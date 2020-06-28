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فريق دارمشتات

يخوض فريق دارمشتات موسمه الثاني في البوندسليغا بعد أن تمكن من الصعود في موسم 2015/2016. تأسس النادي في أيار/ مايو 1898. ويبقى أهم إنجاز لهذا الفريق حتى الآن هو تأهله لربع نهائي كأس ألمانيا عام 1986/1987.

أنهى فريق دارمشتات الألماني مرحلة الذهاب من الدوري الألماني لكرة القدم موسم 2016/2017 في المركز الأخير وهو ما دفع بإدارة النادي للتعاقد مع مدرب جديد يساعد النادي على الخروج من المأزق الذي يتواجد فيه. وقال المدرب الجديد لفريق دارمشتات تورستن فرينغز: "أؤمن بقدراتنا على تفادي الهبوط" مضيفا: "دارمشتات يملك تقاليد راسخة، ويمكن لأي شخص رؤية ما حققه الفريق خلال الأعوام الماضية".

VFB nach einem Tor im Rückspiel der Saison 2019/2020 zwischen dem 1. FCN und dem Vfb Stuttgart 0:6 in Nürnberg 21/06/2020 - *** VFB after a goal in the second leg of the 2019 2020 season between 1 FCN and Vfb Stuttgart 0 6 in Nuremberg 21 06 2020 PUBLICATIONxNOTxINxCHNxSUI

شتوتغارت يختم موسمه بهزيمة ويعود لدوري الدرجة الأولى 28.06.2020

بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية تمكن فريق شتوتغارت من العودة إلى مصاف فرق الدرجة الأولى في الدوري الألماني. وسيكون ذلك بدون مهاجمه المتألف ماريو غوميز.
ARCHIV - Fußball: Bundesliga, FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim, 5. Spieltag am 20.09.2017 in Opel Arena, Mainz (Rheinland-Pfalz). Hoffenheims Sandro Wagner jubelt nach dem 2:2. (zu dpa Hoffenheim bestätigt Bayern-Interesse an Nationalstürmer Wagner am 16.11.2017) Foto: Thomas Frey/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ساندرو فاغنر.. بايرن يسعى لاستعادة "الابن" الذي تخلى عنه صغيراً! 18.11.2017

"القيمة المالية للتنازل" هي كلمة السر في انتقال فاغنر ليكون مساعدا لروبرت ليفاندوفسكي في هجوم بايرن. وهناك من يعتقد أن عودة فاغنر إلى ناديه السابق أمست في حكم المؤكد. لكن السؤال هو ماذا يمكن أن يضيف اللاعب لبايرن؟

Fußball Supercup: Borussia Dortmund - Bayern München am 27.07.2013 im Signal Iduna Park in Dortmund Tom Starke ( München ), mitte kann den Ball gerade so weg fausten Foto: Revierfoto

توم شتاركه- "أيوب" بايرن الذي فاقت بطولاته عدد مبارياته 08.05.2017

في خلال بضعة أسابيع تحول الحارس المخضرم توم شتاركه من الحارس الثالث إلى الحارس الأول في بايرن ميونيخ. ينتهي عقد شتاركه هذا الصيف وكان مقررا أن يصبح مدربا، لكن الحديث يجري عن التمديد لحارس يعد نموذجا فريدا للاعب الصبور.

Soccer Football - Borussia Dortmund v Hoffenheim - Bundesliga - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - 6/5/17 Borussia Dortmund's Pierre-Emerick Aubameyang celebrates scoring their second goal with team mates Reuters / Leon Kuegeler Livepic DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050.

بوندسليغا: دورتموند ينتزع المركز الثالث ودارمشتات يهبط رسميا 06.05.2017

انتزع بوروسيا دورتموند المركز الثالث بعدما حسم قمة المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه هوفنهايم بصعوبة 2-1، فيما هبط دارمشتات رسميا للدرجة الثانية بعد خسارته أمام بايرن.
Soccer Football - Bayern Munich v Mainz - Bundesliga - Allianz Arena, Munich, Germany - 22/4/17 Bayern Munich's Thiago Alcantara celebrates scoring their second goal with Arjen Robben Reuters / Michaela Rehle Livepic DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050.

بايرن ميونيخ ينجو من فخ الخسارة أمام ماينز في البوندسليغا 22.04.2017

في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم تعادل متصدر الدوري بايرن ميونيخ مع ضيفه ماينز، فيما شهدت المرحلة فوز هيرتا برلين وفيردر بريمن بفضل رباعية من ماكس كروزه، بالإضافة إلى فوز دارمشتات وآينتراخت فرانكفورت.
Berlin players celebrate after Berlin's US defender John Anthony Brooks (2nd L) scored the opening goal during the German first division Bundesliga football match Hertha Berlin vs FC Augsburg in Berlin on April 9, 2017. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL / RESTRICTIONS: DURING MATCH TIME: DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE TO 15 PICTURES PER MATCH AND FORBID IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO. == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

هيرتا يستعيد توازنه ودارمشتات يبقى في قاع البوندسليغا 09.04.2017

استعاد هرتا برلين توازنه وعمق جراح ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). في حين بقي إنغولشتات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية رغم فوزه على ضيفه دارمشتات.
INGOLSTADT, GERMANY - FEBRUARY 11: Team of Bayern Munich celebrate the opening goal during the Bundesliga match between FC Ingolstadt 04 and Bayern Muenchen at Audi Sportpark on February 11, 2017 in Ingolstadt, Germany. (Photo by Marc Mueller/Bongarts/Getty Images)

بوندسليغا: فوز صعب لبايرن وسقوط مدو لدورتموند ولايبزيغ 11.02.2017

حقق بايرن ميونيخ، المتصدر وبطل المواسم الأربعة الأخيرة، فوزا بشق النفس، وفي الوقت بدل الضائع على مضيفه إنغولشتات الوافد الجديد إلى دوري النخبة. وابتعد بايرن في الصدارة مستفيدا من سقوط ملاحقه الأقرب لايبزيغ أمام هامبورغ.
BREMEN, GERMANY - OCTOBER 15: Hakan Calhanoglu of Leverkusen looks dejected after losing the Bundesliga match between Werder Bremen and Bayer 04 Leverkusen at Weserstadion on October 15, 2016 in Bremen, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

تشالهان أوغلو يحمل والده المسؤولية ويمنعه من التدخل في شؤونه 03.02.2017

انتهى الموسم الكروي بالنسبة لنجم باير ليفركوزن الألماني هاكان تشالهان أوغلو بعدما أكدت محكمة التحكيم الرياضية إيقافه لأربعة أشهر. وقد عوقب اللاعب على خطأ ارتكبه والده قبل سنوات.
INGOLSTADT, GERMANY - OCTOBER 01: Sandro Wagner (R) of Hoffenheim celebrates with Kerem Demirbay of Hoffenheim after scoring the opening/first goal during the Bundesliga match between FC Ingolstadt 04 and TSG 1899 Hoffenheim at Audi Sportpark on October 1, 2016 in Ingolstadt, Germany. (Photo by Micha Will/Bongarts/Getty Images)

ساندرو فاغنر ـ عقله في هوفنهايم وقلبه في ميونيخ 28.01.2017

يعرف هداف فريق هوفنهايم ساندرو فاغنر أن تحقيق حلمه بحمل قميص المنتخب الألماني لن يتحقق إلا بمواصلة تألقه مع فريقه الحالي هوفنهايم، لكنه في نفس الوقت لا يٌخفي حبه لنادي بايرن ميونيخ الذي يحلم بالعودة إلى تعزيز صفوف فريقه.
10.09.2016+++Darmstadt, Deutschland Darmstadt's Aenis Ben Hatira, right, and Frankfurt's Bastian Oczipka challenge for the ball during a German first division Bundesliga soccer match between SV Darmstadt 98 and Eintracht Frankfurt in Darmstadt, Germany, Saturday, Sept. 10, 2016. (AP Photo/Michael Probst) |

دارمشتات ينهي عقد بن حتيرة لدعمه "منظمة سلفية" 25.01.2017

أعلن نادي دارمشتات الألماني عن الاتفاق مع لاعب خط الوسط، أنيس بن حتيرة، على المغادرة الفورية لصفوفه. ويأتي هذا التطور بعد هجوم من مشجعي النادي وسياسيين على بن حتيرة على خلفية دعمه لمنظمة إغاثية مرتبطة بالتيار السلفي.
24.4.2015 *** -Titel: Änis Ben-Hatira beim Interview- Deutsche Welle-Arabisch -Wer hat das Bild gemacht?: Der freie Mitarbeiter Khaled Salameh -Wann wurde das Bild gemacht? 24.04.2015 -Wo wurde das Bild aufgenommen? Berlin -Schlagworte: Änis Ben-Hatira beim Interview- Deutsche Welle-Arabisch Bildrechte: - Der Fotograf ist ein freier Mitarbeiter der DW, so dass alle Rechte bereits geklärt sind

