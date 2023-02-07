فريق إغاثة ألماني متخصص في تحديد أماكن المحاصرين يتوجه إلى تركيا

أقلعت مجموعة تتكون من خمسين شخصا من فريق إنقاذ تحمل معها 16 طنا من المعدات التكنولوجية والتجهيزات على متن طائرة مستأجرة من مطار كولونيا / بون ليل الثلاثاء / الأربعاء، حسبما صرح متحدث باسم الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وبحسب البيانات، فإن وجهة الوصول هي مدينة غازي عنتاب، حيث سيُجرى تحديد موقع العمل في منطقة الزلزال مع السلطات التركية. ونظرا لمدى الدمار وخطر توابع الزلزال، تتوقع الهيئة الاتحادية للإسناد التقني الألمانية عملية صعبة وربما أطول في منطقة الزلزالفي تركيا، كما أوضح رئيس الهيئة غيرد فريدسام قبل مغادرة الفريق.

وقال فريدسام في مطار كولونيا / بون إنه بناء على الخبرات المكتسبة من البعثات الخارجية السابقة في الزلازل الشديدة الأخرى في جميع أنحاء العالم، يفترض "أننا سنرسل عشرات من المساعدين إلى هناك". وذكر فريدسام أنه اعتمادا على كيفية تطور المهمة، قد تكون هناك حاجة إلى قوات طوارئ أو تعزيز أولا، بعد ذلك سيتركز الأمر حول مساعدة الناس على البقاء على قيد الحياه عبر إمدادهم بالماء أو تقديم إمدادات أخرى لازمة مثل الخيام والأغطية وأكياس النوم .

وأضاف "كما قلت يمكننا أيضا تقديم ذلك بالإضافة إلى بناء مخيمات"، موضحا أن تركيز المساعدات ونطاقها يعتمدان على الظروف والإمكانيات في البلد المعني، مشيرا إلى أنه خلال المهمة التي دامت ما يقرب من عامين في هايتي، على سبيل المثال، كانت الأولوية لتوفير مياه الشرب للسكان. وبحسب بيانات فريدسام، سيتعين على خدمات الطوارئ في مناطق الزلازل أيضا اتخاذ تدابير احترازية للهزات الارتدادية، التي لا يزال من الممكن أن تحدث، عند إنقاذ السكان بسرعة. وأشار فريدسام إلى أنه عندما تنهار المباني الجاهزة، يمكن أن تنشأ تجاويف حيث ينتظر الناس الإنقاذ. ووفقا لفريدسام، يسافر فريق هيئته إلى منطقة الزلزال في تركيا بتكليف من الحكومة الألمانية وبناء على طلب وزارة الخارجية الألمانية.

اتصالات مجانية

كرد فعل على الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، أعلنت شركة "دويتشه تليكوم" الألمانية للاتصالات تنازلها مبدئيا عن تكاليف المكالمات الهاتفية إلى البلدين. وقالت الشركة "نظرا للوضع الحالي والتحدي الكبير للمشتركين، ستقوم الشركة بإعفاء جميع عملاء "تليكوم" و"كونغستار" بأثر رجعي من 6 شباط / فبراير 2023 إلى 15 شباط / فبراير 2023 من رسوم المكالمات الهاتفية والرسائل النصية من ألمانياإلى تركيا وإلى سوريا عبر شبكة تليكوم للهواتف المحمولة والأرضية"، وبحسب بيان الشركة على "تويتر"، فإن المكالمات الواردة من تركيا وسوريا ستكون مجانية أيضا بشكل مؤقت. وأضافت الشركة أن أقارب المتضررين من الزلزال يمكنهم بذلك البقاء على اتصال بسهولة أكبر، إلى جانب دعم المساعدين في الموقع.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)