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فريق إنغولشتات

إنغولشتات هو حديث العهد في كرة القدم الألمانية، إذ تأسس عام 2004. لكن رغم ذلك استطاع مجاراة كبار الأندية بعد صعوده في موسم 2015/2016. ونجح في الحفاظ على تواجده في البوندسليغا حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر.

رغم حداثة عهده إلا أن فريق إنغولشتات تمكن من تحقيق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الألماني/ بوندسليغا بعد 11 عاما فقط من تأسيسه. يلعب انغولشتات موسمه الثاني في بوندسليغا بعد أن أنهى الموسم الأول 2015/2016 في المركز الحادي عشر. ويستقبل إنغولشتات ضيوفه في ملعب "آودي بارك" الذي يتسع لـ 15 ألف متفرج.

LEIPZIG, GERMANY - APRIL 29: Emil Forsberg of RB Leipzig is challenged by Mathew Leckie of FC Ingolstadt 04 during the Bundesliga match between RB Leipzig and FC Ingolstadt 04 at Red Bull Arena on April 29, 2017 in Leipzig, Germany. (Photo by Boris Streubel/Bongarts/Getty Images)

لايبزيغ يمهد لتتويج بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني 29.04.2017

شرع لايبزيغ الباب أمام بايرن ميونيخ لضمان التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه إنغولشتات، فيما بات دورتموند مهددا بفقدان المركز الثالث وأجل دامشتات هبوطه للدرجة الثانية وواصل فيردر بريمن تقدمه.

Berlin players celebrate after Berlin's US defender John Anthony Brooks (2nd L) scored the opening goal during the German first division Bundesliga football match Hertha Berlin vs FC Augsburg in Berlin on April 9, 2017. / AFP PHOTO / John MACDOUGALL / RESTRICTIONS: DURING MATCH TIME: DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE TO 15 PICTURES PER MATCH AND FORBID IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO. == RESTRICTED TO EDITORIAL USE == FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

هيرتا يستعيد توازنه ودارمشتات يبقى في قاع البوندسليغا 09.04.2017

استعاد هرتا برلين توازنه وعمق جراح ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). في حين بقي إنغولشتات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية رغم فوزه على ضيفه دارمشتات.
2.4.2017*** Wolfsburg's Mario Gomez celebrates his third goal during the German Bundesliga soccer match between Bayer Leverkusen and VfL Wolfsburg in Leverkusen, Germany, Sunday, April 2, 2017. The match ended 3-3, Gomez scored a hattrick. (AP Photo/Martin Meissner) |

تعادل مثير بين ليفركوزن وفولفسبورغ وإنغولشتات ينعش آماله بالبقاء 02.04.2017

قلب المخضرم ماريو غوميز الطاولة على باير ليفركوزن وقاد فريقه فولفسبورغ إلى تعادل ثمين في ختام الجولة 26 للدوري الألماني. بينما تنفس اينغولشتات الصعداء وأكد تشبثه بالبقاء في البطولة بفوزه على ضيفه ماينز 2-1.
4.3.2017*** DORTMUND, GERMANY - MARCH 04: Dembele (C) of Dortmund celebrate with his team mates after he scores the opening goal during the Bundesliga match between Borussia Dortmund and Bayer 04 Leverkusen at Signal Iduna Park on March 4, 2017 in Dortmund, Germany. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

الجولة 23 - بايرن يعزز صدارته ودورتموند وهوفنهايم يفوزان باكتساح 04.03.2017

في الجولة 23 للدوري الألماني عزز بايرن صدارته للبطولة بفوز كبير على كولونيا. واكتسح دورتموند باير ليفركوزن في مباراة شهدت ثمانية أهداف. وفاز هوفنهايم على إنغولشتات 5 /2 ليشهد اليوم رقما قياسيا في الأهداف هذا الموسم.
February 25, 2017*** INGOLSTADT, GERMANY - FEBRUARY 26: Jannik Vestergaard (L-R), Andreas Christensen, Lars Stindl and Josip Drmic of Borussia Moenchengladbach celebrate the opening goal during the Bundesliga match between FC Ingolstadt 04 and Borussia Moenchengladbach at Audi Sportpark on February 25, 2017 in Ingolstadt, Germany. (Photo by Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images)

