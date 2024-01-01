You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
التغيرات المناخية
فريدريك شفالر
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من فريدريك شفالر
موضوعات من فريدريك شفالر
خمسة أحداث "فضائية" ينتظرها العالم عام 2024
خمسة أحداث "فضائية" ينتظرها العالم عام 2024
بعد عام حافل بالإنجازات، من المتوقع أن يشهد عام 2024 اكتشافات فضائية مهمة بما في ذلك هبوط رواد فضاء في محيط القمر مجددا.
علوم
2024/1/1
١ يناير ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية