فريق "الصحة العالمية" ينهي الحجر ويباشر مهمة "حسّاسة" في ووهان

غادر فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يحقق في منشأ فيروس كورونا، فندق الحجر الصحي بمدينة ووهان الصينية اليوم الخميس (28 يناير/كانون الثاني 2021) ليبدأ العمل الميداني بعد أسبوعين من وصوله للمدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في أواخر 2019. وأمضى الخبراء حجرا صحيا استمر أسبوعين ، قبل بدء تحقيقهم الميداني.

وأعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية أن مديرها، ما شاوي، تبادل الآراء حول سبل الوقاية من جائحة فيروس كورونا والتعاون في تعقب الفيروس مع مدير عام منظمة الصحة العالمية

تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء.

وقال شياوي لتيدروس إن الصين راغبة في مواصلة دعم عمل الوقاية من الجائحة والاستجابة لها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. من جهته قال تيدروس إن الجانبين سوف يقومان بجهود مشتركة على صعيد التعاون في أعمال تعقب الفيروس في الصين.

وشابت مهمة الفريق التأخيرات والمخاوف المتعلقة بإتاحة المعلومات وتراشق كلامي بين الصين والولايات المتحدة التي تتهم بكين بإخفاء حجم تفشي الفيروس، كما انتقدت شروط الزيارة التي نفذ بموجبها خبراء صينيون المرحلة الأولى من البحث.

وقالت واشنطن إنها "ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه"، في تحذير رفضته الصين. وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء "من الضروري الوصول إلى جوهر الأمور للأيام الأولى من الوباء في الصين، وطالما دعمنا تحقيقا دوليا يجب أن يكون في رأينا واضحا ومعمقا".

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وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أغضب الصين باتهامها بالاستجابة الفاشلة للظهور الأول للوباء في ووهان، وقاد الدعوات المطالبة بتحقيق مستقل. وسعت الصين لاستبعاد أي مسؤولية عن الخسائر البشرية والاقتصادية الفادحة، وقالت من دون تقديم أدلة أن الفيروس ظهر في مكان آخر.

وقال خبراء حكوميون صينيون في البداية إن الوباء ظهر في سوق في ووهان تباع فيه الحيوانات البرية حية. ومن ثم يُعتقد أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى أنواع حيوانية أخرى قبل أن ينتقل إلى البشر. ما زال السوق مغلقا منذ أكثر من سنة ويحيط به سياج أزرق طويل.

لكن وسائل الإعلام الصينية التي يشرف عليها الحزب الشيوعي الحاكم، رفضت هذه النظرية تدريجياً متبنية نظرية أخرى لم يتم إثباتها تفيد بإمكان جلب الفيروس من خارج الصين لا سيما عن طريق اللحوم المجمدة.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، رويترز)