الدوري الألماني: مونشنغلادباخ يعمق جراح إنغولشتات 26.02.2017

عمق بوروسيا مونشنغلادباخ جراح مضيفه إنغولشتات المهدد بالعودة للدرجة الثانية بعد موسمين فقط بين الكبار، بالفوز عليه بهدفين دون رد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما تعادل شالكه مع هوفنهايم.
INGOLSTADT, GERMANY - FEBRUARY 11: Team of Bayern Munich celebrate the opening goal during the Bundesliga match between FC Ingolstadt 04 and Bayern Muenchen at Audi Sportpark on February 11, 2017 in Ingolstadt, Germany. (Photo by Marc Mueller/Bongarts/Getty Images)

بوندسليغا: فوز صعب لبايرن وسقوط مدو لدورتموند ولايبزيغ 11.02.2017

حقق بايرن ميونيخ، المتصدر وبطل المواسم الأربعة الأخيرة، فوزا بشق النفس، وفي الوقت بدل الضائع على مضيفه إنغولشتات الوافد الجديد إلى دوري النخبة. وابتعد بايرن في الصدارة مستفيدا من سقوط ملاحقه الأقرب لايبزيغ أمام هامبورغ.
Torschuetze Lukas Piszczek (BVB) jubelt ueber sein Tor zum 1:2. GES/ Fussball/ 1. Bundesliga: Werder Bremen - Werder Bremen, 21.01.2017 Football / Soccer: 1st League: Werder Bremen vs Borussia Dortmund, Bremen, January 21, 2017 | Verwendung weltweit

دورتموند يتذوق طعم الفوز على بريمن رغم غياب أوباميانغ 21.01.2017

في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني تغلب بورسيا دورتموند على فيردر بريمن بهدفين لهدف رغم غياب هدافه الغابوني أوباميانغ، ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف هوفنهايم.
LEIPZIG, GERMANY - DECEMBER 17: Willi Orban of RB Leipzig celebrates with team mates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match between RB Leipzig and Hertha BSC at Red Bull Arena on December 17, 2016 in Leipzig, Germany. (Photo by Boris Streubel/Bongarts/Getty Images)

لايبزيغ يعبر هيرتا برلين وينفرد مؤقتا بصدارة البوندسليغا 17.12.2016

استعاد فريق لايبزيغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد أن فقدها بخسارته في آخر جولة أمام فريق إنغولشتات. بيد أن صدارة لايبزيغ للدوري ستبقى مؤقتة هذه المرة بانتظار نتيجة مبارة فريق بايرن ميونيخ.

10.12.2016 Bayern's Thomas Mueller, center, celebrates with team mates after scoring his side's third goal during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and VfL Wolfsburg at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, Dec. 10, 2016. (AP Photo/Matthias Schrader)

بايرن ميونيخ يسحق فولفسبورغ ويتصدر البوندسليغا 10.12.2016

استفاد بايرن ميونيخ من هزيمة غريمه لايبزيغ لينتزع منه صدارة البوندسليغا. وفاز بايرن على ضيفه فولفسبورغ بنتيجة كبيرة، في حين تكبد لايبزيغ الخسارة الأولى هذا الموسم أمام إنغولشتات
22.10.2016 - Fussball - Saison 2016 2017 - 1. Fussball - Bundesliga - 08. Spieltag: FC Ingolstadt FCI - Borussia Dortmund BVB - / - Pierre-Emerick Aubameyang (17, Borussia Dortmund , rechts ) erzielt Treffer Tor Torschuss zum 2:1 22 10 2016 Football Season 2016 2017 1 Football Bundesliga 08 Matchday FC Ingolstadt FCI Borussia Dortmund Borussia Pierre Emerick Aubameyang 17 Borussia Dortmund right reached Results goal Torschuß to 2 1

دورتموند يسقط في فخ إنغولشتات وهيرتا يزاحم بايرن على الصدارة 22.10.2016

شهدت مباريات السبت في الدوري الألماني لكرة القدم ـ بونديسليغا ـ نتائج مثيرة غير متوقعة، فقد تعادل دورتموند أمام ذيل الدوري إنغولشتات بثلاثية متبادلة، فيما خسر كولونيا مباراته أمام هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف.
Football Soccer - FC Ingolstadt 04 v Bayern Munich - German Bundesliga - Audi Sportpark, Ingolstadt, Germany 07/05/16 Bayern Munich's players celebrate after match. REUTERS/Michaela Rehle. DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050 © Reuters/M.Rehle

