي فقط بالقبوع في ذيل ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بل خسر لاعبوه أيضا قيمتهم المالية في سوق الانتقالات الكروية.
COLOGNE, GERMANY - DECEMBER 10: Sehrou Guirassy of FC Koeln scores from the penalty spot for the 2nd of FC Koeln goal during the Bundesliga match between 1. FC Koeln and Sport-Club Freiburg at RheinEnergieStadion on December 10, 2017 in Cologne, Germany. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Bongarts/Getty Images)

عندما يضطر الحكم للبحث عن نقطة الجزاء 11.12.2017

عرفت المباراة التي جمعت فريق كولونيا وضيفه فرايبورغ لقطة الأسبوع في الدوري الألماني لكرة القدم عندما أعلن حكم المباراة ضربة جزاء للفريق المضيف، لكنه لم يجد نقطة الجزاء بسبب تساقط الثلوج. فكيف تصرف الحكم؟
10.12.2017 *** DORTMUND, GERMANY - DECEMBER 10: (L-R) Hans Joachim Watzke, chairman of the board and manager Michael Zorc (R) present Peter Stoeger as the new head coach during the press conference at Signal Iduna Park on December 10, 2017 in Dortmund, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

هذا هو المبلغ الذي سيتقاضاه شتوغر نظير تدريبه لدورتموند 11.12.2017

بعد مرور أسبوع على تخلي فريق كولونيا عن خدماته، سيستلم المدرب النمساوي بيتر شتوغر الإدارة الفنية لفريق دورتموند حتى نهاية الموسم. فما هو المقابل المادي الذي دفع شتوغر لتوقيع عقد مع دورتموند لا تتجاوز مدته ستة أشهر؟
Cologne's Milivoje Novakovic of Slovenia, celebrates after scoring during the German first division Bundesliga soccer match between 1.FC cologne and Borussia Dortmund Sunday, March 25, 2012 in Cologne, Germany. (Foto:Frank Augstein/AP/dapd) - NO MOBILE USE UNTIL 2 HOURS AFTER THE MATCH, WEBSITE USERS ARE OBLIGED TO COMPLY WITH DFL-RESTRICTIONS, SEE INSTRUCTIONS FOR DETAILS -.

نوفاكوفيتش يعرض خدماته مجانا على ناديه السابق كولونيا 16.10.2017

يعاني فريق كولونيا الأمرّين خلال هذا الموسم، حيث يتذيل جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا). هذا الوضع الصعب الذي يمر به كولونيا، جعل مهاجمه السابق يتعاطف معه، معلنا استعداده لحمل قميص الفريق دون مقابل.
13.10.2017, xfux, Fussball 1.Bundesliga, VfB Stuttgart - 1.FC Koeln, emspor, v.l. Chadrac Akolo (VfB Stuttgart) und Spieler VfB Stuttgart Torjubel, Goal celebration, celebrate the goal zum 2:1 und Leonardo Bittencourt (1. FC Köln) enttaeuscht, enttaeuscht schauend, dissapointed gibt Anweisungen, gestikuliert, mit den Armen gestikulieren gives instructions, gesticulate, gesticolando. Stuttgart *** 13 10 2017 xfux Football 1 Bundesliga VfB Stuttgart 1 FC Cologne emspor v l Chadrac Akolo VfB Stuttgart and Players VfB Stuttgart goal celebration Goal Celebration Celebrate The Goal to 2 1 and Leonardo Bittencourt Court 1 FC Cologne DISAPPOINTED DISAPPOINTED looking dissapointed gives Instructions gesticulates with the Poor gesticulate Gives instructions gesticulate gesticolando Stuttgart

الدوري الألماني.. كولونيا يواصل السقوط ويخسر أمام شتوتغارت 13.10.2017

فشل فريق كولونيا حتى الآن في تحقيق أي فوز في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث تلقى مساء الجمعة هزيمته السابعة أمام مضيفه شتوتغارت في الوقت بدل الضائع، في افتتاح الجولة الثامنة من البوندسليغا.
Fußball: Bundesliga, Bayer Leverkusen - Hamburger SV, 6. Spieltag am 24.09.2017 in der BayArena in Leverkusen (Nordrhein-Westfalen). Leverkusens Lucas Alario (l-r), Leon Bailey und Torschütze Kevin Volland jubeln nach dem Treffer zum 3:0. (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

بوندسليغا: كولونيا يحصد أولى نقاطه وليفركوزن يقسو على هامبورغ 24.09.2017

في ختام الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم تمكن فريق كولونيا من إحراز أول نقطة له إثر تعادله مع هانوفر بعد خمسة هزائم متتالية. وفي مباراة أخرى قسا ليفركوزن على هامبورغ وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

Cologne's head coach Peter Stoeger, left, and manager Joerg Schmadtke discuss with referee Patrick Ittrich after Dormund's second goal during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and 1.FC Cologne in Dortmund, Germany, Sunday, Sept. 17, 2017. (AP Photo/Martin Meissner) |

كولونيا يقرر عدم الاحتجاج رسميا ضد هدف دورتموند 19.09.2017

فريق كولونيا المتذيل لقائمة الدوري الألماني حاليا، اقتنع أن عليه الآن التركيز على المنافسات القادمة عوض الدخول في مجادلات قانونية لا طائلة منها، فقد قرر التراجع عن الاحتجاج رسميا بسبب هدف دورتموند.

Freiburg's German forward Tim Kleindienst (front) and Dortmund's French defender Dan-Axel Zagadou vie for the ball during German first division Bundesliga football match between SC Freiburg and Borussia Dortmund on September 9, 2017 in Freiburg, southwestern Germany. / AFP PHOTO / THOMAS KIENZLE / RESTRICTIONS: DURING MATCH TIME: DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE TO 15 PICTURES PER MATCH AND FORBID IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO. == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 / RESTRICTIONS: DURING MATCH TIME: DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE TO 15 PICTURES PER MATCH AND FORBID IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO. == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 (Photo credit should read THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images)

الدوري الألماني: تعادل بطعم الخسارة لدورتموند 09.09.2017

في المرحلة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، فقد دورتموند نقطتين إثر تعادله السلبي مع فرايبورغ، فيما واصل فريق كولونيا عروضه السيئة وتعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.
26.02.2016+++ Köln, Deutschland, 1.Fussball Bundesliga - Saison 2015/2016, 1.FC Köln - Hertha BSC Berlin, Berlins Peter Pekarik gegen Kölns Yannick Gerhardt +++ (C) Imago/T-F-Foto

قرعة الدوري الأوروبي تضع كولونيا في مواجهة صعبة مع أرسنال 25.08.2017

يبدوا أن فريق كولونيا سيواجه منافسة شرسة بعدما أوقعته قرعة الدوري الأورو في نفس المجموعة مع فريق أرسنال الإنكليزي، فيما جاء الوضع أفضل بالنسبة لفريقي هيرتا برلين وهوفنهايم.

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شرطة كولونيا تعيد إلى موديست مسروقاته! 25.08.2017

انتقل أنطوني موديست إلى الدوري الصيني تاركا في كولونيا شيئا ثمينا. الشرطة الألمانية وجدت ضالة موديست في بيت شاب ألماني وسترسلها إلى الصين في أقرب وقت ممكن!
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