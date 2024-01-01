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فريدريك شفالر

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موضوعات من فريدريك شفالر

إطلاق مركبة "ارتميس 1" العملاقة الى القمر - صورة بتاريخ 26 أغسطس 2022

خمسة أحداث "فضائية" ينتظرها العالم عام 2024

خمسة أحداث "فضائية" ينتظرها العالم عام 2024

بعد عام حافل بالإنجازات، من المتوقع أن يشهد عام 2024 اكتشافات فضائية مهمة بما في ذلك هبوط رواد فضاء في محيط القمر مجددا.
علوم١ يناير ٢٠٢٤
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