بن حتيرة يتحدث عن "حملة تشويه" ضده بسبب أعماله الخيرية 23.01.2017

دافع اللاعب التونسي الألماني أنيس بن حتيرة عن موقفه في مواجهة انتقادات لأنصار نادي دارمشتات الذي يلعب له حول تعاونه مع منظمة خيرية مثيرة للجدل، واختار بن حتيرة موقع فيسبوك لتوضيح موقفه معتبرا أن هناك حملة تشويه ضده.

DUESSELDORF, GERMANY - FEBRUARY 11: Torsten Frings of Germany runs with the ball during the International Friendly match between Germany and Norway at the LTU Arena Duesseldorf on February 11, 2009 in Duesseldorf, Germany. (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

في محاولة للهروب من شبح الهبوط دارمشتات يعين فرينغز مدرباً 27.12.2016

في محاولة من نادي دارمشتات للهروب من شبح الهبوط، قرر النادي الألماني تعيين تورستين فرينغز، اللاعب الدولي الألماني السابق، كمدرب. وستكون هذه أول مرة يتولى فيها فرينغز، الذي خاض 79 مباراة دولية لألمانيا، مهمة التدريب.
Kombobild Timo Werner RB Leipizig und Robert Lewandowski FC Bayern München

مسك الختام في دور الذهاب بين بايرن ولايبزيغ 19.12.2016

اختبار صعب في المواجهة الأقوى بذهاب الدوري بين بايرن ومطارده لايبزيغ، على الأليانز أرينا. من يفوز يتوج بلقب بطل الشتاء. لكن أداء البافاري خاصة في لقائه الأخير أمام دارمشتات كان متواضعا، فما هي خطط أنشيلوتي للقاء القمة؟
18.12.2016*** 18.12.2016, xtvx, Fussball 1.Bundesliga, SV Darmstadt 98 - FC Bayern Muenchen, emspor emonline delokaemspor, v.l. Goal scored, Tor zum 0:1 Douglas Costa (FC Bayern Muenchen) Torjubel, Goal celebration, celebrate the goal, celebrates scoring Darmstadt oz 18 12 2016 xTVx Football 1 Bundesliga SV Darmstadt 98 FC Bavaria Munich emspor emonline v l Goal Scored goal to 0 1 Douglas Costa FC Bavaria Munich goal celebration Goal Celebration Celebrate The Goal Celebrates Scoring Darmstadt oz

بايرن يستعيد صدارة الدوري الألماني بعد فوز صعب على دارمشتات 18.12.2016

عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة إلى الصدارة بفوزه الصعب على مضيفه دارمشتات صاحب المركز الأخير 1- صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
27.11. 2016 Gelsenkirchen, Deutschland, 1.Fußball- BL - FC Schalke 04 - SV Darmstadt 98 3-1 am 27.11. 2016 in der Veltins - Arena in Gelsenkirchen Trainer Norbert MEIER (SV98) Foto: Norbert Schmidt, Düsseldorf | Verwendung weltweit

دارمشتات الألماني يستغني عن مدربه نوربرت ماير 05.12.2016

أصبح نوربرت ماير مدرب دارمشتات الألماني خامس مدرب يتم الاستغناء عنه في الدوري الألماني هذا الموسم، بعد 13 جولة من البطولة. وأعلن دارمشتات الاستغناء عن ماير والاستعانة بمدرب فريق الشباب بشكل مؤقت.

04.12.2016 *** Fußball: Bundesliga, Darmstadt 98 - Hamburger SV, 13. Spieltag am 04.12.2016 in Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt (Hessen). Michael Gregoritsch (l) von Hamburg erzielt im Zweikampf mit Leon Guwara von Darmstadt das Tor zum 0:1. Darmstadts Torwart Michael Esser (r) ist chancenlos. (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Foto: Ronald Wittek/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

هامبورغ يحقق أول فوز له في الدوري على حساب دارمشتات 04.12.2016

عاد هامبورغ من ملعب مضيفه دارمشتات بفوزه الأول لهذا الموسم وجاء بنتيجة 2 مقابل صفر اليوم الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
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