 فريق غوارديولا في حالة نشوة: سيتي يكتسح الريال ويبلغ النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

فريق غوارديولا في حالة نشوة: سيتي يكتسح الريال ويبلغ النهائي

واصل مانشستر سيتي الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه برباعية نظيفة على ضيفه ريال مدريد الإسباني في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

بيرناردو سيلفا سجل ثنائية في شباك حارس مرمى كورتوا في الشوط الأول

مانشستر سيتي يجرد ضيفه ريال مدريد من لقبه بطلا لدوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق عليه برباعية نظيفة.

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في ثلاثة مواسم بتفوقه على ريال مدريد حامل اللقب (4/0) اليوم الأربعاء في إياب قبل النهائي ليفوز (1/5) في مجموع المباراتين.

وسجل برناردو سيلفا هدفين في الشوط الأول، بينما أحرز إيدر ميليتاو هدفا عن طريق الخطأ في مرماه قبل أن يحرز خوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع ليثأر سيتي لهزيمته في الدور ذاته من الموسم الماضي.

مختارات

واصل ارلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي كسر الأرقام القياسية بعد إحراز هدفه الثاني أمام وست هام يونايتد ليكسر رقما قياسيا جديدا لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

أثنى إلكاي غوندوغان قائد مانشستر سيتي الإنجليزي على مدرب بايرن ميونيخ توماس توخيل. وقال إنه يرى أن مدرب النادي البافاري هو أحد أفضل المدربين في العالم وأنه سيجعل البايرن مجدداً أحد أفضل الفرق في أوروبا.

وسيصبح سيتي المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب الذي يسعى بيب غوارديولا لإحرازه عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي. ولم يخسر سيتي في 26 مباراة على ملعبه، ولم تكن مسيرته الخالية من الهزائم على ملعبه مهددة بمجرد أن سجل سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 23 لتسكن شباك الحارس تيبو كورتوا قبل أن يلعب ضربة رأس سكنت الشباك في الدقيقة 37.

وكان الشوط الثاني بمثابة تحصيل حاصل إذ استمر تفوق سيتي، الذي اقترب من تحقيق ثلاثية من الألقاب، على ريال مدريد الذي كان يسعى للفوز باللقب للمرة السادسة في عشرة مواسم.

وأغلق ميليتاو باب العودة في النتيجة عندما اصطدمت به عرضية كيفن دي بروينه لتسكن الشباك في الدقيقة 76 قبل أن يزيد ألفاريز غلة الأهداف في الوقت بدل الضائع بعد حلوله بديلا لإرلينغ هالاند.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Paris Saint-Germain vs Chelsea 02.04.2014 Paris

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا

    لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.

  • Dynamo Kiew Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    أندري شيفشينكو 48 هدفا

    يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.

  • Stürmer-Star Alfredo di Stefano Real Madrid 1961

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا

    أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.

  • Thierry Henry Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    تيري هنري 50 هدفا

    تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.

  • Champions League | FC Bayern München - FC Barcelona

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    توماس مولر 52 هدفا

    أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.

  • Van Nistelrooy Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    رود فان نيستلروي و56 هدفا

    منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.

  • Raul Gonzalez Toptorjäger der Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا

    راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.

  • Fußball I UEFA Champions League: Real Madrid vs Borussia Mönchengladbach

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    كريم بنزيمة 86 هدفا

    الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

  • FIFA | Weltfußballer Robert Lewandowski FC Bayern München

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا

    في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.

  • UEFA Champions League | Paris Saint-Germain - Manchester City | Lionel Messi

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    البرغوث و125 هدفا

    120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

  • Manchester United v Atalanta: Group F - UEFA Champions League

    في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!

    كريستيانو رونالدو المتربع

    ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.


مواضيع ذات صلة

Bayern Munich v Manchester City Champions League 19/04/2023. GOAL 0-1 Manchester City forward Erling Haaland 9 scores and celebrates during the Champions League match between Bayern Munich and Manchester City at Allianz Arena, Munich, Germany on 19 April 2023. Editorial use only , Copyright: xIanxStephenx PSI-17267-0039

صحف دولية: سيتي الأجدر بالتأهل وتوخيل فشل مع بايرن! 20.04.2023

تناولت الكثير من الصحف العالمية خروج بايرن ميونيخ من ربع نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي. واعتبرت جلها أن السيتي هو الأجدر بالتأهل. كما خلصت صحيفة سويسرية إلى أن توخيل الذي لم يكمل شهر مع بايرن قد فشل في مهمته.

Fußball: Bundesliga, FC Bayern München - SV Werder Bremen, 14. Spieltag in der Allianz Arena: Sadio Mane von München sitzt auf dem Rasen. Anderthalb Wochen vor dem WM-Start musste Bayern-Starzugang Sadio Mané nach 20 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Wie schwer Afrikas Fußballer des Jahres verletzt ist, war offen.

تقارير: مشاحنة بين ماني وساني تستنفر إدارة بايرن ميونيخ 13.04.2023

يبدو أن الخسارة أمام مانشستر سيتي أثرت أيضا على محيط فريق بايرن ميونيخ. فقد أشارت تقارير مختلفة إلى حدوث مشاحنة بين نجمي الفريق البافاري ساديو ماني وليروي سانيه جعلت إدارة بايرن تجتمع فيما بينهما لتقييم الوضع.

Soccer Football - Champions League Final - Manchester City v Chelsea - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - May 29, 2021 Manchester City manager Pep Guardiola with Chelsea manager Thomas Tuchel before the match Pool via REUTERS/Pierre-Philippe Marcou

لقاء بايرن وسيتي .. أي إشارات يرسلها توخيل إلى غوارديولا؟ 11.04.2023

هي ربما قمة دوري الأبطال والرابح فيها مرشح للفوز باللقب، كما يرى خبراء. وقببل اللقاء أرسل مدرب بايرن توخيل رسالة مفادها أن فريقه غير مرشح للفوز على مانشستر على ملعبه، فيما يرى آخرون أن طريق البافاري معبّد للفوز باللقب.