بايرن يتوج رسميا بلقب البوندسليغا للمرة الرابعة على التوالي 07.05.2016

حقق بايرن ميونيخ رقما قياسيا وأحرز لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الرابعة على التوالي قبل جولة واحدة من النهاية بفوزه 2-1 على إنغولشتات. وخسرت معظم الفرق الأخرى على ملعبها في هذه الجولة.
19.03.2016 Football Soccer - FC Cologne v Bayern Munich - German Bundesliga - RheinEnergieStadion, Cologne, Germany - 19/03/16 Bayern Munich's Robert Lewandowski and team mates celebrate goal REUTERS/Wolfgang Rattay DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050. Copyright: Reuters/W. Rattay

بايرن يفلت من كمين كولونيا ويقترب من لقب البوندسليغا 19.03.2016

نجح بايرن ميونيخ في الفوز على كولونيا بهدف نظيف في الجولة 27 من الدوري الألماني ليقترب خطوة من لقبه الرابع على التوالي، بينما فاز هوفنهايم على هامبورغ، وهيرتا برلين على إنغولشتات، وتعادل فولفسبورغ مع دارمشتات.
6.02.2016 Fußball Bundesliga 20. Spieltag: Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart am 06.02.2016 in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main (Hessen). Der Stuttgarter Daniel Didavi (M) jubelt nach seinem Treffer zum 0:2 zusammen mit Lukas Rupp (l-r), Serey Die und Kevin Großkreutz. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) Copyright: picture-alliance/dpa/F. von Erichsen

فوز كبير لشالكه وشتوتغارت وتعادل سلبي لدورتموند مع برلين 06.02.2016

فيما عدا شالكه وانغولشتات لم تستطع الفرق الألمانية الفوز على ملعبها في المباريات التي أقيمت بعد ظهر السبت ضمن الجولة 20 من الدوري الألماني. حيث تعادل برلين مع دورتموند وانهزم فرانكفورت أمام شتوتغارت وهانوفر أمام ماينز.
Fußball: Bundesliga, 19. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04 am 30.01.2016 im Signal Iduna Park in Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Torhüter Ramazan Özcan (r) von Ingolstadt reklamiert nach dem 1:0 beim Linienrichter auf Abseits. Foto: Bernd Thissen/dpa (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) © picture-alliance/dpa/B. Thissen

هل سيساهم الفيديو في الاعتراض على الحكام في الملاعب؟ 01.02.2016

بعد هدف دورتموند الأول في المباراة الأخيرة مع إنغولشتات، يزداد النقاش حول مدى نجاعة استخدام تقنية الفيديو في كرة القدم. ومن المنتظر أن تصدر الفيفا قرارا يسمح بذلك. لكن تلك التقنية ليست بالأمر الهين، والأسباب كثيرة.
30.01.2016 ***Fußball: Bundesliga, 19. Spieltag: Boussia. Dortmund - FC Ingolstadt 04 am 30.01.2016 im Signal Iduna Park in Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang jubelt über seinen Treffer zum 1:0. Foto: Bernd Thissen/dpa (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) © picture-alliance/dpa/B. Thissen

بوندسليغا: دورتموند يفوز بصعوبة وبرلين يهدر تقدمه أمام بريمن 30.01.2016

بشق الأنفس وبفضل أفضل لاعبي أفريقي نجح بوروسيا دورتموند في الفوز بمباراته أمام إنغولشتات. بينما فرط هيرتا برلين في تقدمه بهدفين على فيردربريمن، ونجح ليفركوزن في الفوز على هانوفر بجدارة في الجولة 19 من الدوري الألماني.
Ausschnitt: ARCHIV 2013 **** Franck Ribery (l) und Mario Mandzukic albern am 16.12.2013 während eines Trainings mit ihren Mannschaftskollegen des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München in Agadir (Marokko) herum. Die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München spielt in Agadir am 17.12.2013 im Halbfinale der Club-WM. Foto: David Ebener/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/D. Ebener

ريبيري يعود لتدريبات بايرن لأول مرة منذ نحو تسعة شهور 02.12.2015

بعد غياب دام 264 يوما بسبب إصابة في الكاحل عاد النجم الفرنسي فرانك ريبيري للتدريب مع فريقه بايرن ميونيخ. وأعرب ريبيري عن سعادته ويتطلع هو وزميله تياغو إلى العودة للمباريات قبل العطلة الشتوية.
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